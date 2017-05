Címlap » Hírek » Yamaha DD-75 a tökéletes all-in-one mini dob szett Yamaha DD-75 a tökéletes all-in-one mini dob szett A DD-75 kis helyet foglal, könnyen szállítható, kézzel is üthető dob szett egyike a legegyedibb Yamaha hangszereknek, ami a piac egy létező igényét elégíti ki. A Yamaha DD-75 hordozható digitális dob szett remek választás dobos aspiránsoknak és más olyan hangszereseknek, akik dobbal vagy percussionnal akarják bővíteni hangszerparkjukat. A nyolc ütésérzékeny lappal és két pedállal felszerelt DD-75 egy hagyományos dob cucc dobjainak elhelyezését tükrözi. A digitális dob szett megörökölte a professzionális DTX-MULTI 12 nagyfelbontású hangmintáit. A DD-75 további jellemzői a fejhallgató kimenet csendes gyakorláshoz, a beépített hangszóró rendszer basszus kimenettel a robosztusabb hangzás érdekében és az AUX bemenet zenelejátszó, vagy okostelefon csatlakoztatásához. Ráadásul ez a digitális dob elemről is üzemeltethető, tehát bárhol belecsaphatsz, ha szükségét érzed. Akár egy már meglévő akusztikus dob mellett is használható, így hibrid elektroakusztikus hangzás hozható létre. A DD-75 a korábbi DD-65-höz képest 300 új hangmintát és új dalokat tartalmaz, bővítették a gyári presetek és saját programozású dobok számát, ugyanakkor kompatibilis a HH40 lábcin vezérlő pedállal és a Silent Kick Unit KU100-zal. A kompakt, megfizethető, dobos szemmel kialakított dizájnú, teljesen új percussion készlettel és elektromos dob hangokkal felszerelt DD-75 kis helyet foglal, könnyen szállítható, kézzel is üthető dob szett egyike a legegyedibb Yamaha hangszereknek, ami a piac egy létező igényét elégíti ki. A Yamaha DD-75 2017 júniusától lesz kapható. Specifikáció:

8 ütésérzékeny pad

2 lábpedál – lábdobhoz, lábcinhez, vagy bármely más hanghoz

32 hangos polifónia

570 dob minta, amely bármelyik padra kiosztható

75 előre programozott dob szerelés, 10 felhasználói dob szett programozás

Kézi percussion mód

105 beépített dal a tanuláshoz és jammeléshez

Zengető és Master EQ

Érzékenység állítás padonként és a lábdob pedálhoz

5 dal felvételi lehetőség

LED kijelző

MIDI In/Out

2 x 5 W sztereó hangrendszer

Méretek: 180 x 602 x 411mm (magasság x szélesség x mélység)

Várható ár: 80 900 Ft Forgalmazza a Yamaha Magyarország