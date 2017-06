Címlap » Hírek » Zakk Wylde ismét Ozzy Osbourne zenekarában játszik Zakk Wylde ismét Ozzy Osbourne zenekarában játszik Április végén röppent fel a hír, hogy Zakk Wylde ismét összeáll régi főnökével, Ozzy Osbourne-nal a 2017-es nyári turnéra. Külön érdekesség, hogy pont 30 éve, hogy Zakk Wylde és Ozzy először kezdtek együtt játszani. A bejelentés egyúttal azt is jelzi, hogy Ozzy és a virtuóz görög gitáros, Gus G. közel egy évtizedes együttműködése véget ért. (Anno Gus G. váltotta Zakk Wylde-ot a gitáros poszton Ozzy bandájában.) Azóta folyamatosak a találgatások, hogy miért került sor az ismételt cserére. Friss és korábbi nyilatkozatok közreadásával próbáljuk megvilágítani a hír hátterét. Zakk Wylde szavai azt érzékeltetik, hogy az ok meglehetősen egyszerű és prózai. „Oz felhívott és azt mondta, hogy jelen körülmények között Gus nem tudja megcsinálni a turnét” – nyilatkozta Wylde a The Rock 98.9 rádiónak. „Azt is mondta, hogy ki tudná úgy megoldani ezt a feladatot, mint én. Ilyen egyszerű az ok. Semmi köze a gitározáshoz. Egyszerűen csak annyi, hogy Gus nem tudja vállalni. A többiek is úgy vannak vele, hogy persze, akkor jöjjön Zakk.” Jópofa, hogy Zakk elvicceli az egészet, de azt még így sem lehet pontosan érteni, hogy mit jelentsen a „jelen körülmények között” nyelvi fordulat. Persze Gus G. is közzétett egy nyilatkozatot, amiben a legjobbakat kívánta Ozzynak és Zakknek. „Kivételesnek és megtisztelőnek érzem, hogy veled játszhattam 2009 óta” – írta Gus. „Nagyszerű idők voltak és egy életre való tapasztalatot gyűjtöttem. Rajongóként öröm számomra, hogy újra együtt láthatom Ozzyt és Zakket, ami régóta esedékes volt már. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a rajongók szeretetét és támogatását, találkozunk hamarosan! Hajrá Ozzy!” Gus G. játszott Ozzy utolsó, 2010-es Scream című albumán. Most, hogy távozott Ozzytól tovább játszik a Firewindben és szóló zenekarával, melyekkel összesen öt albumot adtak ki 2010 óta. A legutolsó, a Firewind Immortals c. lemeze 2017 elején jött ki, és meglehetősen sikeresnek mondható. Wylde első koncertje Ozzyval július 14-én lesz a Rock USA fesztiválon. Ozzy és Zakk a nyári turnén Rob "Blasko" Nicholson basszerossal, Tommy Clufetos dobossal és Adam Wakeman billentyűssel lép színpadra. „Ha nem játszanék Ozzyval, valószínűleg otthon lennék és valami jó bandában nyomnám, de szellemileg, lelkileg sehol nem lennék ahhoz képest, ahol most vagyok” – nyilatkozta Zakk Wylde még 1990-ben a Guitar Worldnek. Ozzy azonnali visszajelzést jelent számomra. Megmondja, ha valami nem az igazi, de azt is, ha úgy gondolja, hogy jó. Tanácsokat ad, hogy mit csináljak a színpadon. Ozzy azt szokta mondani »Ez úgy szól, mintha Hendrix lenne – legyél csak Zakk.« Az első pár alkalommal, mikor ezt mondta, nem tudtam mit csináljak. Úgy értem, hogyan lehet elérni, hogy saját stílusod legyen? Erre nincs útmutató. Úgy próbáltam védekezni, hogy azt mondtam »Nos, én így játszom, ez Zakk!« Aztán hazamentem és éjszaka addig gyakoroltam, ameddig csak bírtam, és próbáltam rájönni merre is induljak, de soha nem voltam biztos, hogy jó irányba megyek. Végül rájöttem, hogy Ozzynak van igaza, és ő segített kigyomlálni a koppintás lickeket a játékomból. Kicsit ijesztő volt. Ozzy segített át azon az időszakon is, amikor idealizáltam a gitárosokat. Most már csak egyszerűen tisztelem a játékukat. Sok más gitárost szeretek, de már elégedett vagyok magammal.” Ha a gitáros csere konkrét okát nem is tudjuk meg a fent elmondottakból, egy biztos: úgy tűnik, hosszú évek együtt muzsikálása után is el lehet válni balhé és egymás sértegetése nélkül is. Hajrá Gus G., hajrá Zakk Wylde! Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó