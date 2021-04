Címlap » Interjúk » Kategórián kívül – bemutatjuk a Ten Big Toys zenekart Kategórián kívül – bemutatjuk a Ten Big Toys zenekart A Ten Big Toys zenekar 2020 decemberében debütált, és nem tartoznak a finomkodók táborába. Színesek, szókimondók, zenei stílusuk „kategórián kívüli”, ami itthon kevésbé megszokott. Kérdéseinkre Schmidt Erika basszusgitáros válaszolt.







Rögtön felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a nevetek. Ráadásul ezek angol szavak, magyar néven nem is gondolkodtatok? Ezt még nem meséltük el ilyen részletesen eddig, talán nem véletlenül. Mikor még csak ketten voltunk a zenekarban, akkori dobosunk és én, és sürgősen kellett nevet találnunk, hogy elindulhassanak a social media felületek. Elkezdtünk mindenféle szó-kombinációkat bedobálni a csetbe. Ezek között voltak szexuális segédeszköz nevek, vagy bárkinek bármilyen testrésze, és ezt annyira viccesnek találtuk, hogy ezzel elment úgy egy hét, és még mindig nem volt nevünk. Úgyhogy egyszer csak elkezdtünk háromtagú, random szavakat egymás mellé állítani, amiben lehetőleg volt legalább egy kétértelmű szó. Végül megtaláltuk a Ten Big Toys-t, hirtelen felindulásból. Nem, magyar név nem jutott eszünkbe, csak a sárkánygyík. Hogy állt össze a zenekar? Voltak nehézségek az elindulásban? Ez egy hosszabb folyamat volt. Nem úgy kezdtük, hogy négy jóbarát a garázsban nyomta, és egyszer csak megérett a produkció a bemutatásra. Sokan ezt tartják az egyetlen lehetséges vagy elfogadható útnak. Mi máshogy voltunk szerencsések. Akkoriban a Roland Zenegaléria - most Intermuzika zenesuli keretein belül jártam Szappanos Györgyhöz. A vizsgakoncerten összebarátkoztam Dórival, aki Rékasi Attila tanítványa volt, és elterveztük, hogy mindenképp alapítunk zenekart. Aztán egyre többször játszottunk Rage Against The Machine számokat a vizsgákon Csongor Bálinttal – szintén ottani tanár – és Tóth Merci gitárossal. Az egyik ilyen alkalommal 2018-ban, a Barba Negra Track-ben játszottunk, amit Nóniusz Gábor producer-hangmérnök végignézett, és azt mondta, hogy ha Bálintot lecseréljük egy lány énekesre, akkor „csinál nekünk egy lemezt”. Mi nem igazán tudtuk, hogy ezt meg hogy kell érteni, de kis csekkolás után igent mondtunk. Innen felgyorsult a további tagok keresése, és egyszer csak többek között Rada Orsi bejelentkezett, hogy őt érdekelné a dolog. Nagyjából el is dőlt, hogy ő az igazi! Nemsokára lett gitárosunk is, de ahogy alakult a stílusunk és a zenei vonal, elváltak az igények, új gitáros aztán új dobos után kellett néznünk. Végül 2020 nyarán lettünk teljesek Alexszel dobos- és Ákossal gitáros-fronton. Biztosan volt már, aki megkérdezte tőletek, hogy milyen nehéz volt pandémia idején debütálni. De most inkább azt meséld el, hogy hogyan terveztétek meg a debütálást, hogy készültetek rá. Valójában volt pár hetünk felkészülni, mert az igazi debütálást megelőzte egy tehetségkutató-sorozat, ami már szeptemberben elkezdődött. Tehát a nyári megalakulásunk után azonnal kitaláltunk egy ilyen kisebb kihívást magunknak. A zalaegerszegi Öröm a Zene tehetségkutatóra sikerült is vagy kétszer összepróbálni az épphogy megszületett számainkat. Ennek aztán az A38-on megrendezett döntő volt a végállomása, itt már kezdtük megszokni a fülmonitorokat, és a technikai anomáliákat, ezek után még egy zártkörű bemutatkozón is részt vettünk a Dürer utolsó napjaiban. Válaszolok a kérdésedre is: úgy készültünk, hogy kihoztuk a Tánc című számunkat, egy elmebeteg klippel. Rock, metal, hip-hop és pop elemek is jelen vannak a zenétekben és úgy tudom, zeneileg nagyon sokfélék vagytok, más-más tapasztalatokkal érkeztetek a bandába. Emberileg is ilyen különbözőek vagytok? Igen. Mindenképp. Van köztünk olyan, aki hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozott és járt Peruban, van fogtechnikusunk, aki előtte Írországban élt, van közgazdászunk, aki Angliában turnézott színházzal, van progmetal zenészünk-zeneszerzőnk, aki évekig nyomta hangszerboltban vezetőként, és szinte mindent tud a témáról… Személyiségünk is különbözik. Egyikünk, nem mondom meg melyikünk, sokat beszél, állandóan pörög, ötletel, meg lélektani kisokos, és „hülyeségeket” mond. Másikunk ugyan egy fokkal higgadtabb, de amikor valamit mond, vagy tesz, akkor egyszerűen attól, hogy ő az, aki, be lehet szarni a röhögéstől, igazi partiarc is. Kicsit szeleburdi. Aztán van az a csapattagunk, akinek a kedvenc hozzászólásai, az „igen” a „nem” és a „nem tudom”. Oké, többet is mond, de az mindig velős, ő szokta lezárni a hosszúra nyúlt okfejtéseinket, és hozza a különböző zenei ötleteket. Aztán van még a bandában olyan emberünk, akinek a fő jellemzője, hogy megfontolt és tudatos, aki a poénkodás mellett rendszerbe tudja foglalni a teendőket is, és precízen be is tartja a szabályokat. Emellett zeneileg is rengeteget hozzátesz a produkcióhoz. Tehát mindenki fazon, mindenki tesz, megbízható, a humorunk baromira összepasszol, és még bírjuk is egymást! Plusz még ott van Nóniusz is. Róla csak annyit, hogy a produceri és hangmérnöki munkán túl a zenekar apukája, mederbe terelője és coach-a, élő könyvtára és történetmesélője. Szerencsénk van! Ahogy mondod: szerencsések vagytok. Vannak irigyeitek? Mit tudtok arról, hogy hogyan fogadnak el titeket az emberek akár szakmán belül, vagy kívül? Még nem igazán derült ez ki, de néha eszünkbe jut, hogy milyen lehet minket kívülről nézni. Aki követi a dolgainkat, láthatja a fejlődést, és azt, hogy a lehetőségeinkkel hogyan élünk. Simán el tudom képzelni, hogy néhány embernek ez irreálisan könnyű útnak fog tűnni. Azt már megkaptuk személyes visszajelzés útján, hogy nehéz minket elfogadni, mert nem az említett pinceklub-világból jövünk. Az is biztos, hogy vannak ismerősök, akik egyszer sem gratuláltak még a dolgainkhoz, bár ez jelenthet bármit. Azt viszont kevesen tudják, hogy mi nem tartjuk magunkat különbnek azoknál, akiknek máshogy alakult a zenei útja. Sőt, a szerencsénktől függetlenül mi is végigjártuk a szamárlétrát, ki így, ki úgy, és megküzdöttünk ezért a zenekarért is. Rengeteg munkánk és pénzünk van benne, természetesen civil állás mellett. De azért hadd ne szégyelljük magunkat, hogy ezeken túl még szerencsések is vagyunk! A visszajelzések alapján azért látszik, hogy nem keveset teszünk a dologért, és ezt sokan értékelik is már most. Rengeteg pozitív megerősítést kapunk, többek között azt, hogy szükség van ránk, energiát adunk. Azért ez jó érzés! Az Elegem van című dalotokról és klipről mesélj: hogyan íródott a dal, mik voltak az előzmények a klipforgatásnál? A dalírás nálunk most már mondhatjuk, hogy általában úgy zajlik, hogy valamelyikünk hoz egy alapötletet – általában Nóniusz vagy Ákos – és azt valameddig kidolgozzuk. Itt valahogy mindig megáll a folyamat, és félretesszük a dalt. Aztán egyszer csak a semmiből megszületik mondjuk egy refrén, vagy egy téma, és az fénysebességgel beindít mindent. Ez történt az Elegem van c. dal esetében is, először a refrén született meg, és aköré fontuk az összes többi gondolatot. A refrén egy kanapén, egy éppen aktuális agymenős állapotból született, ordítva. A klipnél is teljesen random dolgok történtek, egyébként szerintem nálunk ez lesz az állandóság. Ezt az egész dal-klip sorozatot már rég megterveztük, még 2020 januárban. Még semmiféle pandémiáról nem volt szó akkor. A decemberi debüt után már február elejére szerettünk volna másik klipet is, ami eredetileg nem az Elegem van lett volna. Aztán végül mégis ehhez terveztünk klipet, amiben olyan utcai jelenetek is voltak, melyek januártól már teljesen kivitelezhetetlenek lettek, ezért ki kellett találni egy másik koncepciót. Már idő és lehetőségek hiányában majdnem lemondtunk róla, amikor az új verzió kipattant a fejünkből, amire a zenekar és Gentless két fős videós stábja is igent mondott. Összeraktuk a jeleneteket, és leforgattuk a klipet. Azt látjuk, hogy tetszik az embereknek, ahogy nekünk is! Utolsóként a jövőről kérdeznélek, elárulsz valamilyen konkrétumot, vagy inkább csak tervek vannak? Amit biztosan tudok mondani, az az, hogy amíg nem lesz lehetőségünk élőben közönség előtt játszani, addig mindent megteszünk, hogy megmutassuk magunkat online. Ez valószínűleg stúdió sessiont is jelent a Bresaola Studiosban. Live is tervben van. Lesznek feldolgozások is, ezeket amúgy is a produkcióba építenénk, de megmutatjuk őket most előre. Ezen kívül, amiket tervezünk, azokról egyelőre még nem szeretnék elárulni semmit. Ha már készen vannak, közzé fogjuk tenni őket, szóval érdemes követni minket Facebookon és Instagramon, és feliratkozni a YouTube csatornánkra. Dalírás lesz a közeljövő fő időtöltése, közben próbálunk, tervezünk. Lelkesedésből szerencsére nincs hiány, mindannyian imádjuk ezt az egészet, akármi van körülöttünk. [ -zm- ]

Facebook: Ten Big Toys

YouTube: Ten Big Toys Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó