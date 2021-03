Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Yamaha CLP-725 – új modell a Clavinova sorozatban Yamaha CLP-725 – új modell a Clavinova sorozatban - LIPPÉNYI GÁBOR -



Még tavaly nyáron írtunk az akkor bejelentett Yamaha CLP-700 sorozatról. Az akkor bemutatott hat modell mellé most egy ideális „belépő” hangszer vált elérhetővé a Clavinovák világába, a CLP-725.



Ha röviden kellene összefoglalni az új hangszerről az információkat, akkor talán azt lehetne mondani, hogy elérhetőbb árért, a billentyűzet minőségét és az alap hangzást megtartva bővítette a cég a kínálatot. A másik megközelítés persze az is lehet, hogy az előző CLP sorozat hasonló modelljét (CLP-625) váltja az új zongora, sok új tulajdonsággal. A CLP-725 az új sorozat méretre legkisebb és legkönnyebb darabja. 11 centiméterrel kisebb a szélessége és a többi méret is egy pár centivel alatta van a CLP-735 modell nagyságának, a súly is lényegesen kisebb, 43 kilogramm. Ugyanúgy négyféle színben, kivitelben készül. A matt fekete, a rózsafa és fehér mellett a fényes fekete ébenfa a választék. (Ezek közül az ébenfa kivitel valamennyivel drágább.) A hangszerek 2 x 20 W teljesítményű hangrendszerrel rendelkeznek, a beépített hangszórók 12 centiméter méretűek. A billentyűzetből a cég Grandtouch-S, szintetikus elefántcsontot és ébenfát alkalmazó változata került beépítésre. Ezeknek a borításoknak a nedvesség elszívó képessége jó, így nem kezdenek el csúszkálni rajtuk az ujjaink még hosszabb gyakorlásnál, játéknál sem. A billentyűk forgópontja úgy lett kialakítva, hogy hasonló leütési érzet maradjon a fehér és fekete billentyűknél. A billentyűk leütése után az úgynevezett Escapement mechanika hasonló érzetet produkál, mint amikor az akusztikus zongoránál ilyenkor gyorsan elemeli a kalapácsot a húrtól, ezt a billentyűn keresztül érezhetjük is az ujjainkban. A billentyűzet a mintakészlettel párosítva nagyon részletes dinamika játékot tesz lehetővé. Az úgynevezett Grand Expression Modelling technológiával a kalapácsok, a húrok, a tompítók viselkedését tudták modellezni és ez nagyon sokat jelenthet komolyabb klasszikus zongoraművek megszólaltatásakor. A CLP-725 is tartalmazza az úgynevezett Intelligent Acoustic Control technológiát, amellyel akármilyen hangerő állásnál kiegyenlített hangszínnel szólal meg a hangszer, valamint a Stereo Optimizer technológiát is, amely főleg fejhallgatós játéknál teszi teljesebbé a térérzetet. A két nagyon részletes mintakészlet, a Yamaha CFX és a Bösendorfer Imperial zongorákból ebben a modellben is megtalálható. Ezek közül itt a CFX lett elkészítve binaurális mintákkal is, ami a fülhallgatóval való játéknál lényeges. Ezzel ugyanis tényleg azt az illúziót lehet kelteni, mintha az előttünk levő zongora testéből jutna el hozzánk a hang. Egyébként mindkét zongora modell alkalmazza a Virtual Resonance Modeling technológiát, amely a komplex, szimpatikus rezgéseket valósítja meg a már lefogott vagy pedálozott billentyűk húrjainál. A polifónia fok, mint ahogy a teljes CLP-700 sorozatnál, így itt is 256, ami bőségesen elég lehet még komoly pedál használat esetén is. A CLP-725 a hangszíneknél elsősorban a zongorákra összpontosít, így összesen tíz hangszínt tartalmaz. Ezek közül négy akusztikus zongora, két elektromos zongora, de csembaló, vibrafon, templomi orgona, jazz orgona és vonós hangszínek teszik teljessé a választékot. Négy kiváló minőségű zengetőt is alkalmazhatunk a hangzás térben való elhelyezéséhez. A CLP-725 zongorához is letölthető a Smart Pianist alkalmazás, amellyel tablet gépekről vezérelhetjük a hangszert. Egyrészt a hangszín beállítások erről könnyebben elérhetők, mint a hangszerről, másrészt a zenetanuláshoz is nagyon jelentős segítséget nyújthatnak. Az applikáció több száz MIDI darab kottáját képes megjeleníteni és a gyakorláshoz nagyon hasznos funkciók lettek kialakítva. A hangszert USB-csatlakozással lehet tablethez vagy számítógéphez csatlakoztatni, így iPad esetében átalakítóra is szükség lesz. Egy két sávos MIDI szekvenszer egyébként magába a hangszerbe is integrálva lett, így a gyakorlásunkat ott is rögzíthetjük, akár a két kezet külön játszva is. A Yamaha a CLP-725 megjelentetésével a Clavinova sorozatot lefelé bővítette és jó hír azoknak, akik elsősorban a zongora funkciókat használnák ki. Ők hangzás és billentyűzet szempontjából szinte kompromisszum mentesen juthatnak hozzá egy kiváló digitális zongorához, érezhetően olcsóbb áron. A CLP-725 elérhetőségéről és áráról pontosabb információkat a hazai Yamaha kereskedőknél szerezhetünk. Kapcsolódó cikkünk: Megjelent a Yamaha Clavinova CLP-700 sorozat Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó