Címlap » Hírek » Interjú a Cloud 9+ tagjaival Interjú a Cloud 9+ tagjaival 110%-on pörög az elektronikus Rock ‘N ‘Roll a Cloud 9+ fedélzetén! A zenekarból Biksi Gábor (dalszerző, producer) illetve Szivák Zsolt (énekes, dalszerző) beszélgetett velünk, amiből az alábbi laza interjú sült ki. Mit szóltok a „Magyarország talán legmodernebb zenekara” titulushoz? Tudatos a muzsikátokba olvasztott stílusok fúziója, vagy inkább az aktuális trendeket követve próbáljátok hozni az irányzatokon felüli elektronikus R’N’R életérzést? B.G: Nagyon jól esik, hogy így gondolnak ránk, igyekszünk újítók lenni. Részben tudatosan írjuk a zenéket, részben kísérletezünk. Nem követünk trendeket, az sosem vezet újdonsághoz. Sz.Zs: Sosem foglalkozunk azzal, mi az épp aktuális trend a zenében, ahogy nem foglalkoztunk azzal sem, igazán hogy játsszák-e a rádiók a dalainkat. Mindig olyan zenét csináltunk, ami nekünk tetszett, és nagyon örülünk, hogy egyre nagyobb a rajongótáborunk. Legutóbbi dalotok és annak videója nagyot ment egészen rövid idő alatt, számos webes felületen. Meglepett titeket a dal és a hozzá készült videó sikere? B.G: Meglepődtünk, hogy pillanatok alatt milliós nézettségű lett a videó. Szerettünk volna egy vicces, kreatív anyagot, aminek van mondanivalója is. Ez sikerült, sok ember munkája van benne. Sz.Zs: Abszolút nem számítottunk rá, hogy ilyen rövid idő alatt ennyien fogják megnézni, de azért azt tudni kell, hogy Arató András szerepeltetése is közrejátszik ebben, aki világszerte ismert mém arc. De hála isten egyre több mém oldal osztotta meg a „Hide The Pain”-t és nem csak Arató András miatt, hanem a zenére is felfigyeltek, főleg Oroszországban és az USA-ban. Jó arc Arató „Hide The Pain“ András? Átérezte a Cloud 9+ életérzést a közös munka során? Lesz-e még hasonlóan meglepő közreműködő a jövőbeli megjelenéseiteknél? B.G: Persze! Nagyon jó fej az András, jó volt vele dolgozni. Szerintünk ő is jól érezte magát! Az 5. születésnapi koncertünkre eljött az Akváriumba, ahol a közönség megőrült érte. Szeretünk másokkal dolgozni, biztos vagyok benne, hogy lesz a közeljövőben más kollaboráció is. Sz.Zs: Nagyon laza és meglepően vidám embert ismertünk meg, akivel nagyon könnyen ment a közös munka. Nagyobb koncertjeinken azóta is “Show-elemnek” számít András közreműködése. Visszakanyarodva kicsit az interjú elejére, mivel merészen nyúltok számos zenei világhoz, gondolkodtok pl. folk vagy világzenei elemek beemelésén még tovább színesítve az eddig sem szürke Cloud-os színpalettát. B.G: Nem gondolkozunk kifejezetten azon, hogy milyen elemeket emeljünk bele a zenénkbe. Most már sikerült megalkotni egy sajátos hangzást, ami több év munkája volt. Természetesen folyamatosan változunk zeneileg is, biztos lesznek érdekes fúziók a jövőben. Én személy szerint egy “müpás” szimfonikus koncertnek nagyon örülnék, ahol áthangszerelhetnénk a meglévő számainkat. Sz.Zs: Szívesen nyúlunk, eddig nem megszokott stílusukhoz is akár, amit jól betudunk építeni a zenénkbe. Nem zárkózunk el semmitől, így bármi megtörténhet. Stúdióban vagy a koncerteken tud hatásosabban működni a Cloud 9+? B.G: Úgy gondolom, hogy mindkét esetben hatékonyak vagyunk. A kettő nem létezik egymás nélkül. Stúdióban megszületnek a számok, amiket koncerten előadunk. Közvetve és közvetlenül is kapunk visszajelzést, ami nagyon fontos, hogy tudjuk, mit csinálunk helyesen. SZ.ZS: Koncerteken! Itt jön ki igazán a dinamika, ami a Cloud-ra jellemző. Mindenkinek olyan koncertélményt próbálunk nyújtani, amely egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Szerintem a Pendulum munkássága állítható veletek leginkább párhuzamba. Biztosan tudjátok, ők a DJ karriert váltották végül a zenekari formációra. Esetleg nálatok nem merült fel egy fordított verzió, miszerint DJ szerepkörben is próbálkozna valamelyik Cloud tag? B.G: A Pendulum valóban közel áll hozzánk, volt szerencsénk velük játszani. Most újra turnéztak élő zenekarként. Rob Swire interjújában kitér arra, hogy miért váltak ketté, ami inkább művészi és gazdasági koncepció volt a “Knife Party” projekt miatt. Cloud 9+ DJ set biztosan nem lesz, mert az úgy már nem lenne az igazi. A saját trap/dubstep zenéimet a közeljövőben fogom megjelentetni. DJ-ként is kipróbálnám magam, amivel egy régi álmom válna valóra. Sz.Zs: Eddig nem merült fel még ilyen, hogy valamelyikünk elkezdene DJ-zni. Én a Cloud 9+ mellett pl. akusztikus vonalon mozgok (Szivák x Wagner - szerk.), egyelőre ez abszolút jól működik. Mit gondoltok, merre vezet az élőben prezentált fúziós tánczene jövője? B.G: Nehéz megmondani, hogy merre tart a modern tánczene. Hétről-hétre jelennek meg érdekesebbnél érdekesebb zenék underground előadóktól, a kérdés az, hogy ebből a mainstream mit fog felszívni. Sz.Zs: Azt hiszem Gábor jól körülírta a helyzetet, így csak egyetérteni tudok vele. Kik azok a munkátokat inspiráló előadók, akik erősen hatnak a zenétekre és a munkásságotokra? B.G: Nehéz kiemelni előadókat mivel rengeteg zenét és előadót hallgatunk. Nekem a Rage Against The Machine és a Tool volt gyerekkorom két kedvenc zenekara. Szerintem, aki figyel, felfedezheti a hatásukat. Sz.Zs: Külföldről a Bring Me The Horizon, és énekesük Oliver Sykes a példaképem. Itthonról pedig FISH Krisztiánt említeném, aki kitűnő frontember. Krisztián tanácsait mindig megfogadom, Oli-nak pedig a színpadi jelenlétét imádom. Lesz Cloud 9+ feat. Pendulum kollaboráció a közeli-távoli jövőben? B.G: Az fantasztikus lenne! Sose tudni mit hoz a jövő. Sz.Zs: Mi nagyon örülnénk neki, semmi sincs kizárva, lehet, hogy megkeressük őket egy ilyen "feat" kapcsán.