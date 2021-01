Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Yamaha DTX6 sorozatú elektromos dobszettek Yamaha DTX6 sorozatú elektromos dobszettek Itt a következő evolúciós lépés a Yamaha elektromos dobszettjeinek fejlődésében, megjelent az új DTX6 sorozat. A Yamaha éveket fektetett a felsőkategóriás hangszerek, professzionális audió termékek fejlesztésébe, mindamellett a legjobb akusztikus dobjai a világ minden stúdiójában és színpadán megtalálhatóak. Az új DTX6 sorozatot tekinthetjük a DTX500 továbbfejlesztett, nagyobb tudású változatának, de mindenképpen nagy előrelépés a Yamaha elektromos dobjainak fejlődéstörténetében. DTX-PRO Trigger modul

A DTX sorozat szíve a teljesen új DTX-PRO Trigger modul, ami tökéletesen egyedi hangzást és a Yamaha akusztikus dobjainak széles kínálatából kiválasztott, Európa legjobb stúdióiban nagy felbontásban és széles dinamika tartományban rögzített akusztikus hangmintáit kínálja. Mivel az akusztikus dobok esetében a hangzás minőségét jelentős mértékben meghatározza a stúdió akusztikája is, ezért a teremakusztikát is integrálták a végső hangképbe. A tökéletes hangzás csak az alap, ezt a DTX-PRO modulnak köszönhetően egyszerűen és úgy effektezhetjük, ahogyan igényeink kívánják. A DTX-PRO modul vezérlőpaneljén található három Kit Modifier tekerővel – Ambience, Comp, Effect – egyszerűen és gyorsan testreszabhatjuk a hangzásokat, anélkül, hogy különféle menükben kellene kutakodnunk. Igen, gyakorló funkció, klikk sáv, és minden egyéb rendelkezésünkre áll, de amiben ez a modul kiemelkedően teljesít, az a stúdióban történő használat… Napjainkban sok dobos az elektromos dobokat gyakran csak MIDI vezérlőként használja, a saját hangminták szabadabb használata és a stúdióban rendelkezésre álló kiváló minőségű effektek miatt. A DTX6 esetében azonban erre tényleg nincs szükség. A DTX-PRO modul minden egyes csatornája háromsávos félparametrikus EQ-val, kompresszorral, tranziens szabályzóval (melynél külön állítható az Attack és a Release) inzertálható effektekkel rendelkezik. Így a dobosok minden egyes dob hangzását egyenként alakíthatják, és valóban egyedi hangzású szetteket hozhatnak létre, számítógép használata nélkül. Ha azonban felmerül az igény a számítógéphez való csatlakozásra, az USB port segítségével ez megoldható, sőt a dobhoz tartozékként járó Cubase AI szoftvert is letölthetjük szerkesztési és felvételi célokra. A Rec’n’Share alkalmazással pedig közvetlenül telefonra, vagy tabletre is rögzíthetjük játékunkat, ahol az tovább szerkeszthető. MIDI csatlakozót is kapunk, így más hangmodulok, plug-inek felé is küldhetünk adatokat. A modul 40 gyári szettet tartalmaz, amely mellé még további 200 felhasználói szett menthető el, de 1000 saját hangminta importálására is lehetőségünk van. Bár a modul belső memóriájába csupán 90 másodpercet rögzíthetünk, de az USB porthoz egy pendrive-ot csatlakoztatva 90 percet is fel tudunk venni – WAV fájlban, 44.1 kHz /16 bit minőségben sztereóban – játékunkból. DTX6K-X

A DTX6 sorozat három különböző módon konfigurált dobszettet kínál, melyek mindegyike a DTX-Pro modul köré épül. A sorozat legegyszerűbb összeállítása a DTX6K-X, melynek pad-jei ismerősek lehetnek az 500-as szériából. Így például a 8 inches XP80 háromzónás pergő, a KP65 lábdob, PCY135 cintányér pad és a TP70 tam testek. A DTX6 pergődobjának játékfelülete Textured Cellular Silicone anyagú, ami a Yamaha felsőkategóriás elektromos dobjaira jellemző. A szilikon párna a felső réteg alatt számtalan apró levegőbuborékból áll, és a dobverő ütését tompítja. Realisztikus visszaverődést eredményez és közben a csuklót is kíméli. A speciális rezgéselnyelők a légbuborékos szerkezettel csökkentik a zajt és növelik a triggerelés pontosságát. A 10”-os lábcint a HH65 lábcin kontrollerrel kezelhetjük, mellette egy 10 inches beütőcin és egy 13”-os PCY135 háromzónás kísérő tányér áll rendelkezésünkre. Az utóbbinak a hangja – hasonlóan az akusztikus tányérokhoz – attól függően változik, hogy a dobos melyik részén üti meg, még a kézzel történő némításra is úgy reagál, mint akusztikus társai. Mindezen dobtestek, cintányérok és a modul a DTX6K Rack-en foglalnak helyet. A DTX6K-X ideális választás lehet kezdőknek, személyesen vagy online oktató dobtanároknak, zenei producereknek, de otthoni gyakorlásra is alkalmas lehet, mert rendkívül kis helyet foglal. Masszív felépítése, az akusztikus dobokat idéző játékérzete, és ami a legfontosabb, a remek DTX-PRO Modul miatt kiváló vétel lehet. DTX6K2-X

