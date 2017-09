Címlap » Hírek » YAMAHA YSV104 SILENT™ hegedű YAMAHA YSV104 SILENT™ hegedű A Yamaha YSV104 SILENT hegedűjében ugyanazt a fejlett technológiát alkalmazza, mint népszerű SILENT gitárjaiban. Az új Yamaha YSV104 SILENT hegedűt is a Yamaha szabadalmazott SRT (Studio Response Technology) előerősítőjével és hangszedőivel gyártják, melyek hihetetlenül természetes akusztikus hangzást nyújtanak akár fejhallgatóval, akár a vonalkimeneten keresztül. Az SRT által vezérelt rendszer még rezonáns test nélkül is hihetetlenül természetes akusztikus hangzást nyújt, és hitelesen reprodukálja a hegedű test rezonanciáját. Az YSV104 kiváló választás minden zenésznek, aki csendben akar gyakorolni egy akusztikus hangzású hegedűvel. Az első SILENT hegedű a YAMAHA SRT rendszerével

Bár az YSV104 tömör testű hangszer, ami nem úgy rezonál, mint egy akusztikus hegedű, az SRT által vezérelt rendszer hitelesen reprodukálja az akusztikus hegedű hangjának gazdagságát és tonális sokszínűségét. A bal és jobb csatorna hangerejének, a frekvencia átvitelnek és a delay-nek gondos optimalizálása következtében a hegedűs játék közben valósághű akusztikus hangzást és rezonanciát hallhat fejhallgatóján keresztül. Az akusztikus forma megkönnyíti a hangszerek váltását

A húrláb, a húrtartó, a nyak és a hangszer más részeinek kialakítása ugyanolyan, mint egy akusztikus hegedűn. A SILENT hegedű alakját úgy tervezték, hogy sztenderd húrlábhoz és húrtartóhoz használatos álltámasz kerülhessen a hangszerre, és ez nagyban megkönnyíti az átállást akusztikus hegedűről SILENT hegedűre, és fordítva is. A helyes vonó- és kéztartás kezdőknek is könnyen elsajátítható és ez szilárd alapot adhat, amelyre a későbbiekben építeni lehet. Egyéb jellemzők:

Súly: 490 g Juharfa húrláb beépített pickuppal Sztenderd válltámasz Fekete, piros és barna színekben kapható Két fajta zengető: hall és room AUX bemenet külső audio jelhez További információk: Yamaha Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó