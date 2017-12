Címlap » Hírek » Xotic BB Preamp 2017 Andy Timmons kiadás Xotic BB Preamp 2017 Andy Timmons kiadás „Ez a pedál állandó része az koncertező és stúdió cuccomnak évek óta. Ez a pedál azonnal meggyőz gyönyörű, meleg, kerek hangjával” – Andy Timmons. Az Xotic BB Preamp Andy Timmons signature modellje az eredeti BB Preamp 2017-es reinkarnációja. A nagy népszerűségnek örvendő BB Preamp először 2002-ben jelent meg a piacon. Ez a modell az évek során komoly hírnévre tett szert természetes hangzása és kellemesen lágy torzított hangja miatt. Számos ismert gitáros azonnal használni kezdte, így Andy Timmons pedálboardjának is része lett. Azóta évek teltek el, de ennek a pedálnak a mai napig fontos szerepe van Andy Timmons egyedi gitárhangzásában. A most limitált kiadásban megjelenő signature BB Preampból mindössze 3000 darab készül, és kapunk hozzá egy Andy Timmons pengetőt, valamint egy trial elérést Andy új weboldalához, a guitarxperience.net-hez, ahol a felhasználók gitárleckékhez, szakmai tippekhez és minden Andy Timmonsszal kapcsolatos háttér információhoz hozzáférhetnek. Fontosabb jellemzők:

Masszív piros ház

±15dB kétsávos aktív EQ

Gain: a kristálytiszta hangtól a lágy, enyhén túlhajtott overdrive-os hangzásig állítható

9 V-os elemmel, 9 V-os vagy 18 V-os tápegységgel üzemeltethető (negatív pólus középen)

True-bypass működés

Méretek: 110mm X 60mm X 50mm

Súly: 270 g

Bemeneti impedancia: 1 M ohm

Kimeneti impedancia: 2 K ohm

Tájékoztató ár: 168 USD http://xotic.us/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó