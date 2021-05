Címlap » Hírek » We Are The People – íme a foci EB hivatalos himnusza We Are The People – íme a foci EB hivatalos himnusza Bono, The Edge és Martin Garrix elkészítették az idei év futballhimnuszát. „A We Are The People mindannyiunkat arra emlékezet, hogy egy dal képes úgy tekinteni a világban zajló kihívásokra, hogy közben mégis megpróbálja egyesíteni az embereket.” A napokban vált nyilvánossá az idei évre halasztott 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos himnusza: A már három éve készülő dalt a neves holland DJ-producer, Martin Garrix jegyzi, hozzá pedig nem más, mint a U2 két tagja, Bono és The Edge társultak, hogy közösen alkossák meg a nagyszabású eseménysorozat hivatalos zenéjét. Garrix már kezdettől fogva biztos volt benne, hogy Bono hangja tökéletes lesz a 2020-es Európa-bajnokság futballhimnuszának szánt dalhoz. A U2 énekes-frontembere Bono, valamint a zenekar gitárosa, The Edge, örömmel vállalták a közös munkát a holland producerrel, így született meg a We Are The People. A dalszövegért és a dallamokért Bono, míg a gitár riffekért The Edge volt a felelős, így az elkészült számban mindhármuk jellegzetes hangzása tökéletes elegyet alkot. „Bono és The Edge közreműködésével zenét írni a világ egyik legnagyobb sporteseményére hihetetlen élmény volt a számomra” – nyilatkozta Garrix. „Nagyon büszke vagyok a közös munkánk gyümölcsére, és izgalommal tölt el, hogy végre megoszthatom a világgal!” Bono pedig a következőket tette hozzá: „A tomboló közönség az, ami a zenét és a futballt is összetartja – ettől az élménytől pedig mindkét tábort megfosztotta ez a szörnyű kis vírus, mely olyan sok kárt okozott rengeteg embernek. Szeretnénk azt gondolni, hogy a dalunk egy olyan időben lát napvilágot, amikor az emberek ismét elkezdenek összejönni… még hogyha a versengés is a cél. Tudjuk, hogy az emberek nem feltétlenül ránk számítottak az idei bajnokság kapcsán, viszont ha mi adhatjuk a zenét az elkövetkező örömteli napokhoz és estékhez, az valódi megtiszteltetés lenne a számunkra. Martin Garrix pedig egy igazán remek fickó!” „Most már mindenki tudja, mivel voltunk elfoglalva a lezárások alatt” – tette hozzá The Edge. „Remekül éreztük magunkat a Martinnal való közös munka során. Már alig várom, hogy belevethessem magamat a fociba a nyáron. Ugyan csalódott vagyok, hogy Írország nem jutott ki az EB-re, de van egy másik csapat, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Gorauchwarae cyd chwarae. Hajrá Wales!" A We Are The People című dalhoz készült videóban feltűnik Jason McAteer futballista is – neki köszönhette Írország a Hollandia elleni győztes gólt 2001. szeptember 1-én, amivel az ír válogatott bekerült a 2002-es világbajnokság csapatai közé. Érdekesség, hogy a történelmi mérkőzésre ugyanazon a napon került sor, mint a U2 Elevation turnéjának Slane Castle-nél tartott koncertjére, ahol a közönség a kivetítőn követhette a meccset, mielőtt a banda színpadra lépett volna. Az UEFA hivatalos közleménye szerint a We Are The People mindannyiunkat arra emlékezet, hogy egy dal képes úgy tekinteni a világban zajló kihívásokra, hogy közben mégis megpróbálja egyesíteni az embereket. Ez egy olyan himnusz, amit attól függetlenül énekelhetünk, hogy honnan jövünk, de különösen Európában, ahová a világ figyelme szegeződni fog. A We Are The People azt az optimizmust, reményt és elszántságot igyekszik sugározni, ami szükséges ahhoz, hogy egy csapat győzni tudjon, miközben az összetartozás érzetét adja, ami egybecseng az UEFA EURO 2020 szellemiségével, melyben központi elem az Egység. A labdarúgó Európa-bajnokságok történetében első alkalommal a mérkőzésekre idén a kontinens különböző helyszínein fog sor kerülni, ami szintén a nemzeteken átívelő egységet hivatott szimbolizálni. A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságra a pandémia miatt idén, 2021-ben kerül sor, a mérkőzéseket pedig az EB történetében először Európa-szerte 11 különböző város fogja vendégül látni. Az idén nyáron zajló meccsek rendezésében Amszterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Koppenhága, Glasgow, London, München, Róma, Szentpétervár és Sevilla városa egyaránt részt vesz, melyek közül elsőként 2021. június 11-én, a római Stadio Olimpico-ban a török és az olasz válogatott fog összecsapni, míg a döntőt egy hónappal később, július 11-én a londoni Wembley Stadionban játsszák majd. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó