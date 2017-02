Címlap » Hírek » XIXA (US, Glitterhouse) Psycho Mutants koncert XIXA (US, Glitterhouse) Psycho Mutants koncert Alig negyven mérföldre a mexikói határtól, az arizonai Tucsonban egy végtelenül sajátos zenei színtér éledt újjá az elmúlt húsz évben. A latin ritmusok, a desert blues és a hetvenes évek pszichedelikus kísérleteinek találkozása kimeríthetetlennek tűnik a grindhouse filmek hangulatán túl is, és ez hatványozottan igaz a Glitterhouse Records szárnyai alatt működő Xixára. A zenekar, ahol Bob Dylan egykori dobosa, a Giant Sand két jelenlegi, valamint a Calexico egykori tagjai működnek együtt, márciusban a Dürer Kert 041-es termében adja első hazai koncertjét, az A38 Hajó szervezésében. Bár Brian Lopez, a Xixa dalszerző-frontembere kosárlabdázónak készült, szülei idejekorán kötelező jelleggel taníttatták zenélni. Dobolni szeretett volna, de a gitárt kellett választania az akkor még kamasz, spanyol-lengyel házasságban született szerelemgyermeknek, aki a Nirvana és a Stone Temple Pilots után hamar felfedezte magának a spanyol zenét – olyannyira, hogy Barcelonában is élt, hogy tanulmányozhassa a folklórt. Így, visszatérve Arizonába, már teljesen másképp látta a világot, amit utána bejárt a Calexico és Howe Gelb oldalán is. A Giant Sand révén ismerhette meg a Xixa másik alapítótagját, Gabriel Sullivant is, és a kettejük közti kémia kiforrása egy perui feldolgozászenekar megalapításában vette kezdetét: ahogy mindketten déli gyökerekkel bírnak, úgy a chicák újragondolása adta a kezdeti löketet a Xixa életre hívásának. A forró latin ritmusok, a helyi indie rock színtér hatásai, a desert rock időtlensége és a hetvenes évek pszichedelikus hangulata alapjaiban garantálták azt, hogy a projektre hamar felfigyeljenek, és a zenekar tagjai által csak sivatagi noirnak hívott hangzás épp annyira kimért és misztikus, amennyire szenvedélyes és tekintélyt parancsoló. A Xixa pedig hamar a tucsoni művészkommuna középpontjává válhatott: állandó kollaborációban léteznek a helyi színtér művészeivel és zeneszerzőivel, és többek között a Tinariwen legendájával, Sadam Iyad Imarhannal is együttműködtek már, de a zenekarnak lételeme is az új impuzusok keresése. Ezért is örömteli, hogy márciusi Európa-turnéjuk alkalmával Budapestet is célba veszik, ahol az A38 Hajó meghívásából a Dürer Kert középső, 041-es termében táncoltatnak majd meg minden érdeklődőt.

A zenekar tagjai Brian Lopez - ének, gitár

Efrén Cruz Chávez - ütőhangszerek

Gabriel Sullivan - gitár

Geoffrey Hidalgo - basszusgitár

Hikit Corbel - gitár

Jason Urman - billentyűk

Winston Watson - dobok Lemezek Bloodline, 2016

Shift & Shadow, 2015 Honlap >>> | Facebook >>> | Spotify >>> Extrák: Shift & Shadow (videoklip) Cumbia del Paletero (élő felvétel)

Pszichedeikus western swing, rock’n’roll zajos gitárfutamokkal, trombitával és tangóharmonikával: ilyen zenét ma Magyarországon csak a Psycho Mutants játszik, amely mintha Denverből jönne a 16 Horsepowert, Jay Munlyt idéző misztikus rock’n’rolljával. A 2005 óta aktív, pécsi gyökerű Psycho Mutants egy hamisítatlan koncertzenekar, melyben igen erős a színpadi jelenlét. Magyarország egyik kultikus underground zenekaraként tekintenek rájuk, ahol nem a hangszeres tudás dominál, hanem az eredetiség, spontaneitás és a hatalmas energia, mely biztosan jó benyomást tesz a közönségre: az elmúlt években Európát is többször bejárták, és most a Xixa előtt gondoskodnak majd a hangulat megalapozásáról. Honlap >>> | Facebook >>> Időpont: 2017. március 26, vasárnap 20:00 Helyszín: Dürer Kert, Room 041 (1146, Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) Jegyár: 3000 Ft, elővételben: 2500 Ft. Kombinált jegy a március 23-i Moon Duo koncerttel: 4500 Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók az A38 Hajó honlapján, illetve személyesen az A38 Hajón. www.a38.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó