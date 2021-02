Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha DGX-670 Portable Grand digitális zongora Yamaha DGX-670 Portable Grand digitális zongora - LIPPÉNYI GÁBOR -



Az idei, a járvány miatt virtuális NAMM Show keretében a Yamaha több billentyűs újdonságot is bemutatott, a DGX-670 is ezek sorába tartozik.



Az új, a Portable Grand (azaz hordozható hangversenyzongora) kategóriába tartozó hangszer teljes 88 billentyűs súlyozott billentyűzettel rendelkezik és a DGX-660 modellt fogja leváltani, amely egyébként több szakmai díjat és elismerést tudhat magáénak és az egyik legnagyobb példányszámban eladott hangszer a maga kategóriájában. A DGX-670 a cég GHS (Graded Hammer Standard) billentyűzetét kapta meg, amelyben a mélyebb hangokhoz tartozó billentyűk ellenállása nagyobb, mint a magasabb hangokhoz tartozóké. Ez segíti a valódi zongorákhoz való átszokást a zongora technikák elsajátítása folyamán. A hangszer fő zongora hangszíne a Yamaha CFX hangversenyzongora mintáiból lett kialakítva. Ez az egyik legkomolyabb és legnépszerűbb hangversenyzongora napjainkban, az immár 256 hang polifóniával társítva még komolyabb kíséretet használva is bőségesen elegendő hangunk marad a zongorázáshoz. A minta tartalmazza a VRM (Virtual Resonance Modeling) technológiát, amely azt képes modellezni, ahogy a megütött hangokon kívül a többi húr hogyan reagál, hogy kezdenek el rezegni, attól függően, hogy más hangok letartva vannak, vagy pedált használunk. Ez nagyban hozzájárul az akusztikus zongora hangzásához és így sokkal realisztikusabb lesz az élmény. Az előd DGX-660-hoz képest az új modell formavilága sokkal lekerekítettebb, modernebb. Az új, nagyobb és színes kijelző (4,3 inch 480x272 TFT) és az egyszerűbbé tett felhasználói felület, a nagyobb kezelő gombok megkönnyítik a navigálást a hangszeren. Egyébként szinte minden fontosabb paraméterben többet kapunk a korábbi modellhez képest. A beépített hangszínek száma 601 és ezek között 9 tartalmazza a már említett VRM technológiát, 49 tartozik a Super Articulation kategóriába, ezeken kívül 23 MegaVoice, 11 Natural! Voice, 26 Sweet! Voice, 53 Cool! Voice és 68 Live! Voice hangszínt is kapunk. Ezek a hangszínek a cég kísérő-automatikát tartalmazó top hangszereiből – mint pl. a Genos – kerültek be a DGX-670-be.

A kísérő-automatika részben magában is komoly fejlesztések történtek. A használható kíséretek száma immár 263. Ezek közül 215 a Pro Style, 19 a Session Style és 29 a Pianist Style csoportot képviseli. Az elődben is alkalmazott Multi fingered (több ujjas, teljes akkord) AI Fingered (mesterséges intelligenciával támogatott több ujjas) és Full Keyboard (teljes billentyűzet) akkord felismerések mellett most több új típust is találunk. Ezek közül az egyik legérdekesebb a Smart Chord, amely a hangnem megadása után akár egyujjas játékból is komplex harmonizálást készít. A stílusok között több is van, amelyeket új technológiákat használva sokkal kifejezőbbé tehetünk. Az Adaptive Style kategória (ebből 50 található a hangszerben) azt jelenti, hogy ezek hangszerelése változik a leütési dinamikától függően. Ha erősebben játszunk, akkor a hangszer feldúsítja a kíséretet, míg, ha finomabban, akkor a kíséret is finomabbá válik. Az Unison and Accent kategória (ebből is 50 található a stílusokban) azt jelenti, hogy egy lábpedált használva a játék bizonyos részeinél a teljes zenekar uniszónóban fogja játszani a dallamot (illetve oktáv párhuzamban a mélyebb hangszereknél) és a dob és ütős hangszerek is kiütik a ritmus képletet. A Simple Style esetében egy külön gombbal aktiválhatjuk azt, hogy bizonyos részeknél csak egyszerűbb kíséretet (dobot és basszust) használunk. Saját stílusokat is szerkeszthetünk a Style Creator funkcióval.

Újdonság a hangszerben a vezeték nélküli Bluetooth audió kapcsolat lehetősége. Ezzel akármilyen kedvenc zenénket egyszerűen megszólaltathatjuk a hangszer hangrendszerén keresztül. A letölthető applikációk között találjuk a Chord Tracker nevűt, ami a bejátszott zene harmóniamenetét intelligensen felismeri és megjeleníti a mobil eszköz képernyőjén. Mivel mikrofont is csatlakoztathatunk a hangszerhez és a kijelző képes a szöveg megjelenítésére is, így karaoke állomásként is használhatjuk. Az énekhez több komoly effektet is használhatunk (kórus, delay, zengető) és az épp lejátszott felvételen a beépített DSP algoritmusok között találunk olyat, ami az ének rész hangerejét csökkenti, vagy teljesen leveszi. A Lesson funkció a beépített dalokkal (100 Prest Song) és a kijelzőn való kotta megjelenítéssel a zongora tanulást segíti. Többek között például kikapcsolhatjuk a jobb vagy bal kéz játékát és azt magunk játszhatjuk hozzá. Ez a kezdők számára nagy segítség lehet. Ezen kívül is kínál segítséget a Yamaha például a Flowkey alkalmazással, amelyhez akármilyen vásárolt Yamaha billentyűzet regisztrálása után hozzáférhetünk. A DGX-670 képes csatlakoztatott USB pendrive-ról teljes felbontású WAV audiót lejátszani és ilyen formában exportálhatjuk a saját előadásunkat is. MIDI formában a belső, immár 16 sávos szekvenszerrel rögzíthetünk és ezt Standard MIDI File formában szintén kimenthetjük, átvihetjük számítógépre.

A hangszer hangrendszere sztereó kétutas, oldalanként kerek 12 centiméteres hangszórót és 5 centiméteres magassugárzót tartalmaz. Ez hangszernél ülve bőségesen elegendő hangnyomást képes közvetíteni jó minőségben. A fülhallgatóval való zongorajátékot a Stereophonic Optimizer technológia segíti, ez imitálja azt az élményt, amikor egy akusztikus zongora előtt ülve a zongoratestből több helyről egyszerre érkezik hozzánk a hang. A hangszer mérete (140 cm x 15 cm x 45 cm) és súlya (21.4 kg) nem sokban változott az elődhöz képest.





A DGX-670 esetében a hangszernek immár nem része az állvány, ezt (L-300) és az ehhez tartozó pedálzatot (LP-1) külön vehetjük meg hozzá. Ez egyébként olyan szempontból kedvező, hogy így valamennyivel olcsóbban juthatunk a hangszerhez és egy másik meglevő állvánnyal vagy akár egy asztalra rakva is használhatjuk. A Yamaha DGX-670 hamarosan kapható lesz, a pontos megjelenésről és árról a hazai hivatalos Yamaha viszonteladóknál lehet érdeklődni.



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó