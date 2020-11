ZOOM PodTrak P8 – a legjobb podcast stúdióeszköz? A Zoom újabb podcast eszközt mutatott be, a PodTrak P8 modellt, ami önmagában is tökéletes megoldás lehet podcastok felvételére és szerkesztésére.

Zoom PodTrak P8

A Zoom kétségtelenül egyike a piacvezető cégeknek, ha hordozható felvevőeszközökről, vagy podcast megoldásokról beszélünk. Még a nyáron írtunk kiváló H8 hordozható felvevőjükről, amit számos hasznos podacast funkcióval is felvérteztek. Vagy ott van a kedvező árú PodTrak P4, amit a közelmúltban mutattak be. Ha komplett, önálló hardvert keresünk podcast célokra, szerkesztésre, felvételre a 8 csatornás PodTrak P8 lehet a tökéletes megoldás.

Hat mikrofon bemenetével hat fejhallgató kimenetével akár öt interjú alanyt is rögzíthetünk, és marad még egy csatorna a betelefonáló vendégnek, aki nem tud személyesen jelen lenni a stúdióban. A színes érintőképernyővel számos paramétert állíthatunk, pl. Gain szintet, effekteket stb.

Hat bemenet, hat fejhallgató kimenet

A Zoom PodTrak P8 hat mikrofonbemenetet kínál, melyek fantomtáppal is rendelkeznek, tehát kondenzátor stúdiómikrofont is tudnak fogadni. A hat dedikált fejhallgató kimenet mindegyike saját színkóddal ellátott hangerőszabályzóval rendelkezik, így a hangerő szinteket mindenkinek igény szerint állíthatjuk be. Hat, szintén színkóddal ellátott faderrel kényelmesen beállíthatjuk a megfelelő arányokat. Itt kell megemlíteni, hogy a 6. csatorna Input Select gombját USB állásba kapcsolva a csatorna számítógépről jövő sztereó jelet tud fogadni. Az említett kimeneteken kívül két 6,3 mm jack kijárat is található a keverőn, mellyel aktív stúdió monitort tudunk meghajtani.



Dedikált telefon csatorna

A P8 külön csatornával rendelkezik a telefonhívások rögzítésére. Ez történhet TRRS kábellel, mellyel az okostelefon jelét a PodTrak P8 telefon csatornájára küldjük, vagy a külön megvásárolható BTA-2 Bluetooth adapter segítségével. A csatorna mindkét megoldás esetén tartalmaz egy Mix-Minus funkciót, amely megakadályozza a visszhangot és a visszajelzéseket a hívó fél számára. 9 x 4 kijelölhető sound pad

Kapunk kilenc sound pad-et, melyek mindegyikéhez négy bank tartozik, így összesen 36 hangeffektet és dalrészletet tudunk könnyedén bejátszani. A P8-at előre betöltött hangzásokkal szállítják, ezek között taps, nevetés, és a legkülönbözőbb hanghatások találhatók, hogy azonnal el tudjunk kezdeni dolgozni. Beállítások az érintésérzékeny kijelzőn

A színes érintésérzékeny kijelzőn a felvétel paramétereinek beállítása, monitorozás, markerek elhelyezése, és akár a keverés is könnyedén elvégezhető, ezért a P8 ideális eszköz lehet olyanok számára, akik számítógép és DAW szoftver nélkül szeretnének felvételt készíteni, bár számítógép csatlakoztatására is van lehetőségünk. A Zoom PodTrak P8-at ellátták olyan képességekkel, melyek stúdióminőségű felvétel készítésére teszik az eszközt alkalmassá, és ezek mindegyike elvégezhető az érintésérzékeny kijelzőn.



Limiter – megakadályozza a torzítást, ha valamiért a hangerő hirtelen megnövekedne

Low Cut – csökkenti a mély frekvenciák zaját, ami szinte minden felvételben megjelenhet pl. klíma berendezés, utcazaj stb.

Tone – azt hiszem ez nem szorul magyarázatra

Compressor/DeEsser – „kiegyenesíti” a felvétel dinamikáját / kiiktatja a zavaró „sz” és „s” hangokat

Noise Reduction – csökkenti a háttérzajt azáltal, hogy automatikusan leveszi a nem használt sávok mikrofonjainak szintjét

USB interfész

Amennyiben a Zoom PodTrak P8 minőségi felvételkészítő képességét egy laptoppal, tablettel, vagy számítógéppel kiegészítve akarjuk kihasználni, erre is lehetőségünk van. A tartozék USB-C kábel és az USB Type C port segítségével a podcast keverőnk 2-in/2-out audió interfészként is funkcionál, mind Mac, Windows, és iOS környezetben. Ezekről az eszközökről audió fájlokat keverhetünk a podcasthoz, vagy a kész adásokat menthetjük el a megfelelő sztereó formátumban. Felvétel közvetlenül memória kártyára

A felvételeket a P8 közvetlenül (maximum 512 GB méretű) SD/SDHC/SDXC memória kártyára készíti. A kártyára történő felvétel közben, egyidejűleg USB-n keresztül számítógépre is lehetséges a rögzítés. A felvételek WAV formátumban 44.1kHz / 16-bit, (monó/sztereó) minőségben készülnek, de a WAV fájlok konvertálhatók MP3 formátumba is. A P8 üzemeltethető a tartozék 5 V DC adapterrel, vagy 4 db AA elemmel, ami nagyjából két óra használatot tesz lehetővé. A ZOOM PodTrak P8 hazai ára 192 900 forint. A Zoom termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service.