Világsztárok júniusban Budapesten Világsztárok júniusban Budapesten Nem panaszkodhatunk a budapesti koncertkínálatra 2018 nyarán. Többek közt olyan világsztárok lépnek fel ezen a nyáron a fővárosban, mint a Nick Cave and The Bad Seeds, a Massive Attack, az Arcade Fire, az Offspring és az Anti-Flag. A kilencvenes évek kaliforniai pop-punkjának rajongói minden bizonnyal vágják a centit június 12-ig. Ezen a napon koncertezik a Tüskecsarnokban a színtér és a stílus egyik alapértelmezett, világsztár zenekara, az Offspring, melyen neves asszisztenciát kapott, hiszen az ugyancsak amerikai és ugyancsak punk-klasszikusnak számító Anti-Flag zúz majd előtte. Június 12: The Offspring, Anti-Flag, Run Over Dogs - Tüskecsarnok

Sosem járt még Magyarországon, így különösen nagy izgalommal várhatjuk a 2000-es évek elején kevesek által ismert amatőr zenekarból gyakorlatilag pillanatok alatt kultegyüttessé, majd következő lemezeivel lépésről-lépésre arénatöltő sztárzenekarrá emelkedő, a Win Butler-Regine Chassagne házaspár köré épülő, folkot, rockot, indie-t, art popot és elektronikát keresztező Arcade Fire koncertjét június 17-én a Papp László Budapest Arénában. Június 17: Arcade Fire - Sportaréna

Minden idők egyik legfontosabb dalszerző-énekese Nick Cave, ebben semmi túlzás nincs. Dalszövegei, dalai, lemezei, regényei és személyisége együtt adják ki azt a különleges valamit, ami miatt az ausztrál alkotó megkerülhetetlen és lenyűgöző. Legfrissebb lemezét és pályafutása legjavát hozza június 21-én Budapestre, a Papp László Budapest Arénába. Nem először jön Magyarországra, de minden visszatérése ünnep. Június 21: Nick Cave & the Bad Seeds - Sportaréna

Igazi karmakóma lehet majd a találkozás az elektronikus zene történetének jó ideje stílusok felett álló, öntörvényű legendájával, egyik alapzenekarával. A Massive Attack gyökerei a 80-as évek végére vezetnek vissza, zenéjében sajátosan keveredik a klasszikus dalszerzés, az elektronikus zenei kísérletezés, a hiphop, a soul, az R&B, a reggae, és a sötét tónusú gitárzene. Ezek különböző arányai és árnyalatai jelentek, jelennek meg a zenekar öt sorlemezén. A Massive Attack június 23-án lép fel az Papp László Budapest Arénában. Kihagyhatatlan élmény lesz. Június 23: Massive Attack, Young Fathers, Azekel Sportaréna

Share |