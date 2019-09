Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Yamaha THR-II, a sikeres mini erősítő új generációja Yamaha THR-II, a sikeres mini erősítő új generációja Az új Yamaha THR-II sorozat modelljei a gyártó népszerű THR sorozatú desktop erősítőinek legfrissebb változatai, melyeket vezeték nélküli képességgel, lényegesen több csöves erősítő modellel és nagyobb teljesítménnyel ruháztak fel.

Az új Yamaha desktop erősítő sorozat három modellből áll: THR10II, THR10II Wireless és THR30II Wireless. Mindhárom erősítőt Bluetooth képességgel is ellátták, amivel kísérő sávokat, vagy egyéb zenét továbbíthatunk a kis erősítőre, és lehetővé teszi a THR Remote alkalmazás használatát. Ezzel az alkalmazással a gitárosok mindhárom erősítő esetében a sound-okat is szerkeszthetik Mac-en, PC-n, vagy akár mobilon. A THR10II Wireless és a THR30II Wireless modelleknél egy, a Line 6 Relay G10T adóval (nem tartozék) kompatibilis fedélzeti vevő egységet is beépítettek az erősítőkbe.

Classic, Boutique és Modern mód, 15 gitárerősítő modell

A THR-II sorozat mindegyik modelljében a Yamaha Virtual Circuit Modelling (VCM) erősítő modellező technológiáját alkalmazták, és a cég jelentősen bővítette az elérhető erősítő modellek számát, a korábbi 5-ről 15-re. Elsőször is kapunk 5 gitárerősítő modellt – CLEAN, CRUNCH, LEAD, HI GAIN, SPECIAL – melyeket háromféle új módban használhatunk: MODERN, BOUTIQUE, és CLASSIC. A mód váltó kapcsoló fizikailag csak a THR30II Wireless modellen létezik, a másik két erősítőn a THR Remote alkalmazással vezérelhető. A gitárerősítő modellek mellett az új sorozattal 3 basszus és 3 mikrofonozott elektroakusztikus erősítő modellt is kapunk, valamint egy FLAT beállítást, ami az erősítő modellezést kiiktatja, így akár más hangszereket is csatlakoztathatunk a kis Yamahákhoz. Effektek, ki- és bemenetek

A hagyományos EQ (Bass, Middle, Treble) gombok után helyezték el az effekt választó kapcsolókat, melyekkel CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, ECHO, ECHO/REV, SPRING REVERB, HALL REVERB, COMPRESSOR*, NOISE GATE* effektek közül választhatunk. Az erősítő beállításait (a két hangerő poti kivételével) az öt User Memory hely bármelyikére eltárolhatjuk. Természetesen mindegyik THR-II erősítő kromatikus hangológéppel is rendelkezik, amelynek nyomógombja kétfunkciós, bizonyos effekteknél a tap tempo megadására szolgál. Ami a ki- és bemeneteket illeti, mindhárom változaton megtaláljuk INPUT (1/4"), AUX (Sztereó mini), PHONES (Sztereó mini) bemeneteket és az USB csatlakozót, direkt felvételhez és lejátszáshoz. A Yamaha Extended Stereo technológiának és ez ehhez optimalizált erősítő doboznak köszönhetően hifi minőségű sztereó hangképet kapunk melyben a sztereó effektek jól érvényesülnek. Akinek vonal kimenetre is szüksége van, válassza a THR30II Wireless modellt, mert ezt L/R 6,3 mm-es vonal kimenettel is ellátták. Mindegyik modell 15 V-os (tartozék) adapterrel üzemeltethető, de a két vezeték nélküli változatot újratölthető elemmel is használhatjuk, amelyek igénybevételtől függően kb. 5 óra üzemidőt biztosítanak. * Csak a THR Remote alkalmazásban THR10II legfontosabb jellemzők

Kimenő teljesítmény: 2 x 10 W

Hangszórók: 2 x 8 cm, szélessávú

A/D Converter: 24-bit + 3 Bit Floating,

D/A Converter: 24-bit, mintavételezési frekvencia 48 kHz,

Méretek: 368 x 183 x 140 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 3 kg

Tartozék: AC Adapter (15V 3A), Cubase AI letöltő kód THR10II Wireless legfontosabb jellemzők

Kimenő teljesítmény: 2 x 10 W, elemmel 2 x 7,5 W

Hangszórók: 2 x 8 cm, szélessávú

A/D Converter: 24-bit + 3 Bit Floating,

D/A Converter: 24-bit, mintavételezési frekvencia 48 kHz,

Méretek: 368 x 183 x 140 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 3,2 kg

Tartozék: AC Adapter (15V 3A), Cubase AI letöltő kód THR30II Wireless legfontosabb jellemzők

Kimenő teljesítmény: 2 x 15 W, elemmel 2 x 7,5 W

Hangszórók: 2 x 9 cm, szélessávú

A/D Converter: 24-bit + 3 Bit Floating,

D/A Converter: 24-bit, mintavételezési frekvencia 48 kHz,

Méretek: 420 x 195 x 155 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 4,3 kg

Tartozék: AC Adapter (15V 3A), Cubase AI letöltő kód Az erősítő – előző sorozathoz – nagyon hasonló retro jellegű megjelenésén lehet vitatkozni, de az kétségtelen, hogy ezzel a felszereltséggel, akár otthon, akár útközben, vagy öltözőben, szállodában nagyon hasznos társunk lehet, és a ma annyira divatos mini erősítők között dobogós helyre pályázhat. Az erősítők 2019 novemberétől lesznek elérhetők, az áráról egyelőre nincs információnk, további részletek a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Bővebben: Yamaha Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó