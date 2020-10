Címlap » Hírek » Wolfgang Van Halen viszi tovább az EVH Gear márkát Wolfgang Van Halen viszi tovább az EVH Gear márkát A gitároslegenda által alapított gitár- és erősítőgyártó céget ezentúl Wolfgang Van Halen és Eddie egykori technikusa, Matt Bruck vezetik.

Eddie Van Halen október 6-án történt tragikus halálát követően a Van Halen zenekar menedzsere, Irving Azoff felfedte, mik a tervek az Eddie által 2007-ben alapított népszerű gitár- és erősítőmárka, az EVH Gear jövőjét illetően. „A vállalatot Wolfgang Van Halen (Eddie fia) és Matt Bruck (Eddie egykori technikusa) fogják vezetni, és folytatják majd mindaz, amit Eddie elkezdett” – fogalmazott Azoff. Azoff megemlítette továbbá annak a lehetőségét is, hogy akár ez idáig ki nem adott felvételek is napvilágot láthatnak: „Wolf és Alex (Van Halen) elmennek majd az Ed házában található 5150-re keresztelt stúdióba, ahol az elmúlt évek során számos felvétel született. Azt nem tudom megjósolni, hogy biztosan számíthatunk-e valami újra, annyi viszont biztos, hogy a fiúk körül fognak nézni.”

Azoff ezenkívül megerősítette, hogy igazak a hírek, valóban terveztek egy 2019-es Van Halen nagyturnét, melynek során a banda eredeti felállásában, a Van Halen testvérekkel, David Lee Roth-tal, valamint Michael Anthony basszusgitárossal lépett volna színpadra, a koncertsorozatot azonban Eddie Van Halen folyamatosan romló egészségi állapota miatt végül sajnos kénytelenek voltak lemondani. „Noha rögös is volt az utunk, minden szándék megvolt, hogy összehozzuk a nyári turnét (2019-ben), azonban betegsége miatt Eddie fizikailag nem tudta volna végigcsinálni” – fogalmazott a zenekar menedzsere. „Egy pillanatig nem kételkedek abban, hogy hatalmas siker lett volna.”