Talán a legfontosabb különbség a DTX6K2-X és a fentebb ismertetett egyszerűbb szett között az új KP90 lábdob test. A különleges többrétegű ütőfelület rendkívüli valóságérzetet biztosít halk és hangos játék esetében egyaránt. A 7,5 inches dobtest dupla pedállal is könnyen használható, szilárd lábak és tüskék garantálják, hogy a lábdob fixen álljon a helyén. KP90 lábdob A DTX6K2-X összeállítás már három 13 inches, háromzónás PCY135 tányért kapott, ebből két beütő és egy kísérő funkciót lát el. A lábcin esetében is eltérést tapasztalhatunk, a Yamaha HS650A állványon elhelyezett két zónás 13”-os RHH135 lábcin pad használata kényelmes és életszerű játékérzetet biztosít, és minthogy nincs a „karámhoz kötve” így elhelyezése is igényeink szerint történhet. A DTX6K2-X szetten ugyanazok a 7”-os TP70 tam testekkel találkozunk, mint a belépőszíntű DTX6K-X esetében, mint ahogyan a pergődob típusa és mérete is azonos az előzőkben bemutatott szettével. Ehhez az összeállításhoz már az új, háromlábas kivitelű RS6 Rack tartozik, így a trigger modul jobb oldalra került, ami szintén segíti a lábcin kényelmes elhelyezését. DTX6K3-X

A sorozat legkomolyabb felszerelésébe is az új KP90 lábdob test került, de itt már háromzónás TCS szilikon felületű XP70 tamokat püfölhetünk, melyek maximális strapabírást bírnak és páratlanul realisztikus játékérzetet nyújtanak. A pergődob itt is a TCS ütőfelületű háromzónás XP80, a három 13 inches háromzónás PCY135 tányérok ebben az összeállításban is rendelkezésünkre állnak, ugyanabban a kiosztásban, mint az előző szettnél, sőt a lábcin is ugyanaz a külön állvánnyal bíró két zónás RHH135, amit a középső szettben már megismertünk. A már említett új RS6 karámrendszer rugalmassá és rendkívül egyszerűvé teszi a hangszer beállítását. A karám bal oldala nyitott, így a lábcintányér és a dupla pedál könnyen elhelyezhető. Az optimális játékkényelem érdekében sokféle beállítási lehetőség érhető el. Az L alakú karám a klasszikus akusztikus dob stabilitását ötvözi a tartós és megbízható használattal. Összegzés

A programozható metronóm, a többféle felvételi lehetőség, a 10 gyakorló program és a több mint 35 különböző műfajú gyakorló dal nagyban segíti a tanulni, gyakorolni vágyó dobosok életét. Az új hangszínek és a szélesebb dinamika tartomány abszolút tiszta hangzást igényelnek, ezért a DTX6 szetteket új, kiváló minőségű fejhallgató erősítővel látták el, amely tökéletesen képes visszaadni az akusztikus dobolás játékérzetét akkor is, ha a DTX6 dobszettek valamelyikét fejhallgatóval használjuk. A „Valóban olyan játszani rajta, mint egy akusztikus dobon” mondat gyakran elhangzik promóciós szövegként, ha elektromos dobokról van szó, de a DTX6 szettekre a dobosok véleménye szerint ez tényleg igaz. A DTX-Pro modul hihetetlenül erősen teljesít, a legkisebb megütéstől a legerősebbig minden pad nagyon pontosan reagál, mind hangzás, mind dinamika szempontjából. A mélyek mennydörgésszerűek, és ha becsukjuk a szemünket úgy érezzük, egy akusztikus dobot hallunk. A Yamaha DTX6 sorozatú elektromos dob hazai áráról és elérhetőségéről a hivatalos Yamaha viszonteladóknál lehet érdeklődni.





Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó