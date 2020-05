Címlap » Interjúk » Bluebay Foxes – interjú Juhász Bálinttal Bluebay Foxes – interjú Juhász Bálinttal - NAGY ANITA -



A Bluebay Foxes zenekar markánsan képviseli a hazai indie rock vonalat. Zenéjükre és a közönséggel való kommunikációjukra egyaránt az igényesség és profizmus a jellemző. Az énekes-dalszerzővel, Juhász Bálinttal beszélgettünk a zenekar múltjáról és jövőjéről.



Mesélnél arról, hogy mióta létezik a zenekar és hogyan indultatok el a pályán? Én voltam az alapító és minden nagyon régen, 2013 környékén megfogalmazódott bennem, amikor még nem énekeltem, csak zenét írtam a magam szórakoztatására. Nem tudtam elképzelni, hogy más énekelje helyettem a dalaimat és ezért jött a gondolat, hogy jó lenne egy zenekar. Egyre több dalkezdemény született és a dobosunkkal kezdtük az alapjait lefektetni az egésznek. 2015-re születtek meg teljesen a számok, és akkor kezdtünk el igazán dolgozni, megkerestük a többi tagot, akiket innen-onnan már ismertünk. Rengeteget próbáltunk és el akartunk jutni egy olyan szintre, amire azt mondom, tényleg jó. Sok kezdő zenekar csak próbálkozik, nem tudnak igazán jól játszani, mi nem akartunk ebbe a hibába esni. 2016-ban jött az a lehetőség, hogy felléphettünk a Blahalouisiana előtt az A38 hajón. Ez hatalmas dolog volt, nagyon sokat készültünk rá és előtte jött ki az első dalunk is. Ezután egyre jöttek a lehetőségek és egyre jobban beindult a dolog. Nekem úgy tűnik, nagyon tudatosan építitek a zenekar imázsát és útját, jól látom? Van egy erős tudatos oldalunk, szeretnénk minél jobb számokat írni. Mindig a dal az első, de nagyon odafigyelünk arra is, hogyan kommunikálunk, milyen fotókat teszünk közzé, ezt komolyan vesszük. Valóban sok zenekar nem kommunikál ennyire aktívan. Nem túlgondolt ez a dolog a részünkről, ugyanakkor azért tervezünk. Említetted, hogy te írod a zenét és a szöveget is. Ez nem annyira gyakori a zenekaroknál, mesélnél az alkotás folyamatáról? Mennyire engedsz beleszólást? Mindig egy egyszerű alapötletből jönnek a dalok, csupán pár akkordból épülnek fel. Mi sosem jammelgetünk, nem élvezzük annyira, valahogy így alakult. Amikor alkotok, akkor olyan hangulatba kell lennem, nem készülök rá, csak jön, mindentől függetlenül. Nagyon érdekes visszagondolni, hogy bizonyos daloknál tudom, hogyan írtam a dalt. Ezek szerint nálad nem szükséges hozzá érzelmi indíttatás? Nem feltétlenül. Nagyon sok dalt írok, de nagy részét nem viszem el a próbaterembe. Csak magunknak írom a számokat, viszont nem csak indie rock műfajban. A gitár dominál, de érzem, hogy nem csak ilyen stílusú zenét lehetne csinálni. Előfordult, hogy azt mondták, olyan aranyos „gitár pop” a stílusunk, de mi ezt nem szeretjük, kicsit ezért is lett sötétebb az új szám.

Az új számotok valóban kicsit különbözőbb a többitől hangulatában, én egy picit elvontabbnak nevezném és szerintem jól áll nektek hogy nem annyira "happy". A magyarok szeretnek kicsit szomorkodni, kérdés mennyire a magyar piacra szánjátok a dalokat. Mennyire terveztek külföldre? Szeretnénk itthon egy tényleg magas szintet elérni. Az elmúlt időszak nagyon jól jött ki, az Ivan & The Parazol zenekarral Erdélyben turnéztunk. Szerepeltünk a Hangfoglalós pályázaton, Nagyszínpadon, ott voltunk az összes fesztiválon és most Hollandiában. Szeretnénk ebben a stílusban minél többet elérni, de nem tudjuk, hogy ebben mennyi rejlik itthon. Figyeljük más zenekarok nézőszámait és nem annyira pozitívak. Szeretnénk külföld felé is építkezni, bár ez nagyon nehéz és költséges. Az Eurosonic zenei fesztivál nagyon nagy élmény volt, ez az európai zenének az egyik legnagyobb fesztiválja, és mi itt majdnem teltház előtt játszottunk. Volt egy nagyon nagy indie rock hullám a 2000-es években, utána leült az egész. Szerinted mi lehet az oka? Igen, az Amber Smith, a The Moog, nagyot mentek és az egész országot végigturnézták, hatalmas buli sorozat volt. Most nincs hozzánk nagyon hasonló zenét játszó zenekar, akik indie rockot játszanak és angolul énekelnek, valamiben mindegyik eltér tőlünk.

Mi az, amivel leginkább meg tudjátok fogni a közönséget? Csak az élőzést tudom mondani mindig, az elejétől kezdve az élő koncertek után jött a legtöbb pozitív visszajelzés. Nekünk ez a legnagyobb erősségünk, az emberekben ott egy valódibb kép alakul ki rólunk. Fontos nekünk, hogy mindenki jól érezze magát és ez csak akkor megy, ha energikus, jó koncertet adunk és meg tudjuk érinteni a közönséget. Mi nagyon élvezzük a fellépéseket és ez átjön az embereknek. Te írod a zenét és dalszöveget, mi az, ami inspirál? Mennyire követed a külföldi trendeket és hagyod e magad befolyásolni általa? Befolyásolni nem hagyom. Mindig akkor írok meg egy számot, ha jön magától. Nekem az a fontos, hogy amikor a dal elkezd születni, rögtön tudjon inspirálni az a pár akkord. Ilyenkor hirtelen tud minden megszületni, megjelenik a fejemben a dal, hallom a dobot, a gitárt. Az ének mindig kicsit külön van, először a zenei alapba kell beleszeretnem. Lépcsőzetesen építgetem fel a dalt. Melyik dalodra vagy a legbüszkébb? Talán a Lights Off-ot mondanám, mert ez jelentősen eltér az összes többitől. Nekem nagyon különleges, hogy gitárral kezdődik, lentről épül, és nem szoktam ilyen mélyen énekelni. Dalírás szempontjából talán a legerősebb dal. Az On My Own számunkat is nagyon szereti a közönség. Ragaszkodtok az angolhoz, vagy adtok majd egyszer lehetőséget a magyar dalszövegeknek is? Régen nagyon elzárkóztunk a magyar elől, pedig a Nagyszínpad előzsűrizésén is mondták, hogy ha ez magyar lenne, az nagyon jó lenne. Most, hogy elértünk egy szintet itthon, lehet, hogy magyarul kell majd énekelnem ahhoz, hogy igazán széles réteghez tudjunk szólni. Csak azért nem fogok magyar dalt énekelni, mert azt várják el tőlem, de ha mind a négyen azt mondjuk, hogy próbáljuk ki, akkor nem zárkózom el előle. Félek attól, hogy kicsit elbutítaná a zenénket, nem akarunk popos irányba elmenni és a magyar szöveg talán elhúzná ebbe az irányba. Sok mindent csinálsz a zenekaron belül, nagy a felelősség rajtad, szereted ezt az irányító szerepet? Én hiszek abban, hogy ez nem az én az egyszemélyes projektem. Bár én írom a dalokat, de mindig átbeszéljük, hogy mi legyen, én hiszek abban, hogy a véleményeket ütköztetni kell. Együtt jelöljük ki a fő irányt. Mi az az irány, amit kijelöltetek erre az évre? Most nincsen fixen kijelölve semmi, ami kicsit ijesztő és izgalmas egyben. Úgy érezzük, hogy most van egy korszak vége, és hogy nem feltétlenül olyan dalokat kell létrehoznunk, mint eddig. A fesztiválokra szeretnénk idén is visszatérni, koncertezni, oda ahol tavaly is voltunk és sok jó koncertet adni.



Az interjú a Zenész Magazin 2020 áprilisi, 219. számában jelent meg először.

