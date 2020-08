Címlap » Hírek » A Metallica gitárosai beavatnak minket titkaikba A Metallica gitárosai beavatnak minket titkaikba James Hetfield és Kirk Hammett: „A legmeglepőbb dolgok a gitárcuccainkkal kapcsolatban.” A Metallica két gitárosa Guitar Player-nek adott interjújában arról is mesélt, hogy milyen gitárokat és erősítőket használnak. 2017-ben James Hetfield és Kirk Hammett a Guitar Player újságírójával, Jude Golddal beszélgetett, többek között a két gitáros turné cuccáról is szó esett. Ha mondjuk ott lennék veletek egy soundcheck során a színpadon, és valamelyikőtök a kezembe adná a gitárját, hogy próbáljam ki, mit gondoltok, meglepődnék, hogy milyen a cuccotokon játszani?

Hetfield: Először is azon lepődnél meg, hogy nincsenek hatalmas backline cuccok, és nem szól olyan hangosan, mint azt gondolnád. Nekem összesen két ládám van, ez minden. Fülmonitort használunk, azon, és a színpadon elhelyezett Meyer monitorokon szól szinte minden. Nagyon elégedettek vagyunk a monitor rendszerrel, a hatalmas erősítő és láda hegyekre nincs már többé szükség. Szeretünk egy kicsit „áramvonalasabbak” lenni, így megjelenhetünk TV műsorokban, stadionban, klubokban, és a dolgok ugyanúgy fognak működni, minden szituációban. Hammett: Ha felvennéd bármelyik gitáromat, meg lennél lepve, hogy nem igazán könnyű rajtuk játszani, mert viszonylag magasan vannak a húrok a fogólaphoz képest. Nem szeretem, ha a húrok nagyon alacsonyan vannak, szükségem van némi távolságra a húrok és a fogólap között. Valószínűleg kevésbé lennének az ujjaim megviseltek, kopottak, ha kicsit lejjebb engedném a húr távolságot, de szeretem, ha a gitár küzd ellenem, már csak azért is, mert jobb kézzel elég agresszíven pengetek. Nem akarom, hogy túl lágy vagy kényelmes legyen, mert a játékstílusom valahol egy ősemberé és Lord Byroné között helyezhető el. Nem használok lágy húrokat, otthon és stúdióban – A440-re hangolva – Ernie Ball .011-es húrokon játszom. Habár amikor turnézunk és órákat kell játszanom minden nap, .010-re váltok. ESP Vulture Milyen gitárokat használtok mostanság színpadon?

Hetfield: részemről főleg ESP gitárok, mindegyiken Ernie Ball húrokkal és EMG Het Set pickupokkal. Imádom az ESP Vulture gitáromat, ami Flying V dizájnú és az ESP Snakebyte-ot is. Van néhány Gibson készenlétben, már csak a változatosság kedvéért is. Szeretem a Flying V fazont, az Explorer fazont, és a tradicionális Les Paul formát is. Ezek a formák illenek legjobban a testemhez és szeretek rajtuk játszani. De a Vulture gitár! Gyönyörű, könnyű és igazán ütősen szól. ESP KH-2 M-II "Mummy" és ESP Snakebyte Hammett: Tulajdonképpen két teljes gitár és erősítő turné szettel dolgozunk. Az egyiket Black Systemnek, a másikat Blue Systemnek hívjuk és ezek váltják egymást amikor turnézunk. Ha mondjuk a Black System egy londoni koncerten van, a Blue System már úton lehet Svájc felé. 1988 ESP KH-2 "Skully" Az egyik szettben az eredeti 1988 ESP KH-2 "Skully" gitárt használom, mint főhangszert – ez a legeleső ESP gitár, amit kaptam. A másik szettben az ESP KH-2 M-II "Mummy" gitárom a főhangszer, melyen 1990 óta játszom. Korábban az volt a nehézség, hogy elérjük, hogy az erősítők mindig pontosan ugyanazt a hangzást produkálják, mert az egyik rendszerben mondjuk jobb sounddal rendelkező erősítők voltak, mint a másikban. James és én mindig tudtuk melyik rendszer szól jobban. De ez a probléma megoldódott, amikor Fractal Axe-FX processzorra váltottunk. Most mindenhol ugyanaz a gitár sound, még próbán is. Hetfield: Tényleg nagyon elégedettek vagyunk a Fractallal. Csodálatos. Az én cuccommal azt csináltuk, hogy a stúdióban rátöltöttünk néhány soundot: a Mesa/Boogie erősítőm keverve egy kis Diezel erősítő hangzással, a tiszta sound például a Roland JC-120 erősítőmből való. Színpadon Mesa Boogie 2:90 végerősítők hajtják meg a két ládámat, melyek egyáltalán nincsenek bemikrofonozva. Csak monitorként használom őket, a feeling miatt. A Fractal pedig közvetlenül a keverőpulthoz csatlakozik. Hammett: Egy darabig egyáltalán nem volt semmilyen láda a színpadon, de ez nagyon fura érzés volt. Éreznem kell, ahogy a hangszórók megmozgatják a levegőt ahhoz, hogy természetes legyen számomra a sound. Így egy láda van a színpadon monitornak és egy láda egy flight case-ben fixen bemikrofonozva. Aki még többre kíváncsi, és ért angolul, nézze meg ezt a videót: https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=P6k2ghtbhoU&feature=emb_title Az írás a Guitar Player magazin interjúja alapján készült. Hamarosan közzéteszünk egy exkluzív interjút, amit Kirk Hammett adott Metallica S&M2 koncertalbum és koncertfilm augusztus végi megjelenése és a tavalyi Metallica S&M2 koncert kapcsán.