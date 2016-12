Címlap » Hírek » Whammy Ricochet pitch shifter pedál Whammy Ricochet pitch shifter pedál Üdvözlendő, hogy a DigiTech újabb eszközzel bővítette a Whammy szériát, és ha valaki le tud mondani a „pedálozás” örömeiről, akkor rá fog jönni, hogy pontosan ez az a pedál, ami hiányzott az effektjei közül. A DigiTech Whammy pedálja mára már legendává vált, ott emlegetik a valaha készült legjobb effektpedálok között. Egyetlen hátránya, hogy meglehetősen nagy helyet foglal a pedálboardon. A DigiTech bemutatta a Whammy Ricochet pitch shifter pedálját, ami megoldja ezt a problémát. A terjedelmes expression pedál helyett egy lábkapcsolóval tudjuk a hangemelést vezérelni. A Whammy Ricochet pedálon a PITCH kapcsolóval 7 féle intervallumot állíthatunk be: szekund, kvart, kvint, oktáv, két oktáv és oktáv + eredeti hangmagasság. Ugyanakkor a kétállású RANGE kapcsoló segítségével eldönthetjük, hogy a hangmagasság változás, hajlítás lefelé, vagy felfelé történjen. Egy másik kapcsoló segítségével – MOMENTARY – azt szabályozhatjuk, hogy a hangmagasság változás a lábkapcsoló nyomva tartásáig érvényesüljön, vagy a lábkapcsoló elengedése után is a módosított hangmagasság szóljon. (MOMENTARY kapcsoló OFF állásban.) A BALLISTICS potméter segítségével a hangmagasság változás sebességét kontrollálhatjuk. A pedál bal oldalán elhelyezett LED sor segítségével ezt vizuálisan is követhetjük. A LED-ek a hangmagasság változás irányát is mutatják. Ezekkel a kezelőszervekkel a klasszikus Whammy pitch shifter pedál hangzásait is előállíthatjuk, de eddig soha nem hallott effekteket is kihozhatunk a pedálból. A Whammy Ricochet pedálon két működési mód között is választhatunk: Classic mód (klasszikus Whammy algoritmus) és Chords mód (a Whammy DT modern algoritmusa). A Classic mód inkább szólókhoz ideális, míg a Chords mód teljes akkordoknál működik a legjobban. A Classic és a Chords mód között az alábbiak szerint lehet váltani. A MOMENTARY kapcsolót állítsuk OFF helyzetbe Nyomjuk le és tartsuk nyomva a lábkapcsolót legalább 3 másodpercig. (A gyári beállítása Chords mód.) Mialatt lenyomva tartjuk a lábkapcsolót, a RANGE kapcsolót az alsó pozícióba állítva Classic módra válthatunk, (1 LED világít) vagy felső pozícióba állítva Chords módra válthatunk (6 LED világít). Amikor a kívánt módot beállítottuk, engedjük el a lábkapcsolót, és a pedál a kiválasztott módban fog működni. Ez az új pedál valóban jó húzás volt a DigiTech részéről. Abszolút időszerű, mondhatnánk úgy is, szükség volt rá. Ha valamit hiányolhatunk egyáltalán, talán az expression pedál csatlakoztatási lehetőség. Ezzel még flexibilisebbé tehették volna ezt a nagyszerű effektet. Ezzel együtt ez a pedál még mindig egyike a legjobb pitch shifter pedáloknak, remek új hangzásokat hozhatunk ki belőle, ugyanakkor megmaradtak a kedvelt régi Whammy soundok. Könnyedén emulálhatjuk a tremoló kar hajlításait, és egy mozdulattal akár két oktávos hangmagasság változást – lefelé, vagy felfelé – idézhetünk elő. Üdvözlendő, hogy a DigiTech újabb eszközzel bővítette a Whammy szériát, és ha valaki le tud mondani a „pedálozás” örömeiről, akkor rá fog jönni, hogy pontosan ez az a pedál, ami hiányzott az effektjei közül. Ár és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház







Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó