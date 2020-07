Címlap » Interjúk » Interjú Tóth Zoltánnal a Republic alapító gitárosával Interjú Tóth Zoltánnal a Republic alapító gitárosával - KÁMÁN ILDIKÓ -



Kék és Narancssárga Produkció: a kivételes tehetségű zenész, zeneszerző, gitáros, énekes, hangmérnök, a Republic egykori alapító tagja új együttessel és vadonatúj saját dalokkal jelentkezik. A Republicból való kiválásod után szólókarrierbe kezdtél, egy kicsit el is kalandoztál a műfajokban…

Igen. Felvettem hamar egy dalos albumot, mintegy lendületből. Olyan félig kész szerzeményekből, amelyek nagyrészt a következő Republic albumon szerepeltek volna. De abból nem lett semmi, csak összeomlás – amint Cipő itt hagyott bennünket. Így magam maradtam benne. Húsvéti hó a címe. Jóra érdemes dalok voltak rajta, de nem tartoznak a jelenhez már.



Folytatásként instrumentális albumokkal foglalkoztam. Egy dupla CD-nyi anyagot vettem fel „A Bolhapiac tündérei” címmel. Mivel dalszöveg, dalszerkezet nem kötött, nagyobb a szabadságom és lehetőségem volt a részletezésre. Jó terep és kihívás egy igazi „szakmunkához”. Elektromos hangszerek és vonósok, kb. egy Mike Oldfield-i metódusban és összetettségben (régi vágyam volt ez, a régi Republic albumokon van néhány hasonló darab).



Aztán írtam és felvettem alkalmanként néhány rövid vonós „tanulmányt”, majd innen ugrottam egy mélyebb vízbe, ahol teljesen elengedtem minden megtanult homofón-zenei kötöttséget, és belemerültem valami egészen másféle, polifón szerkesztési módszerbe. Ebből lett egy kamaraszimfónia, „A pillanat lélegzete” címmel. Nemigen van benne a sorsomban már, hogy ezt az izgalmas világot erősebben „belakhassam” több száz művel, de jó érzéssel tölt el, hogy járhattam itt.



Mesélnél arról, hogy alakult meg a jelenlegi együttesed?

Ők találtak rám inkább. Egy régi Republic tisztelő emlékzenekar volt korábban. Már évekkel ezelőtt felvették velem a kapcsolatot, hogy vendégfellépőként elhívnának a koncertjükre. Jó ideig nem éreztem ehhez késztetést, mígnem mégiscsak összejöttünk egy közös fellépés erejéig. Ez egészen ütősre sikeredett, köztük is maradtam tartósan. Immár zenekari tagként az azóta jól összerendeződött csapatban, melyet a Kék és Narancssárga Produkció névre kereszteltünk. Az együttes törzshelye Miskolc, itt és a megyében már egészen keresett formáció. Jómagam Budapestről járok át hozzájuk, illetve közösen megyünk immár az ország további tájai felé a jövőben.



Milyen módon jelenik meg itt a Republic hagyomány?

Száz százalékban. Mivel a fiúk erősen Republic-azonosult zenészek, jómagam pedig természetesen azt játszom, amit mindig is. Ez nem egy bonyolult képlet, egyenesen ered belőle, hogy eléggé pontosan van megjelenítve koncertjeinken a régi világ és hangulat. Attilán – az énekesen – sok múlik, az orgánuma éppen jó a régi Republic dalok előadásához, de szerencsére nem billen át abba az identifikációba, ami annyi énekesnél megfigyelhető. Így szépen vállalható a produkció. A Republic repertoár mellett saját dalaitok is vannak. Jól fogadta ezeket a közönség?

Épp bemutattuk most a harmadik dalt. Ezek a megjelenés sorrendjében, a „Körben a víz”, „A szív idetalál” és a „Prérivadász” címeket viselik. Mellettem-mögöttem még a régi, eredeti Republic törzsközönsége áll. Ez önmagában nagyszerű érzés, de ha még azt is ideszámítom, hogy elfogadták ezt az új zenekart, az nagy hálával tölt el. Örömmel és befogadóan állnak az új dalokhoz, én pedig boldog vagyok, hogy ilyen nyitott hallgatóság felé küldhetem őket. A Republic slágereket idővel felváltják a saját szerzemények műsorotokban?

Mindenképpen játsszuk ezeket, természetesen. Hogy hogyan illeszkednek a jelen „legitimitásába”, majd meglátjuk. Nem rágódom azon, hogy mi lesz, hiszen az életem javarészt megtörtént. És számomra jól történt meg, épp elegendő, ami benne volt és meg is vagyok vele elégedve. Többek közt azzal, hogy a hangszerelést, a stílust kifejleszthettem egy hajdani legendás zenekar, a Republic számára. Itt meg is ragadnám a lehetőséget, hogy megemlékezzek róla és köszönetet mondjak a régi nagy formáció lényegi, szellemi középpontjának, Bódi László Cipőnek.

Mire használtad ki a karantén első hónapját?

Túl nagy változás nincs az életformámban. Az életem egyik felét itthon töltöm most is, mint előtte, a stúdió, a hangszerek adnak elegendő „univerzumot” ehhez. Ha pedig kívül vagyok, akkor ugyanúgy a környékbeli hegyekbe szökdösök ki biciklivel, rollerrel. Mindig vannak kihaltabb ösvények... De dalokat írogatok ugyanúgy. Most épp egy személyre címzett szerzeményt adtam egy szimpatikus énekesnőnek, aki a kedvességét és tartós szépségét még a 80-as évekből hozta át ide. Talán a cikk megjelenésekor már tudható lesz, hogy kicsoda...



Van olyan bakancslistás álmod, amit meg szeretnél valósítani a zenei karrieredben és a civil életben?

Nem hazudok, jó lenne a régi sínre helyezni a hétköznapokat. Szimpatikus társaságban, hálás, nagy, befogadó közönségnek zenélni. Igaz, ennek előhangjai már megtörténtek, a megyében szép bulikat játszottunk. Még az ország felé erősebben kinyitnánk magunkat. Az „extraverziót” tekintve nagyjából. ennyi. Illetve legyenek még új dalok, igen. Nem kell tömegével, de ami lesz, az a jó forrásból jöjjön. A maradék felem már az „introverzióban” van. És az izgalmaim – amik igazán érdekelnek – itt találhatóak. Féltett enyéim-ként őrzöm a néhány éve kezdett pár mondatos lejegyzett gondolatokat. A Gondolatlepkék gyertyafénynél cím alatt gyűjtöm őket sorban. Olyanokat, melyeket nem a konvenciók, tanult kultúra és sémák mentén állítok össze, hanem véletlen és különleges pillanatokban „kapdosok le a levegőből”, amikor arra tévednek. Azaz amelyeket a tiszta intuíció szállít, nem a számítás. Ez érdekel leginkább. Látni, amennyire csak lehetséges. A Kék és Narancssárga Produkció tagjai:

Ének - Berecz Attila

Szólógitár - Dr Faitli József

Dob - Berecz Roland

Basszusgitár - Lutián Endre

Gitár- Csikós István

Gitár-ének - Tóth Zoltán Tóth Zoltán Facebook

Kék és Narancssárga Produkció Facebook Címlapkép: Dantianfoto Az interjú először a Zenész júniusi számában volt olvasható.

