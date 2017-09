Címlap » Hírek » Virágok némították el a Margaret Island énekesnőjét Virágok némították el a Margaret Island énekesnőjét A szabadság elvesztésének egy különös formáját járja körbe az „Engedd, hogy szabad legyek” dalhoz készült új klipjében a Margaret Island: egy mesebeli erdő mélyén némaságba burkolózva tengeti mindennapjait Lábas Viki, a zenekar énekesnője… Egy elvarázsolt erdő mélyén hang nélkül, magányosan várja megmentőit Lábas Viki, hogy újra szabad életet élhessen. Hosszú idő után Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf - a zenekar másik két alapító tagja - sietnek a segítségére, hogy Viki hangját visszaadva végül újra együtt „örömzenélhessenek” a teljes zenekari csapattal. „Alapvetően nagyon cserfes vagyok és lételemem a mosolygás, így nagyon furcsa volt megélni, hogy nem mondhatom ki bármikor azt, amit gondolok. Hajnali fél 6-tól este fél 7-ig takarták virágszirmok a számat, ami miatt sem enni, sem beszélni nem tudtam egész nap. Érdekes módon nem is az evés hiányzott igazán: a legnyomasztóbb az volt, hogy korlátozva voltam a beszédben. A forgatás végére erőt vett rajtam a fásultság, de ekképpen talán hitelesebb volt a szabadság elvesztésének a megmutatása. Színész ugyan nem vagyok, de így legalább őszintén tudtam játszani. Hatalmas felszabadulás volt, amikor végre lekerültek rólam ezek a csodaszép, ám zsarnok virágok” – mesélte Viki a forgatás kapcsán. „Egy 40 éves Bródy szerzeményről van szó, amit maga az alkotó ajánlott fel nekünk feldolgozásra. Több évtized elteltével a mai napig nagyon aktuális a dal mondandója: találjuk meg a saját szabadságunkat, a saját életterünket a szerelemben, családban, emberi kapcsolatainkban és az életünk minden területén – és ne hagyjuk, hogy ebben bárki korlátozzon minket.” – foglalta össze Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf a dal üzenetét. A zenekar háza táján egyre több a női energia. A grafikusuk és menedzserük csatlakozását követően véletlenek folytán a forgatóstáb is szinte csak lányokból állt a díszlettervezőtől kezdve a styliston át Cibulya Nikol rendezőig és Fecske Flóra operatőrig. Ők álmodták meg az elvarázsolt világot Gödön, ahol egyébként váratlan módon, a forgatás napjára éppen kiöntött az áradó Duna, így az erdőt is ellepte kicsit a víz. „Amikor Flórával forgatunk, valahogy mindig úgy alakul, hogy lányokat sikerül magunk köré gyűjteni. A legtöbben csodálkoznak, hogy ennyi lány egy rakáson jól tud együttműködni. Azt gondoljuk, hogy a világnak több női filmkészítőre van szüksége, de a világ is lassan így látja szerencsére” – árulta el a rendező, Nikol. „A szabadság kettős természetét úgy akartuk bemutatni, hogy az lehet egy csodálatos dolog – mindent feladva az erdő közepén élni – de egyben nagyon magányos is. Az pedig egy külön nehezítő körülmény, ha az embernek nincs hangja, mert a szája helyén egy virág van. Ezeket az elemeket kötöttük össze, azzal a vizuális koncepcióval, hogy rendezzük be az erdőt, majd egy kis segítséget kértünk A kis hableánytól, és végül a véletlen is alakította a történetet, hiszen egy nappal a forgatás előtt mindent elöntött a víz.” A zenekar szeret különleges helyszíneken zenélni, ezért legutóbb a Szabadság-hídon örvendeztette meg közönségét egy meglepetéskoncerttel: az eseményen vezették fel az „Engedd, hogy szabad legyek” klipjüket és nyárzáró nagykoncertjüket, mely szeptember 7-én a Budapest Parkban lesz, ahol vendégük lesz a Blahalouisiana is. A szezonzáró nagykoncertet követően ősszel a Margaret Island „Engedd, hogy szabad legyek” klubturnéra indul, így az elkövetkezendő fél évet az új album megjelenéséig biztos a szabadság jegyében fogják eltölteni a koncertre látogató közönséggel együtt. 09.07. nyárzáró nagykoncert a Budapest Parkban: www.facebook.com/events/1890887717866249/ Facebook www.facebook.com/margaretisland YouTube www.youtube.com/channel/UCnCYn9VlHDOjeZ6DLVJ9lfQ Instagram www.instagram.com/margaretislandofficial www.goldrecord.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó