„Úgy gondoltam, hogy ezt a dalt most mindazoknak kell ajánlanunk, akik a frontvonalban harcolnak az emberiségért, a koronavírus ellen” – mondta Brian May.

Brian May zeneileg rendkívül aktív a koronavírus miatt elrendelt korlátozások alatt is, most a Queen dobosát, Roger Taylort és az énekes Adam Lambertet kérte meg, hogy csatlakozzanak hozzá. Az eredmény a We Are The Champions új változata, egy fontos, jó ügyért. A dal új címet is kapott: You Are The Champions.





A hangszerek és az ének egymástól távol, a zenészek otthonában lettek rögzítve, Londonban, Cornwallban, valamint Los Angelesben. Mostanra készült el végső keverés és maszterelés, hogy megjelenhessen a járvány frontvonalában dolgozók előtt tisztelgő You Are The Champions – Ti vagytok a bajnokok – aktuális változata. A megtekintésekből származó összes bevétel a WHO Covid-19 Solidarity Response Alapítványt illeti.

http://www.queenonline.com/