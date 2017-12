Címlap » Hírek » Zaporozsec klippremier és lemezbemutató koncert Zaporozsec klippremier és lemezbemutató koncert A Kicsit még című dal október 6-án jelent meg a zenekar legfrissebb kislemezén, most pedig elkészült hozzá a videó is. A legújabb Zaporozsec szerzeményt már megismerhette a fesztiválok és a rádiók közönsége. Az eredetileg egy szál gitárra írt szám zenekarral kiegészült hangzása is megőrizte az egyszerűségét és letisztultságát. Létezik egy mondás, ami szerint akkor vagyunk valakivel nagyon jóban, amikor a csend nem feszélyez, hanem idilli és megnyugtató. Erről a csendről és meghitt pillanatokról szól ez a legújabb Zaporozsec dal és videó. A klip főszerepét Ullmann Ottó színész alakítja, akinek magányos ábrándozása során elevenednek fel a régi szép emlékek.

A Kicsit még remix verziója a zenekar és Lotfi Begi első közös projektje, ami szintén helyet kapott a kislemezen. A dal már előfutára a februárban megjelenő új album anyagának, amit első alkalommal az Akvárium Klub közönsége hallgathat meg 2018. február 17-én a lemezbemutató koncerten, ahol a Meztelen Diplomatákkal adnak közös koncertet. Az eseményről bővebb információ: Zaporozsec lemezbemutató koncert az Akvárium Klubban A dal és a teljes kislemez letölthető az alábbi streaming felületeken:

A dal és a teljes kislemez letölthető az alábbi streaming felületeken: