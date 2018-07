Címlap » Hírek » Yamaha CPX 600 elektroakusztikus gitár Yamaha CPX 600 elektroakusztikus gitár A Yamaha népszerű és sikeres CPX elektroakusztikus gitár sorozata újabb megfizethető árú modellel bővült. A Yamaha CPX sorozatának modelljeire a dinamikus megszólalást eredményező meglehetősen nagy és vastag test, a könnyű játszhatóság és a single cutaway fazon jellemző. Az új CPX 600-as modellben a Yamaha APX gitárjainak tiszta, dinamikus elektroakusztikus, erősített hangját kombinálták a nagytestű, tradicionális megjelenésű és vastag CPX akusztikus hangzással. Az új modellben nagyszerűen eltalálták az egyensúlyt az erősített elektronikus és az erőteljes akusztikus hangzás között. A Yamaha CPX 600 egy újabb példája annak, hogy a magas színvonalú hangszerkészítői tudás és az elérhető ár nem zárja ki egymást. A médium jumbo single cutaway formájú gitár a CPX 500-hoz képest rövidebb menzúrájú (634 mm; 25”) a gitáron a húrtávolság is valamelyest csökkent (10 mm), ami könnyebb játszhatóságot jelent. A tetőlap merevítését is megváltoztatták a feszesebb hangzás érdekében. A hangszer teste nato fából (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag) készült, melyre lucfenyő tető került. A nyak anyagát – a költséghatékonyság érdekében – helyben rendelkezésre álló hangszerfa adja. A nyakra rózsafa fogólapot ragasztottak és a testhez hasonlóan fekete-elefántcsont színű szegélyezést kapott. A húrláb is rózsafából készült, a hanglyuk berakása ABS és gyöngyház kombináció. CPX-600 Old Violin Sunburst Ami az elektronikát illeti a Yamaha a saját SYSTEM65 + SRT Piezo Pickup rendszerét építette a hangszerbe a szokásos szabályzókkal: hangerő, mély, magas, közép – külön állítási lehetőséggel a 10-80 kHz-es tartományban – és természetesen egy hangológépet is találunk a gitáron. A nagyobb test nagyobb hangerőt jelent. Ez, és a testhez használt anyagok, a módosított tetőlap merevítés garantálja, hogy a CPX 600 akusztikusan is nagyot szóljon. A remek és már jól bevált elektronika pedig ezt a vastag, természetes akusztikus hangzást élethűen továbbítja, ha PA rendszerre csatlakoztatjuk a gitárt. A Yamaha CPX 600 négyféle színben készül: fekete, Old Violin Sunburst, Root Beer és Vintage tint. Kapható a Yamaha hivatalos viszonteladóinál. Hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó