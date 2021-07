Címlap » Interjúk » Interjú Young Storkkal Iceage című EP-je kapcsán Interjú Young Storkkal Iceage című EP-je kapcsán Új kislemezzel rukkolt elő a Modern Hip-Hop feltörekvő fenegyereke, Young Stork, aki érzéseit egy fagyos EP-be öntötte, és ezt veled is rögtön megosztja. A lemez hangzása újítónak mondható, nem követ szokásos és divatos trap sémákat, elrugaszkodik a valóságtól, de mégis befogadható marad.

Az előadót kérdeztük a lemez születéséről, és magáról Young Stork kialakulásáról. A teljes cikket csak erős idegzetűeknek ajánlom, mivel Stork előélete nem volt éppen egyszerű... Ki vagy, honnan jöttél? A csalódások-lemondások végterméke vagyok. Az ember, akit az érzéketlen üres, szívtelen emberek zsigerből önsajnáltatónak titulálva, félrerugdosnak a képből. A trap közeg elhanyagolt, középső gyermeke. Young Stork vagyok. Más néven Young Toxic, Young BlackSizedDick, Sharky Baby stb.. Hajdú-Biharban születtem, 97-ben, de anya párválasztásai miatt folyamatosan költöztünk, mindig kiszakadtam a baráti közegből, ezért az alapból szorongásokkal küzdő tiniben, még inkább fellobbant az emberekkel szembeni bizalmatlanság tüze. Talán az egyik legnagyobb ilyen „reccs”, az egyik „nevelőfater” volt, aki gyermekkori traumáit, a rendőri hivatás megszerzésével járó „hatalommal” és a mérhetetlen alkohol fogyasztással kompenzálta. Itt tanultam meg hogy milyen az a tehetetlenség érzet, amikor a munkahelyi stressz miatt, bevedelve, hajnal háromkor épp anyádat fojtogatják, verik és nem tudsz mit tenni mert egyrészről tudod, hogy felnőtt, háromszor akkora, mint te és így is úgy is te leszel a következő, bárhogy is cselekszel. Minden egyes nap monoklival mentem iskolába. A leckék rendszerint testi fenyítéssel, katonai szíjjal hátveréssel lettek levezényelve, mert ettől ő férfinak érezhette magát. Mellette ismertem meg hogy milyen napokon keresztül vízzel pótolni az étel hiányát. Milyen elmenni 13 évesen 12 órát kapálni, hogy anyámnak és a két testvéremnek legyen mit az asztalra tennem, csak mert „nevelőapuka” épp valahol kurvázik. Kellő szánalmat keltettem benned? Apámat soha nem láttam. Fél éves koromban hagyott ott minket egy másik nő miatt, anyának több milliós nagyságrendű tartozást hagyva. Legyen ennyi elég a hátteremről, akad még bőven, de szerintem ez épp elég most.

Milyen zenét csinálsz, hogy írnád körül? Vibe-orientált, melodic trapeket csinálok. Sokkal inkább a hangzással és az aktuális hangulati állapot, vokálokon keresztüli tükrözésével igyekszem üzenni és dominálni. A különbség e között és egy hagyományos szöveg centrikus dal között SZERINTEM, olyan mintha két kép lenne előtted. Az egyik alatt pontosan ott áll, szájba rágva, hogy mit látsz azon a képen, a másikon pedig csak maga a kép van mindenféle leírás nélkül. Erősebb beleérző készséggel kell rendelkeznie a hallgatónak, hogy egy vibe-orientált számot megértsen. Mi vagy ki inspirál, miből merítesz ihletet? Legtöbb ihletet Killytől nyertem. Első trap számom is, amiből későbbiekben feat lett egy formációval, a Rafiki, szintén egy Killy type beatre íródott. Emellett sokat hozzátett az image-emhez Icy Narco munkássága, ahogy XXXTentacion-é és Lil Peep-é is. Z generációban, mikor már mindent megénekeltek vagy rappeltek, nem lehet teljesen újat kreálni, meglévő dolgokat, meglévő műfaji sajátosságokat, jegyeket ötvözve, forradalmasítva lehet egyedi számot alkotni. Most jött ki a bemutatkozó EP-d, mit érdemes tudni a lemezről? Első albumom, az ICEAGE voltaképpen egy Easter Egg. Killy első albumával megegyező számú dalt tartalmaz. Összesen 20+ számot rögzítettünk a Nortyxos srácokkal, Zsoltival és Pepével, majd ezekből ötöt kiválogattunk a következő lemez, a Totally IceAge előfutáraként. Ez még csak a jéghegy csúcsa. Minél mélyebbre merülünk annál mélyebb töltetű dalok érkeznek, és annál inkább érthetővé válik a kerek egész. De beszéljünk pár szóban magáról a dalokról: Az Egirl a kettős viszályt jelképezi, amit megélek. A verzében többszörösen elhangzik az „Ő”. Ez az „Ő” nem egy konkrét személy, hanem a szerelem, és a „szeretve lenni és szeretni valakit érzet” hiányának szóló őszinte gondolatok. Mivel ilyen embert nem találok, aki betölthetné ezt a szerepet az életemben, ezért folyamatosan visszalyukadok a refrénben elhangzottakhoz. „Minden éjjel más jön hozzám Undorodom magamtól”.

Ezek az One Night Stand kalandok olyanok, mint a 3 az 1-ben kávék, jellegtelenek. Gyorsan megvannak, de hiányolom a kávéfőzéssel járó, aprólékos mozdulatokat, szakaszokat, amitől egy esemény és egy élmény lesz a kávé. Gondolom érted a párhuzamot. A Melange, az erős, markáns kávé és a finom, lágy méz egyvelege. Szerintem ilyen egy tökéletes kapcsolat. Jól működnek együtt. Ez a szám Valentin napkor íródott. Fantáziáltam egy tőlem nagyon távol élő lányról. Exem után ő volt az első, akiben meg tudtam bízni, de aztán ő is cserben hagyott, viszont valahogy megint visszasodorta hozzám az élet, de ezúttal egészen más ízben. Ő a grandiózus szerelem az életemben, vagy is ezzel álltattam magam, hogy nehogy belekeveredjek ismételten érzelmi alapú akármikbe olyan emberekkel akikkel valóban létrejöhet valami. Felé adtam le az energiákat. A verze többi részében a bizalmatlanságot fejtegetem, illetve a „catch me outside foes, pedig régen szaladtam” sorokkal nyomatékosítom, hogy akárhol akárkinek felállok, már mindent elvesztettem így nincs mitől félnem. A Let it snow Killy előtt tisztelgés jegyében született meg. Az Adlibsek-ben el is hangzik többször is a „wannabe killy” háttérvokál. Egyszerűen imádom a csávót. Első zenéje óta követem a karrierjét. Minden egyes nap hallgatom, ha jó a kedv, ha party van, ha épp üresnek érzem magamat. Tényleg mindig. Ha őt hallom olyan érzés mintha valaki végre megértene, mintha lenne egy nagyon távoli testvérem a világban. Egy biztos pont. Épp ezért tetováltattam fel a nevét a tarkómra, amit az Instáján megosztva, rakott rám egy áldást is. El sem tudja képzelni, hogy ez a pár sora, amit ő már rég elfelejtett, nekem mennyit is jelent. „Jeges a szív”. Tudom, tudom gáz, de felvarrattam az exem nevét a mellkasomra. Azt hittem ő lesz az igazi. Egy darabig jól is hozta a szerepet. Na, az ő nevét takarta el egy fagyott szív tetoválással Gondi Dóri barátom. Roppant tehetséges tetováló a párjával egyetemben. Ha ők nem lennének...

A Panic Attack című számom közvetlen akkor fogalmazódott meg, mikor a Nortyx-ba igyekeztem a fiúkhoz, a szokásos munkára, viszont a taxiba beszállva 10 perc után hirtelen megváltozott minden. Ismerős érzés volt, de túl hirtelen. Rég volt már. A hangok egyre zajosabbak lettek, a kép összefolyt és mintha magam előtt lettem volna egy lépéssel és eközött és a valós tér között rekedtem. A sofőr, akivel addig jóízűen beszélgettem hirtelen teljesen idegen volt. Mintha soha nem láttam volna. Nem értettem, hogy kerültem a kocsiba, ezért megkértem, hogy menjünk még egy karikát mert nem vágom mi történik. A kocsiból kiszállva, egy mélyebb levegőt vettem. Majd bementem a stúdióba, ahol utána gondomat viselték Zsoltiék. Nemcsak munkatársak, de időközben jó barátok is lettünk. Ebben a számban több soron keresztül pedzegetem, hogy mennyire frusztráltan érzem magamat emberek között. Egyszerűen zavar, hogy ha tudnak a létezésemről vagy arról, hogy épp mit csinálok. Sokáig nem is zenéltem itthon mert tudtam, hogy a szomszéd hallja. Ettől feszült voltam. Fél pillanatra sem nyugodhattam. A safezone-om azóta is keresem. Sehol nem érzem magamat kényelmesen vagy úgy mintha otthon lennék. Csak telik az idő és pazarlom mások különleges pillanatáért a fiatalságom míg a sajátomra fittyet hányok. (Régen ez „fitymát hányoknak” mondtam, csak mert szerintem vicces) A Death Note, Penny és Link Geri barátom személyes kedvence. Zsolti és Pepe (Tornai Zsolt és Tóth Péter, Nortyx Hangstúdió) valami hihetetlen beteg beatet készített hozzá (a többit is ő csinálta egyébként). Ez lényegében színtiszta rage. A Death Note az egyik kedvenc animém. Ennek középpontjában Halál Listák vannak, amikbe, ha beleírod valaki nevét az meghal. Még a halál körülményeit is befolyásolhatod. Vagány, nem? Az EP meghallgatható az összes zenei portálon: Spotify: https://bit.ly/YoungStork Apple Music: https://bit.ly/ICEAGEep Tidal: https://bit.ly/ICEAGEtidal Deezer: https://bit.ly/ICEAGEdeezer YouTube: https://www.youtube.com/c/YoungStork





Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó