Címlap » Hírek » YAMAHA SESSIONS #5 YAMAHA SESSIONS #5 A Richard Spaven Trio és a virtuóz jazzénekes, Cleveland Watkiss exkluzív session-je a Yamaha Music sorozatában. Kifinomult, egyedi dobjátéka az egyik legkeresettebb dobosok közé emelte Richard Spavent, aki többek között olyan nemzetközileg elismert előadókkal, zenekarokkal játszott együtt, mint José James, Flying Lotus, a The Cinematic Orchestra és Gregory Porter, hogy csak néhány nevet említsünk. José James szerint Spaven „az egyik legkülönlegesebb művész a világon” és úgy jellemezte stílusát, hogy „az a pont ahol a jazz és világ összeér”. A Yamaha Sessions sorozattal a Yamaha Music szeretné ráirányítani a figyelmet néhány nagyszerű és már sikeres zenészre, időt és lehetőséget biztosítva a művészeknek, hogy zenéjük egy célzott hallgatósághoz juthasson el. A sorozat legutolsó adásában a Yamaha Music Richard Spavent és a trió két további zenészét invitálta meg egy különleges session-re, így Spaven mellett látható és hallható Robin Mullarkey (basszus) Stuart McCallum (gitár), és vendégként a virtuóz énekes, Cleveland Watkiss. A basszeros, Robin Mullarkey befutott londoni zenész, meglehetősen eklektikus és nagyon sikeres zenei múlttal. Jelenleg stúdióban és színpadon is együtt dolgozik Jacob Collierrel és Natalie Williams-szel. A gitáros, Stuart McCullum pedig gyönyörű ambient-elektronikus-jazz világával járul hozzá a trió produkciójához. Stuart egyébként saját projektjével is készít felvételeket, melyeknek ő a zeneszerzője. A gitáros hatalmas tapasztalattal rendelkezik és otthonosan mozog más zenei stílusokban is. A session zenéjét Richard Spaven írta és hangszerelte. Richard Spaven Trio: http://www.richardspaven.com/ További hírek, érdekességek a Yamaha dobokról https://www.facebook.com/YamahaDrumsOfficial/ https://instagram.com/yamahadrumsofficial/ https://www.youtube.com/user/YamahaDrumsEurope/ További hírek, érdekességek a Yamaha gitárokról Instagram: https://www.instagram.com/yamaha_guitars Facebook: https://www.facebook.com/YamahaGuitarsOfficial Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó