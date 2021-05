Címlap » Interjúk » Keserédes alter pop – interjú Bittner Dániellel Keserédes alter pop – interjú Bittner Dániellel Az emberi kapcsolatok, az azok mögött húzódó érzelmek és mindennapi esendőségeink a fő témái a 2018 elején alakult, Bittner Dániel dalszerző-énekes köré szerveződött, BittnerSweet zenekarnak, melynek tagjai a magyar alternatív színtér jól ismert figurái. Az együttes az elmúlt egy évben az alkotói energiákat új dalok létrehozására fordította. Nemrég jelent meg „Az új barátod” című számuk, és készülőben van a lemezük is. A csapat alapítójával, Bittner Dániellel többek között a fiatal zenekarok kihívásairól és a terápiának is beillő dalszerzői létről beszélgettünk. Hogyan alakult meg a zenekar, és mi az az irány, amit képviselni szeretnétek? 12 éves korom óta gyűltek a dalok a fiókomban és mindig is nagy álmom volt, hogy ezek az egyszálgitáros otthoni zenélgetésen túl, zenekari hangszereléssel is megszólaljanak. 2015-ben beneveztem három dalommal a Ki Mit Tube online zenei tehetségkutatóra, ahol úgy vettem észre, hogy viszonylag sok embernek tetszettek, és végül döntős lettem. Ezután kezdtem el intenzívebben dolgozni azon, hogy legyen egy saját zenekarom, és 2018-ban meg is született a BittnerSweet. Nehéz lenne bekategorizálni, hogy milyen stílusú zenét játszunk. Vannak alterosabb, poposabb és rockosabb számaink is, de leginkább BittnerSweetesek. De nem is ez a lényeg szerintem, hanem hogy a dalok üzenete átmenjen azoknak, akik hallgatják őket, mert majdnem minden dalom az életben való bukdácsolásról, félresikerült szerelmekről és a saját zsákutcáinkról szólnak. Remélem, hogy egyszer majd lesznek vidámabb dalaink is, de most engem valamiért ezek a témák foglalkoztatnak és szeretném, ha sokan úgy éreznék, hogyha őket is, akkor nincsenek ezzel egyedül. Fiatal zenekarként milyen kihívásokkal küzdötök?

Nagyon nehéz elindulni egy új zenekarnak itthon. A „Bármerre” c. debütáló dalunk például sikeres volt, több rádió is játszotta, a YouTube-on csaknem kétszázezer embert eltalált, mindenki ezt a dalt kiabálta a koncertjeinken, de a valóság az, hogy még 3 év után is hajkurászni kell a koncert lehetőségeket (persze tudjuk, hogy most ilyenek nincsenek is), illetve nem könnyű rendszeresen megjelenni olyan médiumokban, ahol sok emberhez el tudnánk jutni. Szóval a siker nem jön magától, de szerintem, aki komolyan gondolja, amit csinál, annak nem is ez a legfontosabb, hanem hogy a dalokon keresztül üzenjen, és ha már tetszik egyetlen embernek is, amit csinál, aki jó esetben mondjuk nem a nagymamája, akkor az is már borzasztóan sokat jelenthet. Hogy látod, miként lehet érvényesülni?

Erre nem tudok pontos választ adni. Ami jellemző azokra, akiket én szeretek, és amire én is törekedni szeretnék, az a megingathatatlan őszinteség. Vagy ez már lehet, hogy klisé így 2021-ben? Van valami olyan egyedi jegy, ami csak rátok jellemző?

Szerintem egyik magyar zenekarnak sincsen ennyi szakítós száma… A klasszikusabb songwriter vonalat követed. Miként születnek a dalszövegek, miből inspirálódsz?

A dalszövegek megírása nekem egyfajta terápia, úgyhogy talán mondhatjuk, hogy már kiskorom óta egy intenzív terápiában vagyok benne. Ha csalódás ér, vagy szomorú vagyok, vagy úgy érzem, hogy nem nagyon tudok kikecmeregni egy rossz helyzetből, akkor fogom a gitárt és elkezdek prüntyögni. Ez nem nagyon változott az elmúlt 14 évben. Nagyon sokféle zenét hallgatok, de én is Kispálon, Kiscsillagon és 30Y-on nőttem fel. Bár a mi zenénk szerintem nem ilyen stílusú, de ők örök példaképek maradnak mindig is, és nagyon sokat kaptam tőlük kamaszkoromban. Hogyan születik meg a zene dalszövegekhez? Mennyire műhely- és csapatmunkás a folyamat?

Az alap daltémákat és a szövegeket én hozom, a többiek pedig hozzáteszik a saját ötleteiket a szólamokra és a szólókra. Szóval úgy fogalmaznék, hogy én hozom a dalok alapjait, ők viszont oroszlánrészt vállalnak abban, hogy a végleges verzió megszülessen. A szakma elismert képviselője is segíti a háttérből a munkátokat...

Még 2 éve kerestük meg Takács Zoltán Jappánt, aki a Heaven Street Seven zenekar billentyűse volt, most pedig zeneszerzőként és zenei producerként segít számtalan zenei projektet. Rengeteget segített főleg nekem, szakmailag és zeneileg is, mivel nem vagyok „túlképzett”, úgyhogy tudatosságban van még mit fejlődnöm. Nagy megtiszteltetés, hogy az ő keze nyoma is rajta van a dalokon, tulajdonképpen ő a virtuális ötödik BittnerSweet tag. Sokszor választotok aktuális témákat a szövegekben, klipekben. Ez miért fontos, és mennyire tudatos ez a fajta építkezés?

A dalokban azokról a dolgokról beszélek, amelyek engem foglalkoztatnak az adott pillanatban. Nagyon érdekelnek például az emberi kapcsolatok és az azok mögött rejlő mélyebb, érzelmi mozgatórugók. Bízom benne, hogy sokan magukra ismernek a számokban, ezt tartom a legfontosabbnak. A klipekhez pedig igyekszünk olyan témákat választani, melyek a segítségével minél erősebben átadható a dal üzenete. Egy jó klip szerintem mindig egy kicsit kinagyít mindent, de pont ettől működik. Szóval ilyen értelemben nem hiszem, hogy ez egy tudatos építkezés lenne, maximum annyiban, hogy szeretnénk, ha minél jobban átmennének a dalok az embereknek. Ebben nagyon nagy segítségünkre van a csodálatos Neminem filmes csapat, Németh Máté barátom, aki megálmodja és megrendezi a klipjeinket és Rácz Peti, aki az operatőri munkákért és a vágásért, colorist munkákért felel. Nélkülük már nem is nagyon tudom elképzelni, hogy nekivágnánk egy videóklipnek. A legújabb dalotokról mesélnél egy picit?

„Az új barátod” című dalunk a szerelmi bánatból eredő féltékenységről szól. Amikor valaki nagyon megérintett minket, és el is indult már köztünk valami, talán még kapcsolat is lett belőle, de végül valamilyen szerencsétlen okból kifolyólag mégsem jött össze ez a dolog. Kis idő sem telik el, de már azt látja az ember, hogy ez a valaki már egy másik férfi vagy nő oldalán van, miközben ő a saját életében nem tart semerre. Ebben a helyzetben nem tudunk egyről a kettőre jutni, miközben mindenki azt zengi úton-útfélen, hogy mennyi lehetőség van az életben. De hát ez sajnos nem ilyen egyszerű ebben a lefagyott állapotban. A klipben a féltékenységet nagyítottuk „megszállottsággá”, így hoztuk be az internetes zaklatás és „stalkolás” témáját is. Szóval ezt a szituációt még az is megnehezítheti, hogy a mai világban a Facebookon és Instagramon éli az életét az emberek jórésze, és ott is nyomon követhetjük, hogy másoknak milyen jó, csak éppen nekünk nem. A klipben a szenvedő félből igazi, thrillerbe illő zaklató lesz, ez felhívja a figyelmet az ilyen rossz érzésekből eredő szélsőségekre is. Milyen hangszerekkel, „háttér parkkal” dolgoztok?

Kis Tibor Sztivi a szólógitárosunk tavaly nyár óta, aki többek között a Hiperkarmában és a Kaukázusban is játszik. Ő többféle gitárt is használ ilyen pl. a Gibson Les Paul Studio Bigsby Black, a Gretsch Rancher Jr, és VOX AC30 1974, valamint Boss Katana 100 erősítőket használ. Horváth Gabi basszusozik, akit szerintem a Balatonból, Plutóból vagy a Cabaret Medranóból sokan ismernek. Ő egy Squier Jazz Bass-en játszik és Gallien Kruger 400RB erősítője van, hozzá egy 2 x 10-es Ashdown ládával. A dobok terén most egy kis üresedés van, de az új felvételeinken Dudás Zsombival dolgozunk, ő egy 1969-es Yamaha D20-szal dolgozik. Én egy Takamine elektroakusztikus gitáron játszom, egy egyedi Gregorius erősítővel. Hogyan hatott a koronavírus-járvány a zenekari létre? Mik a tervek a jövőre nézve?

Borzalmasan hiányzik a koncertezés. De nem adjuk fel, és üzenném másoknak is, hogy bár most úgy tűnik, hogy messze van még az alagút vége, senki ne adja fel az álmait és azt a dolgot, amit szeret, mert egész biztos, hogy ez az állapot sem fog örökké tartani. Engem a karanténidőszak folyamatos dalírásra inspirált, most vettünk fel 15 új dalt, melyek egy albummá állnak majd össze – ezeken dolgozunk a zenekarral, és szeretnénk új klipeket is forgatni, amennyire a járványhelyzet lehetővé teszi. És reméljük, hogy nyáron már ismét megmutathatjuk magunkat élőben is a közönségnek. – M.A.–



Az interjú először a Zenész Magazin áprilisi 2021/225. számában jelent meg.

