„Kimondottan csapatembernek érzem magam." „Kimondottan csapatembernek érzem magam." Interjú Gájer Bálinttal, aki kiemelkedő egyénisége a hazai könnyűzenei életnek. Pályáját tudatosan építve, napjainkra már teljesen kibontakozott az a stílus, amiben otthonosan mozog és ahol a jövőjét is elképzeli majd. Számtalan sikeres hazai és külföldi szereplés, eddig megjelent három nagylemez és szakmai díjak egész sora mellett, a Backstage Portré című YouTube sorozatával, még mindig tudott meglepetést szerezni egyre növekvő rajongótáborának. Vissza tudsz-e emlékezni arra az időre, amikor elhatároztad, hogy nem a Group'n'Swing zenekarral képzeled a jövődet, hanem önállóan folytatod a pályádat? 2012-ben jelentkeztem a The Voice című tehetségkutató műsorba, ami a TV2 csatornán, a hasonló tematikájú „Megasztárt" váltotta. Tettem ezt azért, mert a Group'n'Swing zenekar kiadója úgy gondolta, sokat segítene a zenekar népszerűségén, ha a két énekes közül valaki indulna egy országos tehetségkutatón. Bevállaltam! Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz életem egyik legjobb döntése. Nem volt könnyű feladat adásról-adásra felkészülni, megtanulni a dalokat és a hozzá tartozó színpadi mozgásokat. Közben fotózások, interjúk, próbák követték egymást, ami megnehezítette a felkészülést. Igyekeztem minden adásban olyan dallal készülni, amit azelőtt még soha nem adtam elő. Egyszerűbb lett volna olyan dalokat énekelni, amelyek már régóta repertoáron voltak, de nem jellemző rám, hogy a könnyebbik végén fogom meg a munkát. Valószínűleg ez az elhivatottság győzte meg Molnár Ferenc Caramelt, hogy amennyire lehetősége volt rá a műsorban, segítette a továbbjutásom. Így végül a döntőben találtam magam, második helyen végeztem. Mivel Gájer Bálint néven jelentkeztem a műsorba, nem a zenekarommal, adott volt a kérdés: Mi legyen a műsor után?



Szerettem volna a zenekarral tovább dolgozni, de úgy alakult, hogy 2 évvel a műsor után szólóban folytattam, akkor jelent meg az első nagylemezem „Egyszerű az élet” címmel. Ezzel az albummal Fonogram zenei díjat nyertem „Az év hazai szórakoztatózenei albuma” kategóriában. Ez egy elég határozott visszajelzés volt, hogy van keresnivalóm szólóban is a pályán. Mit jelentett számodra az együttesben eltöltött időszak, az együtt zenélés, mi az a tapasztalat, amit hasznosítani tudtál a későbbiek folyamán az egyéni építkezésben? Kimondottan „csapatembernek” érzem magam, a sportban is mindig olyan sportágakat kedveltem, ahol csapatban játszottunk. Így volt ez a zenében is. 10 éves koromban kezdtem el zenét tanulni a Marcali Városi Zeneiskola ütő szakán. Nyilván először egyéni felkészüléssel kezdtem, amíg megtanultam a hangszeres játék alapjait. Az igazi áttörést a kamarazenélés hozta meg számomra, az együtt zenélés meghatározó élmény volt számomra. Később egy fúvószenekarban is doboltam, ahol hamar megtanultam, hogy egy csapat tagjaként felelősséggel tartozom a zenésztársaimért. Ez annyira belém ivódott, hogy a mai napig is azt szeretem, ha közösen alkotunk meg egy produkciót. A Group'n'Swing zenekarral értem el az első nagy sikereim énekesként. Azelőtt party zenekarokban énekeltem más előadók dalait. Az első olyan csapat volt, ahol magyar nyelvű saját dalokat játszottunk és nem csak az énekes dolga volt „megcsinálni” a show-t. Mindenki kivette a részét a produkcióból. Ebben az időszakban erősödött meg bennem, hogy itthon is van létjogosultsága a swing zenének. Négy évig a zenekar szervezői feladatait is én láttam el. Kiderült, hogy van érzékem hozzá, ezért a szóló karrierem menedzselését nem bíztam másra, minden irányítást megtartottam a kezemben. Melyek voltak a főbb állomások, iskolák, zenei tanulmányok, melyek sorsdöntően befolyásolták a zenei fejlődésedet? Minden iskola hozzátett ahhoz, hogy most azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, de az első sorsdöntő helyszín a Marcali Városi Zeneiskola, ahol Sárkány Zsolt egy fantasztikus pedagógus volt a tanárom. Az Amadinda ütőegyüttes alapítótagja volt és nem csak zenei képzést kaptunk, az életre nevelt bennünket, amiért azóta is hálás vagyok neki. Az, hogy most a színpadon állhatok nagyrészt neki köszönhető. Énekesként az első legfontosabb állomás a székesfehérvári Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskola volt, ahol Pély Barna és Pocsai Kriszta tanítványa voltam. Itt ismerkedtem meg a jazz műfajaival és a legismertebb előadókkal. Itt alapítottuk meg az első zenekarunkat Six On The Beach néven. 2006-ban felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz-ének, előadóművész- és tanár szakára, 2010-ben diplomáztam. A főiskola alatti időkben party zenekarokkal léptem fel és dolgoztam karaoke műsorvezetőként. 2009-ben csatlakoztam a Group'n'Swing zenekarhoz, ahová Pély Barna az egykori tanárom ajánlott be. Volt, vagy van-e zenei, szakmai példaképed, akiknek a művészi pályafutása példa a számodra az életben? Elsősorban a külföldi előadók munkásságát követem, de ha egy énekest kell mondanom akkor egyértelműen Michael Bublé nevét emelném ki. Nagy hatással van rám a zenéje, minden szempontból, a stílus, amit képvisel teljesen lefedi a saját zenei igényem. A swing, a latin és az igényes popzene, ami igazán közel áll hozzám is. Minőség, elegancia, humor, könnyedség, ezek teszik különlegessé Bublé karrierjét. Bebizonyosodott, hogy lehet valaki úgy a világ legkeresettebb művésze, hogy közben „átlagos” életet él. Családja van, tudatosan éli az életét botrányoktól mentesen, józanul, tisztességesen. Ez az, amivel én is tudok azonosulni, így érdemes élni egy életet. Úgy tudom egy ideje saját zenekarral dolgozol. Milyen a kapcsolatod a zenekaroddal, hogyan működik a közös munka köztetek, mennyire vesznek részt a zenészek az egyes dalok kialakításában? Úgy érzem, hogy jó a kapcsolatom a zenekari tagokkal. Az évek során kialakult az a csapat, akikkel rendszeresen együtt dolgozom. Igyekszem minden felmerülő problémát átbeszélni, szeretném, ha mindenki jól érezné magát a csapatban. Mivel ez a produkció a saját nevem alatt fut, a zenei koncepciót is magam találom ki. Hámori János trombitás szokta készíteni a hangszereléseket a swinges, latinos dalokhoz. A popdalok zeneszerzését, hangszerelését és a szövegírást nem a zenekarral szoktam közösen csinálni. De amint elkészül egy új dal, mindig a zenekarom játssza fel a stúdióban. Egy ilyen nagy létszámú együttest nem egyszerű dolog összetartani foglalkoztatni, hogyan működik ez nálad? Kikből áll a zenekarod, kik az állandó tagok? Szerencsére a zenekarom tagjai mind professzionális zenészek, szinte mindenki tanít zeneiskolában vagy több formációban is játszik. Vannak, akik a zene mellett más vállalkozást csinálnak. A jelenlegi helyzetben nagy szerencse, hogy mindenki próbál több lábon állni. Bízom benne, hogy mielőbb visszaáll a régi életünk és újra színpadra állhatunk. Idén egy online koncert alkalmával volt lehetőségünk együtt zenélni és egyelőre sajnos nincs is más lehetőség kilátásban. A zenekarom tagjai: Reviczky Balázs - zongora / Dobai István - gitár /Piri Béla - nagybőgő / Tiba Sándor - Dobok / Hámori János - trombita / Abbas Murad - harsona / Nagy Balázs - tenor szaxofon / Cserta Balázs alt szaxofon / Kovács Károly - hangtechnikus / Dvorszky László technikai asszisztens. Hogyan születnek a dalok? Vannak-e állandó szerzőid, szövegírók, hangszerelők, akikkel munkakapcsolatban vagy, szorosan együtt dolgozol? A műsoromban saját dalok mellett feldolgozások szerepelnek. Az összes dalt amolyan producerként én találom ki és keresem meg hozzá, a megfelelő dalszerzőt, hangszerelőt, szövegírót. Révész Richárd zongorista írta a latinos dalaimat. Rendszeresen dolgozom együtt Éger Lászlóval, aki a zeneszerzés mellett szövegeket is írt már nekem, és szinte biztos, hogy a jövőben is dolgozunk még együtt. Romhányi Áron zongorista az első lemezemre írt pár dalt. Hangszerelőként dolgoztam együtt Elek Norberttel és Sebestyén Áronnal is. Az alapötlet mindig az én fejemből pattan ki, majd megkeresek valakit, aki megvalósítja az elképzeléseimet. Az ötlettől a végleges verzióig végig kísérem a dalt, minden munkafolyamatban részt veszek. A stúdiómunkálatokat a SilverHill Stúdióban, Vígh Arnolddal vagy a Pannónia Hangstúdióban Mohai Györggyel csináltuk. Az eddig készült lemezek kinek a kiadásában láttak napvilágot és mikor tervezel új lemez megjelenést, lehet-e tudni valamit már a készülő produkcióról? Az eddig megjelent három nagylemezt az Universal Music kiadóval adtuk ki. A The Voice műsor után három nagylemezre szerződtünk. Már készül a negyedik nagylemez, tavaly májusban szerettem volna megjelentetni magán kiadásban, de a vírus közbeszólt. Ahogy most látom, a lemezt 2022-ben tudjuk majd megcsinálni. Az új lemezről már három dalt nyilvánosságra hoztunk (Törj ki a mából, Még van idő, Így nem szerettem még), hamarosan a negyedik dalt is megosztjuk a közönséggel.

Backstage Portré Pély Barna

A járvány miatt valójában padlóra került az egész szakma. Te is panaszkodhatnál, ehelyett kitaláltál magadnak valamit, amivel teljesen új oldaladat ismerhette meg a közönség. A Backstage Portré, ami a Gájer Bálint official YouTube csatornádon jelenik meg egyre nagyobb sikernek örvend, látogatottsága rohamosan nő. Hogyan jutott eszedbe az ötlet? Valóban panaszkodhatnék nyilvánosan, mert az én munkám is megszűnt lassan egy éve. Boldog nem vagyok emiatt, de igyekszem hasznosan tölteni a felszabadult időm. Pár éve nagyon érdekel a videózás, ezért kézenfekvő volt, ha valami mást kell csinálnom, akkor ez lesz a B terv. Szeretem a kreatív dolgokat. Amikor még minden a „régi” volt sokszor futottunk össze énekes- vagy színészkollégákkal, például mikor a fellépéseken váltottuk egymást a színpadon. Jobb esetben közös produkcióban vettünk részt, de arra sosem volt idő, hogy jobban megismerjük egymást. Most a felszabadult időnkben könnyebben bepótolhatjuk ezt az elmaradást és leülhetünk 30-40 percre beszélgetni. Az interjúkat fotókkal egészítem ki, olyan képekkel, ami meghatározó a vendégem életében, gyerekkortól napjainkig. Ha már kevés lehetőség nyílik énekelni, mindenki egy zenei produkcióval is készül, a nézők legnagyobb örömére. Eddigi vendégeim: Kecskés Tibor Kefir, Szolnoki Péter, Nagy Sanyi, Kocsis Tibor, Csordás Tibi, Szőke Nikoletta, Veréb Tamás, Szulák Andrea, Sipos F. Tamás, Trokán Anna, Soltész Rezső, Tóth Andi, Pély Barna, Szekeres Adrien, Pál Dénes. Minden, amit eddig a pályán megvalósítottál azt igazolja, hogy rendkívül kreatív vagy, mindez rengeteg áldozatot és felelősséget követel, hiszen jelenleg már nemcsak énekes vagy, hanem producer is. Mik a terveid a jövőt illetően? Bízom benne, hogy hamarosan visszatérhetünk a színpadra és minél szélesebb körben bemutathatjuk az új dalokat. Sok tervet nem tudtam szőni az utóbbi időben zenével kapcsolatban. 