Címlap » Hírek » Yamaha reface Mobil Mini billentyűk Yamaha reface Mobil Mini billentyűk Kisebb forradalom a Yamahánál, reface Mobile Mini Keyboard - legendás hang, a legkisebb hordozható kivitel és a közös alkotás lehetősége. A legendás hang találkozott napjaink rohanó zenész generációjának igényeivel! A reface Mobile Mini Keyboard sorozattal a Yamaha kisebb forradalmat csinált. Olyan legendás szintetizátorok alapján, mint a DX7 vagy a CS sorozat, a Yamaha elkészítette négy új keyboardját, melyek kompakt méretükből kovácsolnak erényt turnén, színpadon vagy akár stúdióban. A reface sorozat modelljei ideálisak dalszerzőknek, zenei producereknek, előadóknak és mindenkinek, aki olyan hangszert szeretne, mely kéznél van, amikor jön ihlet. A Yamaha ‘Soundmondo’ online közösségén keresztül megteremtődött az együttműködés lehetősége a világ zenészeivel. Számítógépekhez, Apple iPhone-hoz és iPad-hez csatlakozhatunk könnyedén, és ez a négy modellt a közös alkotás eszközévé varázsolja. Az elemmel történő üzemelés és a beépített sztereó hangszórók is azt a célt szolgálják, hogy a reface kvartett bármely darabja bármikor, bárhol rendelkezésünkre álljon. A legendás hang találkozott napjaink rohanó zenész generációjának igényeivel A szintetizátorok történetének elmúlt 40 éve alatt – kezdve a Pink Floydtól Michael Jacksonon át a U2-ig – egyetlen más hangszergyártó sem volt olyan hatással a rock és a pop zene műfajára mint a Yamaha. Az olyan legendás modellek és sorozatok, mint a CS Control Synthesizer vagy a DX7, mára már a zenetörténelem részeivé váltak. A reface Mobile Mini keyboardokkal a Yamaha az ultra mobil szintetizátorok és elektromos zongorák olyan termékvonalát alkotta meg, amely kompakt kivitelével és a web alapú hangfájl cserével új lehetőségeket nyitott meg napjaink zenészei előtt. Ezek az eszközök hidat képeznek a nagyhírű elődök hagyományai és a mai, modern, interneten keresztül történő közös zenekészítés között. Egy új mobil hangszer generáció Egy fiatal Yamaha tervezőcsoport tagjainak fejében körvonalazódott először az ötlet. „Újra álmodott klasszikus Yamaha billentyűk” néven mutatták be négy kompakt modellből álló sorozatukat, melynek mindegyik darabja egy-egy legendás Yamaha hangszer egyéniségét volt hivatott képviselni, természetesen a mai rohanó életstílushoz illő jellemzőkkel. A koncepcióba később került bele a zenészek közötti web alapú hangfájl csere, ami a közös zenekészítést egyik alappillére. A reface mostani színrelépésével a team elképzelése az ötletből valósággá vált. Ötleteink megvalósítása bárhol, bármikor Otthon, stúdióban, parkban, vagy vonaton – mindegy. A kompakt kivitelnek és a nagyteljesítményű fedélzeti sztereó hangszóróknak köszönhetően minden különösebb felszerelés nélkül másodpercek alatt hozzákezdhetünk zenei ötleteink megvalósításához. Kreativitásunk bárhol, bármikor kibontakozhat. Az elemmel működő, újragondolt Mobile Mini billentyűket akkor is használni tudjuk, ha nem vagyunk 220 V-os hálózat közelében. Másodpercek alatt csatlakozhatunk egy laptophoz, iPhone-hoz vagy iPad-hez, és máris rögzíthetjük zenénket. Ez nem játék! Mind a négy reface modell nagyszerű zenekészítő eszköz. Kompakt méretük ellenére ezek professzionális hangszerek, melyek szinte hívogatnak, hogy játsszunk rajtuk. Mindegyik reface hangszert a Yamaha új 37 billentyűs (3 oktávos) ‘HQ’ Mini-Action billentyűzetével gyártják. A reface modellek kezelőfelületét mindegyik hangszernél külön-külön, egyedi módon alakították ki, így a reface YC orgona apró toló potméterei a húzóregisztereket idézik, a reface DX pedig kapacitív multi touch kezelőfelülettel rendelkezik. reface CS: analóg szintetizátor Az 1976-ban megjelent legendás Yamaha Control Synthesizer sorozaton olyan művészek írtak történelmet, mint Vangelis, Stevie Wonder és Michael Jackson. A hagyományt megőrizve a reface CS modellek egyszerűen kezelhetők, hangszíneik inspirálók és rendkivül dinamikus játékot tesznek lehetővé. Az elképzelés nem az volt, hogy a monofonikus szintetizátort klónozzák: a 8 hangú, polifonikus hanggenerátor oszcillátorai 5 féle üzemmódban képesek dolgozni (multi saw, pulse, oscillator sync, ring modulation, frequency modulation), ezzel gazdag tárházát kínálják a létező analóg és digitális hangoknak. A sliderekkel minden paraméter egyéni ízlés szerint változtatható. reface DX: FM szintetizátor Semmilyen más elektronikus hangszer nem alakította át oly mértékben a 80-as évek hangzásvilágát, mint a Yamaha FM szintetizátorai. A reface DX most visszaadja ezeket a legendás hangszíneket a 21. századnak, és örömmel áll az FM szintetizátor rajongók új generációjának rendelkezésére. A gondosan kialakított kezelőfelület még a kezdők számára is egyszerűvé teszi az FM hanggenerátorok paramétereinek beállítását. A kapacitív multi touch szabályzók segítségével a hangzás dinamikusan változtatható. A reface DX is 8 hangú polifonikus hangszer, két programozható effekt blokkjában egyenként hétféle effekt típus áll rendelkezésünkre: VCM Touch Wah, VCM Flanger, VCM Phaser, Chorus, Delay, Reverb és Distortion. reface CP: Electric Piano Külső megjelenése nem hagy kétséget, a reface CP igazi utódja a 70-es évek egyedi Stage billentyűinek. Érzelmekkel teli, mégis erőteljes hangzásokat hoz napjaink rohanó világába, de a megszólalás, a játszhatóság vagy a polifónia terén nem ismer kompromisszumokat. A reface CP – Combo Piano – SCM (Spectral Component Modeling) és AWM2 hanggenerátora hat kiváló minőségű klasszikus elektromos zongora hangszínt kínál a zenészeknek. Gondosan kiválasztott vintage effektjei tovább fokozzák a hatást, és a rocktörténet legendás dalainak emlékét idézik, melyeket olyan előadók játszottak, mint a U2, a Genesis és Billy Joel. reface YC: Electric Combo Organ Legfőbb szakterülete a perkusszív hangok világa. A reface YC összegző szintézise a kifejezés egyedi erejével párosul, a kilenc húzóregiszter és a virtuális Leslie effekt is az autentikus orgona hangzást és kezelést segítik. A hangszer öt jellemző hangú orgona típus hangját modellezi, úgymint az amerikai tonewheel orgona (Hammond), brit, olasz és japán tranzisztoros orgonák és a Yamaha YC-45D. A hangszínek előállításában speciális szinusz hanggenerátor vesz részt. Gondoljuk csak meg, ötféle orgona egy apró eszközben, az YC könnyedén szállítja számunkra az orgonajáték lényegét, miközben ujjaink a létező legkisebb orgona billentyűin futnak. Fedezzük fel és osszuk meg online! Mind a négy reface modell számos eszközt kínál a kreatív zenekészítéshez, emellett megadják a lehetőséget, hogy kapcsolatba léphessünk akár az egész világgal. A Yamaha által létrehozott Soundmondo online felületen keresztül tarthatjuk a kapcsolatot a világ bármely pontján lévő reface közösséggel, a kapcsolat segítségével lehetőségünk van hangszíneket létrehozni és megosztani. A kapcsolat speciális Web MIDI technológia alapján működik, amit Google Chrome alatt tudunk használni. Amikor egy reface modellt csatlakoztatunk valamilyen Apple eszközhöz, azonnal felkínálja a direkt szinkronizáció lehetőségét. Hangszíneket, set listeket (koncerten elhangzó dalok listája) tárolhatunk privát tárhelyünkön, vagy oszthatunk meg az online közösséggel. reface iOS alkalmazás iPhone-ra és iPad-re A hangszínek gyors és egyszerű tárolása és kezelése iPhone-nal és iPad-del: a hordozható Apple eszközökkel használható ingyenes reface iOS alkalmazással az adatátvitel rendkívül egyszerűen történik. Az eltárolt hangszínekhez nevet, képet és tag-eket rendelhetünk, így azok többféle szempont alapján rendezhetők, de kereső funkció is segíti munkánkat. Set listeket állíthatunk össze, így a hangszíneket egyéni sorrendbe is állíthatjuk, ezekből a különféle elvek alapján összeállított listákból választhatjuk ki a megszólaltatni kívánt hangszínt. A megosztást és cserét segítő hatékony lehetőség a QR kódok használata. Bármelyik eltárolt hangszínből egyedi kódot generálhatunk és azt a rendelkezésre álló lehetőségek valamelyikével iOS alatt megoszthatjuk. Például a kódot elküldhetjük e-mailben, vagy egy másik iPad kamerájával beolvasva az alkalmazásba importálhatjuk. Ár és elérhetőség Mind a négy reface modell 2015 szeptemberétől lesz kapható. A modellek árát, hamarosan közzétesszük. Az Apple iPhone-hoz vagy iPad-hez történő csatlakozáshoz szükség van az Apple Camera Connection Kit-jére, amit külön kell megvásárolni. 