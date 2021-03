Címlap » Hírek » Wolfgang Van Halen debütáló lemeze júniusra várható Wolfgang Van Halen debütáló lemeze júniusra várható Június 11-én érkezik Wolfgang Van Halen saját projektjének nevét viselő szólólemeze a Mammoth WVH, amin Eddie Van Halen fia énekel és játszik valamennyi hangszeren.

A „Mammoth” elnevezés tisztelgés édesapja, Eddie Van Halen zenekara előtt, mely a kezdetekkor ezt a nevet viselte. A rocklegenda fia ízelítőképpen két dalt is megosztott hamarosan napvilágot látó albumáról, melyek közül a keményebb hangvételű Don’t Back Down című számhoz videoklip is készült. Wolfgang a klipet apja híres Los Angeles-i „5150” stúdiójában vette fel, a klipben pedig az egyemberes zenekar ötletére épít, hiszen maga énekel, dobol és gitározik, sőt, még a producer és a hangmérnök szerepét is ő látja el. Az ötletes és humoros videoklip azonban nem is annyira áll messze a valóságtól – noha Wolfgangot basszusgitárosként ismerhettük meg, hiszen már tinédzserkora óta játszott apja zenekarában, 2015 óta készülő szólólemezének valamennyi dalát maga írta, énekli, és ő játszik az összes hangszeren. „A Don’t Back Down számomra a küzdelemről szól” – nyilatkozta az ifjabb Van Halen a Rolling Stone magazinnak. „Az a fajta dal, amit sportmérkőzéseken hallani, miközben drukkolsz, hogy a csapatod jól elverje az ellenfelet.” A dallamosabb Think It Over viszont épp a spektrum másik végletét képezi, mely Wolfgang saját szavaival élve „egyfajta vidám kis popdal”. A Don’t Back Down és a Think It Over egyébként nem az elsők, amiket a Mammoth WVH 14 számos albumáról ez idáig hallhattunk. Wolfie alig 1 hónappal Eddie Van Halen halála után, 2020 novemberében mutatta be édesapjának szentelt Distance című, személyes hangvételű és megható dalát, melyet zenekarával elsőként a Jimmy Kimmel Live! show-ban adott elő idén februárban. A hamarosan debütáló album és az élő fellépésekhez összeállt banda ellenére azonban úgy nyilatkozott, a vírushelyzetre való tekintettel még jó ideig nem gondolkodnak turnézásban. „Biztosra akarok menni, hogyha majd eljön a koncertezés ideje, akkor azt jól és biztonságosan tudjuk csinálni. Most mindannyian várunk a startvonal mögött, és várjuk, hogy eldördüljön a pisztoly, de biztosan nem akarok az elsők egyike lenni.”





