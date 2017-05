Címlap » Hírek » Wellhello - dupla videoklip- és dalpremier Wellhello - dupla videoklip- és dalpremier Dupla videoklip- és dalpremierrel tér vissza a Wellhello közel nyolc hónapos csend után! A sztárduó ezúttal egyszerre két oldalról ragadja meg a hallgatókat; egy könnyedebb, pozitív kicsengésű és egy mélyebb, komorabb dallal. Legutóbbi daluk mozifilmjükhöz, az azonos címet viselő #Sohavégetnemérős-höz készült tavaly nyáron, azonban a Fluor Tomi és Diaz nevével fémjelzett zenekar azóta sem unatkozott, hiszen hozzáfogtak a „Zsáner” című lemezük munkálataihoz és már megkezdődött az idei turnéjuk is. A most megjelent Odaút és Senki nem véd meg című dalok már a készülő nagylemez előfutárai. A Zsáner a tervek szerint idén év végén kerülhet a boltok fizikai és online polcaira, addig is azonban folyamatosan számíthatunk újabb szerzeményekre. A két új dal ellentétes érzelmeket és gondolatokat vonultat fel, az egyik egy vidám szombatot ír le az együtt utazás élményével, míg a másik a szomorúbb vasárnapot, mikor az ember sötétebb gondolatokra ébred. Az Odaút egy életigenlő, itt-ott kissé nosztalgikus dal, amit nem lehet végighallgatni anélkül, hogy eszünkbe ne jutna egy – egy igazán fontos pillanat az életünkből. „..múlik a most, pedig minden a moston múlik.” „A kiemelt mondat azért is nagy súlyú az életemben, mert évek óta sokat foglalkozom a mindfulness témájával, az adott pillanat teljes megélésével. Rengeteget inspirálódik régi barátságaimból, amik hála az égnek most is tartanak és az odaút izgalmából, mikor még nem tudni, mit hoz az este, de tudod, hogy elképesztő lesz.” – mondta el Fluor Tomi a dalról. A videoklipet az Apuveddmeg rendezője, Bogdán Balázs készítette, a klip egy picit továbbgondolt változata a klasszikus dalszöveges videóknak. Mindezekkel szemben a Senki nem véd meg már első hallgatásra is nagyon erősen visszaránt olyan életszakaszokba, mikor épp valakinek a hiányától szenvedve elvesztettük önmagunkat. A mélyebb szöveghez egy igazán igényes és stílusos videoklip készült Tiszeker Dániel rendezésében, akinek szintén korábbi kötődése van a zenekarhoz: az ő munkáját dicséri a #Sohavégetnemérős játékfilm. A Senki nem véd meg rövidfilmje a kecskeméti Katona József Színházban készült, ahol olyan kiváló színészek vezetnek minket végig egy érzelmi mélyzuhanáson, mint A martfűi rém Jászberényi Gáborja vagy az említett Wellhello játékfilm szereplője, Trecskó Zsófia. Néhol egészen hátborzongatóan, egyetlen pillantásokból és kézmozdulatokból sejlik ki a dal fájdalmas mondanivalója, mely végül a szövegben is megfogalmazódik: „ez lélektemető, hogy nem te még én, hanem te meg ő…”. A két új szám hamarosan elérhető lesz az iTunes-on és a streaming felületeken is, illetve a közelgő fellépéseken is hallhatja már őket a közönség: 06.02. Várpalota, Alfa fesztivál

06.05. Ajka

06.10. Budapest Park

06.15. Dunaújváros, Dudik

06.16. Tatabánya

06.17. Soltvadkert

06.23. Balatonfűzfő, Beach fesztivál

06.24. Keszthely, Viviera Beach

06.25. Nagypáli

06.28. Sopron, VOLT fesztivál

06.30. Nagykanizsa, Kanizsa fesztivál Facebook: https://www.facebook.com/elnokok/?fref=ts Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó