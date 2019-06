Címlap » Tesztek » Effektek » Zoom B1 FOUR és Zoom B1X FOUR basszus multieffekt Zoom B1 FOUR és Zoom B1X FOUR basszus multieffekt A Zoom G1 FOUR és G1X FOUR gitár multieffekteket már bemutattuk, de adósak vagyunk a Zoom basszusgitárhoz fejlesztett, kedvező árfekvésű multieffekt processzorainak bemutatásával. A több mint 70 effekttel és erősítő modellel, looperrel, beépített ritmusszekcióval rendelkező Zoom B1 FOUR, és expression pedállal ellátott változata, a B1X FOUR basszushangzásunkat új dimenziókba emelheti. Fontos tudni, hogy a Zoom basszus multieffektjének megvásárlásával hozzáférést kapunk a Zoom Guitar Lab a 4.0 verzióra frissült óriási, letölthető effekt-könyvtárához. Az új verzióval egyszerűbbé válik a patch-ek, effektláncok, erősítő szimulátorok szerkesztése, testreszabása és rendezése. Effektek, erősítő és hangfal modellek

A Zoom B1 FOUR összesen 61 hagyományos és butik effektet kínál – ez utóbbiak közt megtaláljuk az oktávemelőt, fuzzt, és basszus szintetizátort is –, míg a B1X FOUR 71 beépített effekttel rendelkezik, melyekkel könnyedén kialakíthatjuk, saját egyedi signature hangzásunkat. Az effektek mellett 9 klasszikus erősítő és hangfal modell kombinációja is rendelkezésünkre áll, így pl. Fender, Aguilar, Ampeg stb. modellek, a nekünk tetsző színpadi hangzás eléréséhez. Egyidejűleg 5 effektet tudunk használni, és bármilyen sorrendben effektláncba rendezni. A B1X FOUR modellen az expression pedállal nemcsak a hangerőt és a wah effektet tudjuk kezelni, de más effektek – delay, pitch shifter stb. – paramétereinek állítására is alkalmas. A Guitar Lab szoftverrel felfedezhetjük a gitárosok által készített különféle patch-ek, effektek kivételesen gazdag kínálatát, de a programmal az összes patch-et elmenthetjük, új effektekkel kísérletezhetünk, végtelen mennyiségű kombinációt létrehozva. Dobgép, looper, hangoló, automatikus mentés

Együtt játszhatunk 68 nagyszerű dob mintával, melyek a 4/4 mellett, 3/4-es és egyéb ütemű kíséretekkel is szolgálnak. Ha mindez nem lenne elég, a beépített looperrel 30 mp-es, vagy 64 ütemes, CD minőségű audió jelet rögzíthetünk – akár dobkísérettel – több sávon kiélve kreativitásunkat. A dobgép és looper mellett kromatikus fedélzeti hangolót is kapunk, ami a sztenderd basszusgitár hangolások mellett támogatja a mély H, a magas C-húr hangolását és a drop hangolásokat is. Az Auto Save funkció biztosítja, hogy a szerkesztett beállítások automatikusan mentésre kerüljenek, így biztos, hogy semmilyen ötletünk nem vész el. (Összesen 50 memória hely áll a felhasználó által készített patch-ek tárolására.) Működési módok, preselect

A Zoom új basszus multieffektjei három módban működnek, MEMORY, STOMP és EDIT. Ebből a színpadon elsősorban az első kettő jöhet számításba. Memory módban az effekt csoportok között lépegethetünk a jobboldali pedállal, a számozott gombokkal pedig a patch bankokat válthatjuk. Stomp módban a számozott kapcsolókkal ki- és bekapcsolhatjuk az egyes effekteket, úgy, mintha egy hagyományos pedálboardot használnánk. Ha pedig a Preselect funkciót aktiváljuk, lehetőségünk van csendben keresni az eltárolt patch-ek között, mialatt az éppen használt beállítás továbbra is aktív marad. Amikor pedig az így kiválasztott patch-re akarunk váltani, mindkét pedált egyszerre lenyomjuk. Edit módban az effektek különböző paramétereit állíthatjuk és tárolhatjuk el. Nem csak lábbal

A két új kompakt és felhasználóbarát Zoom multieffektet úgy alakították ki, hogy nemcsak lábpedálként, hanem pl. felvételnél, kézzel kezelve, a számítógép mellett is kényelmesen kezelhető legyen. A B1 FOUR/B1X FOUR működéséhez mindössze négy AA elem szükséges, de üzemeltethetjük az opcionálisan megvásárolható Zoom AD-16 AC adapterrel, vagy USB-n keresztül is. Az USB port firmware frissítésre, és a Guitar Lab programhoz való csatlakozásra is szolgál. Ami további a ki- és bemeneteket illeti, a 6,3 mm-es jack bemenet mellett kapunk egy 3,5 mm sztereó jack AUX bemenetet külső hangforrás használatához, a 6,3 mm-es jack kimenet pedig vonal és fejhallgató kimenetként is működik.

