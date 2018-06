Címlap » Hírek » Yamaha – Line 6 Create + Record szett Yamaha – Line 6 Create + Record szett A Yamaha és a Line 6 Create + Record szettje, amivel megkapjuk a Cubasis LE2 zeneszerkesztő szoftvert és a Line 6 Mobile POD alkalmazását is, tökéletes összeállítás a mai modern dalszerzőknek és gitárosoknak. A szett tartalmazza a Yamaha megfizethető árú, kiváló minőségű FG800M akusztikus gitárját és Line 6 beépített mikrofonnal rendelkező Sonic Port VX audio interfészét, amivel bárhol, bármikor 24-bit/48kHz minőségben készíthetünk felvételt. A Sonic Port VX az iOS-hez, Mac-hez és PC-hez használható professzionális minőségű audio interfészek új generációját képviseli. Yamaha FG800M

Ez a gitár a Yamaha standard akusztikus modelljének, az FG800-nak matt fényezésű változata. Tradicionális western (dreadnought) test, nato fából (távol keleti, mahagónihoz hasonló fa) és okumé fából készült hátfalra és kávára tömör lucfenyő tető került. A 650 mm-es menzúrájú gitár nato fából készült nyakára rózsafa fogólapot ragasztottak. Az újonnan fejlesztett szkallopált (kimélyített) tetőmerevítésnek köszönhetően a jól kiegyenlített, autentikus hangzás és a robosztus felépítés között nem kellett kompromisszumot kötni. A felhasznált anyagok és az ultra vékony natúr selyemfényű lakkozás gazdag, természetes sound-ot és kiváló játékkényelmet eredményeznek. Line 6 Sonic Port VX A Sonic Port VX az egyedüli iOS és Windows platformon működő audio interfész, ami a dalszerzőknek útközben egy mobil stúdió lehetőségeit nyújtja. A beépített stúdió minőségű sztereó és monó kondenzátor mikrofonok, valamint az előerősítő olyan tisztaságú és dinamikájú felvételt garantál, melyből a későbbiekben kidolgozhatók az ötletek, és komplett többsávos felvétel készülhet bárhol, bármikor. A Sonic Port VX gitár/basszusgitár bemenete 120 dB-es dinamika tartománnyal rendelkezik, ami kategóriájában kivételesen dinamikus hangzást eredményez. A 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet billentyűs hangszerek, dobgép, DJ keverő és más jelforrások rögzítését is lehetővé teszi. A monitorozás latency-je nulla, vagyis problémamentes felvételre számíthatunk. A 6,3 mm-es sztereó kimenetre stúdiómonitort köthetünk, a 3,5 mm-es sztereó kimenethez pedig a fejhallgató csatlakoztatható. A Sonic Port VX-hez kapunk egy asztali állványt mikrofontartóval és egy Lightning kábelt, hogy használni tudjuk iOS eszközeinket. Az interfész USB portról is üzemel, de az opcionálisan megvásárolható USB adapterrel akármilyen időtartamú felvételre kész, sőt ha ezt csatlakoztatjuk, akkor egyidejűleg az iOS eszközünket is tölti. A Sonic Port VX-hez megkapjuk a Line 6 Mobile POD alkalmazását is, így iOS eszközök használatakor több mint 10 000 preset, 32 erősítő és 16 hangfal modell áll rendelkezésünkre, hogy kialakítsuk saját hangzásunkat. A Yamaha – Line 6 Create + Record csomag áráról – ami tartalmazza a Cubasis LE2 zeneszerkesztő szoftvert is – egyelőre nincs pontos információnk. Anélkül, hogy lebecsülnénk a Yamaha által összeállított csomagot, úgy tűnik, hogy a gitár és az interfész külön-külön is megvásárolható, az árak megtalálhatók a Mezzoforte Hangszeráruház oldalán. Yamaha FG800M gitár Line 6 Sonic Port VX Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó