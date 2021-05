Címlap » Interjúk » Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék – KIES interjú Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék – KIES interjú - NAGY ANITA -



A Kies zenekar a dallamos rockot ötvözi a punkrock stílussal, mindemellett a dalaik szövegei is figyelemfelkeltőek. A már ötéves zenekar tagjait faggattuk a terveikről és az új lemezről.

Milyen változást hozott a zenekar életében az utóbbi nagyjából egy év? Nem az elmaradt koncertekre gondolok, hanem elsősorban azokra a pozitívumokra, amiket ebből a helyzetből ki lehetett hozni. Az élő fellépések hiánya hogyan hatott a kreatív munkákra, dalszerzésre?

Kiss Milán (ének-gitár): Próbáltuk a zenekar technikai hátterét fejleszteni, kísérletezni, ami részben sikerült is, nyilván ez az élő koncerteken fog jelentkezni, amire még úgy fest, várni kell. De volt időnk átgondolva dalokat írni és hangszerelni, ami nyugisabb munkát is jelentett. És furcsa mód kreatívabbá is tette a csapatot még úgy is, hogy kevesebb inger ért minek. Nem is tudom mi lett volna, ha még zenélhetünk is…. Kaldenekker Ferenc (gitár) Egy ideje átálltunk digitális cuccokra, ami azt jelenti, hogy erősítőt és ládákat már nem viszünk magunkkal. A basszusgitárnál SansAmp-et használunk egy ideje, a gitároknál AX8 és FM3 lett hadrendbe állítva, ezek a Fractal Audionak a modellező cuccai. Jó ideje használjuk őket élőben, fülmonitorral együtt. Koncertek közben és alatt viszont nem volt elég időnk arra, hogy tökéletesen összecsiszoljuk ezeket, de most alkalmunk nyílt a próbateremben mindent aprólékosan kikísérletezni, a digitális keverőrendszerünket és a modellező cuccokat összerakni. Ez egy minőségi változás, nekünk is könnyebbség és persze a helyeknek is, ahol fellépünk, mivel két koncert között sokkal egyszerűbb az átállás.

Fotó: Zsiga Pál Terveztek egyéb változást is a fellépésekkel kapcsolatban?

KF.: Igen, ugyanis feltűnt, hogy meglehetősen üres a színpad, mivel hiányzik a két gitárláda és basszusláda. Nem mondom, hogy régivágású arcok lennénk, de kicsit a kettő között, és azt éreztük, ne egy üres színpadon álljunk már... Szerettünk volna még valami pluszt adni az embereknek, hogy még látványosabb és lendületesebb legyen egy Kies buli. Ezért részben csináltattunk, csináltunk két nagyon nagy, 1,80 m magas villámelemet, amik LED világítást kaptak. Ez már a pandémia előtti időszakban debütált néhány bulin, de csak kísérleti stádiumban tudtuk kipróbálni és mire élesre váltott volna a helyzet, már nem tudtuk megmutatni, hiszen már nem lehetett koncertezni. Ki írja szövegeket?



KM.: A szövegek megírása az én feladatom. Egyébként is sokat variálok a szövegeken, ülök rajtuk, alakítgatom őket, na most ez hatványozódott. Mennyi idő alatt születik meg egy új dal?

Szűcs Ádám (basszusgitár): Ha a megszületést kérdezed akkor nem sok. Általában Milán vagy az én fejemből pattan ki az alapötlet, viszont az idő, amíg elkészül, akár több hónap is lehet. A folyamat nagyjából úgy néz ki, hogy összeülünk Milánnal, megcsináljuk azt a verziót, amit leviszünk a próbára. Innentől viszont a srácoké a terep, hogy kihozzák az adott dalból a maximumot. Őszintén szólva nem hiszem, hogy egy dal kész van, egészen a stúdiófelvétel befejezéséig.



KF.: Ádám és Milán a fő dalszerző, de emellett mindenkinek van valamilyen ötlete, témája, amit küldözgetünk egymásnak, felvéve vagy feldúdolva. A legoptimálisabb az az eset, amikor készül egy új dal és ők ketten személyesen leülnek, alakítgatnak rajta és utána hozzák le a próbaterembe. Gergővel nekünk is van vétójogunk. Szerencsére hasonló az ízlésünk és az 5 év alatt kiforrott annyira a zenekar és a tagok közötti kémia, hogy már tudjuk, mi az, amit mindenki a magáénak tud érezni. Inkább csak apróságokon szoktunk változtatni, miből mennyi legyen, szerkezeti kérdéseken... Optimális esetben a srácok valamilyen alapdobot írnak a készülő számra, amit a Gergő felturbóz vagy átalakít. A szöveget illetően ebben a fázisban van rá egy kábé refrén, de semmiképp sincs meg az egész szöveg. Milánnak az a stratégiája, hogy miután lefixálunk egy dalt, sokszor meghallgatja és utána csiszolgatja addig, amíg ki nem alakul egy végleges verzió. Gyakran előfordul, hogy megíródik egy szöveg egy pontos témával, de külső fülként nem biztos, hogy érted azt, amit a dalszerző ki akart fejezni, azt ő tudja igazán. Ha bármi nem világos vagy félreérthető a szövegben, átbeszéljük közösen. Nagyon törekszünk arra, hogy mind a négyen elégedettek legyünk és jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk.

Érezhetően nagy hangsúlyt fektettek a szövegekre, mennyire jut ez el a rajongókhoz, kaptok visszajelzéseket?



KM.: Én azt gondolom maximálisan veszik a lapot, akik minket hallgatnak, és szerencsére sok ember tud is velük azonosulni. Több képet is kaptunk tetoválásokról, amin a zenekar egy-egy dalszövege szerepel, vagy utalás rá. Ez leírhatatlan érzés nekünk és nagyon hálásak is vagyunk érte. Ilyenkor még nagyobb kedvvel ülök neki a dalszöveg megírásának.



Melyik stúdióban veszitek fel az elkészült dalokat?



Kovács Gergely (dob): Legutóbbi anyagainkat Botlik Matyinál vettük fel a Grenma stúdióban, utolsók között rögzíthettünk itt bármit is, az azóta már megboldogult Keleti Blokkban. De a stúdió megy tovább, és már egy új helyen várja Matyi a vendégeit. (A Dürer Kertnek és a Keleti Blokknak el kellett költöznie egy ingatlanberuházás miatt, a Grenma új helyen működik tovább. A szerk.) A felvett számokat pedig a Nova Prospectes Kiss Jocó keverte/maszterelte az AREA51 stúdióban. Az Egyetlen című dalotokkal indultatok A Dal televíziós dalversenyen. Punkrock zenekarként milyen volt egy ilyen tévé showban indulni? Milyen volt a hatása a zenekar életére?



KG.: Annak ellenére, hogy nem igazán a mi színpadunk az ilyesmi, nagyon izgalmas volt belülről része lenni egy ilyen produkciónak. Az ott dolgozó profi stábnak köszönhetően végig jól szórakoztunk. Meglehetősen sokat tanultunk belőle, mivel olyan feladatokkal kerültünk szembe, melyek teljesen más képességeinket, tulajdonságainkat hozták felszínre. KF.: Egy teljesen szokatlan helyzet volt számunkra, ez volt az első tévés szereplésünk és nem tudtuk mire számítsunk. Elképesztően segítőkész volt a csapat és minden nagyon gördülékenyen ment. Ami hirtelen jött, hogy nagyon sok bejárós próbánk volt az adás helyszínére. Ebben az időszakban készítettük az új lemezünket, így nagyon feszített volt a tempó. Nagyon sok munkát kellett beletenni, folyamatosan küldözgették a masztert az új lemez számaiból, közben koncentráltunk A Dalra. Nagyon szoros határidők voltak és nagyon ott kellett lenni fejben. A zenekarból négyen háromfelé lakunk, külön városokban, így ha valami történik, az adott esetben egy óra utazást is jelenthet néhányunknak. Nem kevés szervezésre volt szükség. Ezzel együtt nagyon jó volt ezeket a dolgokat megtapasztalni és a zenekart is még jobban összekovácsolta, nagyon élveztük az egészet.

Március 12-én jelent meg az új kislemezetek. Mit lehet tudni róla?



KF.: Az új EP elég mély mondanivalóval bír, az első klipes dal pl. a „Semmi nem elég jó” is igyekszik felhívni a figyelmet globális problémákra, de egészében igyekeztünk megtartani az életigenlő lendületünket. Az új EP kvázi kiegészítése/folytatása az előző nagylemezünknek, ami 2020 februárjában jelent meg, ezért is kapta a „Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék +” címet. Szerencsére a lemezbemutatónkat még meg tudtuk tartani az A38 hajón, de a turné és a lemez ezzel járó promója elmaradt. Itt volt az ideje, hogy megmutassuk, hogy min munkálkodtunk az utóbbi időben.



Nagyjából ötéves a zenekar, ami már nem kevés idő, hogyan látjátok, a kezdetekhez képest milyen irányba változtatok és merre haladtok tovább?



SZ.Á.: Elég különböző zenei irányokból jövünk. Éppen ezért szerintem a harmadik lemez körül ért össze a csapat. Itt éreztük azt, hogy mind a dalfelépítések, mind a lemez koncepciója elég koherens és nem csak izgalmas zenei ötletek vegyítése. Nincs kijelölt irány, mindig azt csináljuk, ami boldoggá tesz, de ezek mostanában a gyorsabb, punkosabb dolgok.



Mit vártok 2021-től?



SZ.Á.: Kiadjuk a „Nincs az a sor amibe szívesen beállnék +"-t . Ezt és az előző lemezünket fogjuk majd maxra pörgetni, amennyiben ezt a körülmények lehetővé teszik. 2022-ben viszont mindenkinek leszakad az arca.



