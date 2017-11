Címlap » Hírek » Yamaha Genos a digitális munkaállomások új generációja Yamaha Genos a digitális munkaállomások új generációja Régen vártak annyira egy új hangszer megjelenésére, mint ahogyan a Yamaha Tyros utódjának tekintett, hivatalosan október 2-án debütáló Yamaha Genos munkaállomásra. Volt aki Tyros 6-ra számított, de aztán kiszivárgott a hír, hogy a Yamaha levédette a Genos márkanevet, és a jól értesültek rögtön tudni vélték, hogy a Genos lesz Tyros 5 utódja. És lőn! A Yamaha digitális munkaállomások új zászlóshajója páratlan minőségű hangmintákkal, kivételesen jól eltalált dizájnnal és professzionális igényeket kielégítő csatlakozási lehetőségekkel büszkélkedhet. A Genosszal a Yamaha újra definiálta a zeneszerzésre és élő előadásra tervezett keyboardok felső osztályát. A 9 inches színes LCD kijelző, a kijelölhető gombok és féderek, melyeket saját OLED állapotjelzővel láttak el – így megkönnyítve a valós idejű paraméterezést – a 76 billentyűs utánnyomás-érzékeny, prémium kategóriás mechanikával szerelt keyboard egy új világba kalauzol bennünket. Ebben a világban lehetőség van arra, hogy a felhasználó pillanatok alatt rátaláljon a tökéletes hangszerre, hangzásra, vagy bármely zenei stílusban elkészítsen egy jól megszólaló hangszerelést. Tökéletes hangszínek

A speciális Yamaha fejlesztésnek köszönhetően a Genos hangszínek minősége és életszerűsége minden más digitális munkaállomás hangminőségét felülmúlja. A csodálatos CFX és C7 grand piano, a magával ragadó vonós szekció vagy az ütős Revo! dobok felülmúlnak minden elképzelést. AEM (Articulation Element Modeling)

Ez a technológia tökéletesen modellezi egy hangszer megszólalásának jellemzőit és apró finomságait. Játék közben a Genos automatikusan, játékmódtól függően, valós időben választja ki a megfelelő mintát. A minták olyan egyenletesen olvadnak egymásba és olyan életszerűséggel szólalnak meg, mintha csak akusztikus hangszeren játszanánk. Továbbfejlesztett DSP a stúdióminőségű effektekért

A Yamaha erősebb digitális jelfeldolgozó képességgel látta el a Genost, így szinte tobzódhatunk a stúdióminőségű effektekben, melyek tényleg lenyűgözően szólnak. A zengetőtől a torzítóig, a Leslie effekttől a kompresszorig, régi népszerű rack effektektől a gitáreffekt pedálokig rengeteg eszköz és effekt között válogathatunk. Ráadásul mindegyik effekt kezelőfelülete – kihasználva a 9 inches nagyfelbontású, színes TFT kijelzőt – grafikusan is megjelenik, és így az érintőképernyőn állíthatjuk a paramétereket. A 28 inzertálható effektet kedvünk szerint állíthatjuk sorba, ami tovább növeli a Genos sokoldalúságát és az effektezés lehetőségeit. Az effektek ugyanazt a VCM (Virtual Circuit Modeling) technológiát alkalmazzák, amit már a Yamaha csúcskategóriás digitális keverőiből ismerhetünk. Hangszerelések magabiztos kezelése

Ha arra van szükség, hogy egy dal elkészítéséhez ének szólamot vegyünk fel, a kondenzátor mikrofont a hátsó panelen elhelyezett XLR bemenethez csatlakoztathatjuk, bekapcsoljuk a 48 V-os fantomtápot, és máris stúdióminőségű énekfelvételt készíthetünk, ami gyakorlatilag példátlan egy billentyűs hangszer esetében. Amikor zenét írunk, a Genos hihetetlen magabiztossággal kezeli a sokszólamú hangszereléseket is. A 256 hangos polifóniának, az 1652 hangszer presetnek, az 58 dob szettnek köszönhetően, soha nem fogyunk ki az ötleteinket inspiráló hangszerekből, hangzásokból. Ha gyorsan akarjuk elérni kedvenc beállításainkat, a Registration Memory gomb segítségével elmenthetjük a Voice, Song, Pattern, és Style kezelőfelületek állapotát, majd egyetlen gombnyomással előhívatjuk azt. Stílusok és felvevő funkciók – MIDI/Audio

A Yamaha legendásan életszerű és széles választékot nyújtó ritmus mintáit és kíséreteit, a Stílusokat, a Genosban még tovább fejlesztették. Az 550 Stílusban minden műfaj megtalálható, a poptól a jazzig, vagy a rocktól a hip-hopig. Az elképesztően széles kínálat ellenére a Stílusok szerkeszthetők, vagy a Style Creator funkcióval újak hozhatók létre. Játékunkat pillanatok alatt rögzíthetjük audio formátumban (WAV), vagy sztenderd MIDI fájlban (SMF) a Quick Recording opcióval. Összetettebb hangszerelésekhez a Multi Recording funkció kínál 16 sávos MIDI szekvenszert, ami valós idejű, vagy steptime módban használható. Minthogy a Genos mindent képes audio formátumba konvertálni, ideértve a Stílusokat, a mikrofon jelét, és a Multi Padeket is, ez a hangszer a dalszerzők álma, mert minden más külső eszköz nélkül stúdióminőségű demókat készíthetünk vele. Multi Pad funkció

A Multi Padekkel több, előre felvett ritmus vagy dallam szekvenciákat és loopokat indíthatunk, amivel hatásosabbá és változatosabbá tehetjük élő zongorajátékunkat. A Multi Padek nem csak MIDI adatokkal működnek, lehetőség van arra is, hogy segítségükkel saját audio (WAV) részeket rögzítsünk és játszunk vissza előadás közben. Nagyításhoz klikk a képre Audio és digitális kimenet

A Genos audio kimenetének áramköreit teljesen újratervezték, annak érdekében, hogy ezeken a kimeneteken is a legtökéletesebb hangminőséget kapjuk. Az új 32 bites Digital Audio Converter (DAC) a teljes frekvencia tartományban a legjobb hangminőséget garantálja, ezzel biztosítva, hogy a Genos mindig szépen illeszkedjen a mixbe. A Genos további négy alkimenet (Sub line-out) csatlakozóval is rendelkezik, melyeket különböző hallgatási szituációkban, keverőre küldésnél stb. használhatunk. Az új S/PDIF digitális kimeneten keresztül kompatibilis stúdió eszközökhöz csatlakoztathatjuk a hangszert, vagy minőségromlás nélkül saját házimozi rendszerünkön élvezhetjük a Genos hangját.



Zárszó

Ez az írás csak röviden kívánja bemutatni az új Yamaha Genost, és csak a legfontosabb jellemzőkre tér ki, annál is inkább, mert hamarosan egy átfogó tesztet adunk közre az új hangszerről. Annyi azonban bizonyos, hogy a 60 GB memória, a továbbfejlesztett D/A konverterek, az új digitális stúdiókimenet, a kondenzátor mikrofon támogatás és a hihetetlen élethű hangszínek azt vetítik előre, hogy a Yamaha Genos zenészek teljes generációjának válik inspiráló munkaeszközévé otthon, stúdióban, vagy színpadon. További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. A Zenész Magazin YouTube csatornáján a további videókat találsz az új Yamaha Genosról és fel is tudsz iratkozni a csatornára: ITT.