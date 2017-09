Címlap » Hírek » Yamaha Session Cake - a személyi fejhallgató keverő Yamaha Session Cake - a személyi fejhallgató keverő A Yamaha két új személyi fejhallgató keverőjével csendben gyakorolhatunk, de akár egy jó kis jammelést is összehozhatunk. Összehozni a bandát vagy akár csak egyedül gyakorolni nem mindig egyszerű. Bajlódás a felszereléssel, nincs elég hely, és talán ami a legfontosabb, nem lehet zavarni a szomszédokat és a családot. És akkor ez még csak néhány tényező, ami meg tudja hiúsítani a jammelést. A SeesionCake elérhető, könnyen hordozható és rugalmas megoldás olyan zenészek számára, akiknek nincs sok idejük, felszerelésük vagy helyük ahhoz, hogy elengedjék magukat, amikor egyedül gyakorolnak vagy a barátaikkal jammelnek. A SeesionCake-et csatlakoztathatod valamilyen iOS eszközhöz és együtt játszhatsz kedvenc számoddal, de akár nyolcan is rácsatlakozhattok és így összejöhetsz barátaiddal, zenész kollégáiddal egy zúzós jammelésre. SC-01

Nincs erősítő, nincs hangfal, nincs pedál... csak egy gitár vagy basszusgitár, néhány fejhallgató és a SessionCake SC-01. Mindössze ez, amire szükséged van egy intenzív egyéni gyakorláshoz vagy egy jó kis próbához, jam sessionhöz. Akár nyolc SessionCake-et is összeköthetsz és így egy sokoldalú keverőrendszert kapsz, ahol mindenki beállíthatja a számára megfelelő mixet. Hordozható, könnyű, elemről működtethető és Hi-Z bemenettel rendelkezik. Az SC-01-en AUX bemenet is található, így iOS eszközt is rá tudsz csatlakoztatni, akár mint effektet, de együtt játszhatsz a zenei könyvtárban lévő dalokkal is. SC-02

A SessionCake SC-02 már énekesek és billentyűsök és digitális hangszerek számára is jól használható. Az eszközt XLR-rel és két 6,3 mm-es jack csatlakozóval (Hi-Z), valamint mikrofon Gain szabályzóval látták el. Kezelőszervek:

ME – a saját hangerőd (nincs hatással arra, amit a többiek hallanak) INPUT – a saját hangerőd (hatással van arra, amit a többiek hallanak) PAN – a hangszered elhelyezése a sztereó hangképben (hatással van arra, amit a többiek hallanak) PHONES – a fejhallgatód hangereje Mindkét eszköz 2 db AA alkáli, vagy nikkel-metál hidrid újratölthető elemmel működik.