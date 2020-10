Címlap » Teszt / Bemutatás » Fúvósok » Yamaha YDS-150 Digital Saxophone Yamaha YDS-150 Digital Saxophone - LIPPÉNYI GÁBOR -



Új digitális fúvóshangszer, amellyel akárhol, akármikor, az első megfújástól kezdve élvezhetjük a játékot.

Most szeptember végén, elég váratlanul jelentette be új hangszer megjelentetését a Yamaha cég, az YDS-150 digitális szaxofon formájában. A cégnek voltak régebben is fúvós kontroller (wind controller) hangszerei, mint a WX7, WX11 és WX5, de ezeknek fejlesztése és gyártása sok évvel ezelőtt befejeződött. Maga az elektronikus fafúvós hangszer – Electric Wind Instrument – immár 50 éves múltra tekinthet vissza. Még a 70-es évek elején a zseniális fejlesztő, Nyle Steiner megjelentette első ilyen hangszerét, amit rövidesen átvett az Akai cég és több neves hangszeres – például Michael Brecker – elkezdte használni és így a szélesebb közönség is megismerte ezeket a hangszereket. A Yamaha cég is hamarosan csatlakozott a fejlesztők köréhez. Sokáig nagy változások nem történtek, de manapság megint nagyobb mozgás érezhető ezen a területen is. Egyrészről beszállt a nagy japán fejlesztők közül a Roland is, illetve újabb, kevésbé ismert cégek is megjelentettek ígéretes modelleket. mint például az Aodyo Instruments a Sylphyo hangszerét. Ezzel együtt a Yamaha új hangszere, az YDS-150 nem egészen azt jelenti, hogy a cég visszatért volna erre a területre. Az új hangszer elnevezése nem véletlenül nem fafúvós kontroller, vagy elektromos fafúvós hangszer (EWI), hanem digitális szaxofon. Míg a kontrollerek szélesebb spektrumban kínálnak fafúvósok vagy általában fúvósok számára kontrol lehetőségeket, amikkel külső vagy beépített szintetizátorokat hajthatunk meg, addig az YDS-150 (a betűsor a Yamaha Digital Saxophone rövidítése) elsősorban a szaxofonosokat célozza meg és elsősorban szaxofon hangzások megszólaltatásával. Részben a kezdők, illetve olyanok számára kínál az új hangszer új lehetőségeket, akik valamikor már valamilyen szinten elsajátították a szaxofon kezelését, de felnőttként újra elkezdenék a zenélést. Másrészről a professzionális szaxofonosok számára is hasznos lehet a hangszer, gyakorlás és más szempontok miatt is. A digitális szaxofon egy az egyben ugyanolyan billentyűzettel rendelkezik, mint az akusztikus megfelelője (valamelyik Yamaha alto billentyűzete lett alkalmazva az egyébként szoprán szaxofon méretű testen). Bár hagyományos szaxofon fúvókát kapunk hozzá, de a hang megszólaltatásában csak a fújás és annak erőssége játszik szerepet, az úgynevezett anzacc (embouchure) nem. Ez szólaltatja meg a beépített hangmintákat, amelyek nagyobb része kiváló szaxofon hangszínek, szoprán, alto, tenor és bariton hangszerekből, különböző stílusokban és játékmódokkal felvéve. A megszólaltatott hangot a hangszer hangszórójában is hallhatjuk, a hangszer egésze átveszi a rezgést, így a valódi réz hangszertölcsér is, ami megfelel egy szoprán szaxofon tölcsérének. Az újonnan kifejlesztett Bell Acoustic System rezonancia az eredeti hangszerhez nagyon hasonló érzetet nyújt a játékosnak. A digitális technika lehetővé teszi, hogy akármilyen kis hangerővel gyakorolhassunk, illetve fülhallgatót használva akár éjjel is megtehetjük ezt mások zavarása nélkül. A Yamaha YDS-150 a cég szintetizátoraiban használt AWM sampling szintézist tartalmazza, összesen 73 hangszín található a hangszerben. Ezekből 56 hangszín a négy szaxofon család hangjai, a variációk között a pop, a jazz, a klasszikus vagy a rock hangzások is megtalálhatók, de effektezett, vagy oktávban illetve különböző hangközben játszott szaxofon összeállítások is. A maradék 17 hangszín többsége szintetizátor hang, de kapunk pár fuvola hangszínt és harmonikát is. A hangszer újratölthető alkáli vagy Ni-MH elemekkel használható, az újratöltést magán a hangszeren az USB csatlakozón keresztül tehetjük meg. Ez a csatlakozó a számítógéphez való csatlakoztatást is lehetővé teszi, erről még információt nem lehet elérni, de a hangszer weboldalán Windows 10 USB driver mindenesetre már található. Az YDS-150 Bluetooth csatlakozási lehetőséggel is el lett látva. Az ingyen letölthető applikációval (iOS és Android platformra egyaránt elérhető) ezen keresztül tud kommunikálni az eszköz. Ezzel több alapbeállítást (fújás és billentyű érzékenység) illetve hangszín beállítást is könnyen szerkeszthetünk. Az alap fogásokon kívül beprogramozhatjuk, hogy például altissimo (üveg) hangokhoz milyen fogást akarunk használni, de akár az alaphelyzetben transzponálva megszólaló (Bb, Eb) hangszereket is használhatjuk más hangolással. Használható a Bluetooth kapcsolat arra is, hogy a mobil eszközön levő zene megszólaljon a hangszer fülhallgató kimenetén és így például arra gyakoroljunk. A digitális szaxofon megalkotásával a Yamaha cég nyilvánvalóan minél több emberhez akarja eljuttatni a zenét, legyenek kezdők, újrakezdők vagy profik. Az a lehetőség, hogy azonnali sikerélménnyel megszólalhat egy hangszer és a játék lehetősége térben és időben kibővül, bizonyára sok új embert vonhat be a zenélésbe. Másrészt profik számára is hasznos lehet, egyrészről mint halk vagy mások számára néma gyakorlási lehetőség, illetve el tudom képzelni, hogy például, ha bariton vagy szoprán szaxofon kell a műsor egy vagy két számában, akkor profik is fogják ezt használni a kényelem és az elérhetőség miatt. Az YDS-150 ára, ha összehasonlítjuk a Yamaha cég tanuló akusztikus hangszereivel, akkor azok alatt lesz. Előreláthatólag novembertől már meg fog jelenni a boltokban, de pontosabb információkat az árról és a megjelenésről a hivatalos hazai Yamaha kereskedőknél kaphatunk majd.