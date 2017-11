Címlap » Hírek » Yamaha LJ16 BC Billy Corgan Limited akusztikus gitár Yamaha LJ16 BC Billy Corgan Limited akusztikus gitár A Yamaha Billy Corgannel, a Smashing Pumpkins gitáros-énekesével, szóló előadóval és dalszerzővel együttműködve hozta létre a limitált kiadású LJ16BC Billy Corgan Signature modellt, egy Jumbo testformájú akusztikus gitárt, ami egyike a cég új LJ sorozatú akusztikus gitárjainak. Billy Corgan egy kézzel készített standard LJ16R A.R.E gitárt választott signature modellje alapjául. Az A.R.E. technológia lényege, hogy egy összetett folyamat során olyan kedvező tulajdonságokkal ruházzák fel az új faanyagot, mintha már évek óta egy bejátszott hangszer része lenne. Az LJ forma a Yamaha medium-jumbo verziója, és a gitárosok nagyon kedvelik széles dinamikai tartománya, erős mélyei és erőteljes hangja miatt. Természetesen, minden L széria jellemzője az A.R.E. technológiával kezelt, Engelmann lucfenyőből (Észak-Amerika nyugati részén honos lucfenyő) készült tető, és az érett, meleg, bejátszott hang. Ez a hangszer olyan egyedi jellemzőkkel is rendelkezik, melyek első látásra feltűnnek. Ilyenek pl. a Gotoh vintage stílusú hangolókulcsok, a rézből készült húrlábtüskék, a koptatólap nélküli kivitel, valamint a fejrészen díszelgő „Zero” logó. Néhány, a hangzást befolyásoló módosítás is történt Billy Corgan kérésre, enyhén hangsúlyosabbá tették a felső-közép tartományokat, így élőben jobban élvezhető a hangszer hangja, a részletezőbb alsó-közép frekvenciák pedig jól illeszkednek Billy játékstílusához. A fentebb már említett nyitott mechanikás Gotoh kulcsok, a „Zero” logó és a TUSQ alsó és felső nyereg is Billy kérése volt. További érdekesség az S.R.T. (Studio Response Technology) passzív pickup, amit szinte észrevehetetlenül, az alsó nyereg alatt helyeztek el. Ez a hangszedő egyáltalán nem befolyásolja a hangszer akusztikus hangját és csodálatos, klasszikus megjelenését. Az LJ16BC Vintage Natural lakkozást kapott és Billy aláírása látható a belső címkén. Specifikáció:



Testforma: Médium-Jumbo

Menzúra: 650 mm

Felső nyereg szélessége: 44 mm

Tetőlap: tömör Engelmann lucfenyő, A.R.E

Hátlap és káva: tömör rózsafa

Nyak anyaga: ötrétegű rózsafa-mahagóni

Fogólap: ébenfa

Húrláb: ébenfa

Húrlábtüskék: réz

Felső és alsó nyereg anyaga: TUSQ

Hangolókulcsok: nyitott mechanikás GOTOH

Test szegélyezés: juharfa + fekete

Hanglyuk berakás: gyöngyház + fekete + fehér

Elektronika: passzív hangszedő (SRT Piezo Pickup)

