Világsztárok érkeznek az EFOTT-ra Világsztárok érkeznek az EFOTT-ra A hazai kedvencek mellett világsztárok fokozzák majd a hangulatot az egyetemisták legnagyobb nyári buliján július 11. és 17. között, Velencén. Idén ugyanis az angol szintipop páros, a Hurts mellett az EFOTT színpadára lép a jamaikai reggae világsztár, Sean Paul is. A szervezők minden eddiginél nagyobb bulira készülnek. Sokak örömére a szervezők bejelentették, hogy idén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójára látogat a kifinomult stílusáról és melankolikus hangvételű dalairól ismert angol szintipop közönségkedvenc, a Hurts. A Wonderful Life megalkotói egyébként saját bevallásuk szerint nagy gonddal válogatják meg, milyen színpadi felkéréseknek tesznek eleget. Az EFOTT-ra legújabb albumuk, a poposabb hangvételű Surrender dalaival készülnek. Az angolok mellett, több mint 10 év után újra Magyarországra érkezik az elismert pop, dancehall és reggae zenész, producer, zeneszerző, Sean Paul. A jamaikai sztár első nagy sikereit a 2002-es Grammy-díjas Dutty Rock című albumával szerezte, amelyen többek között a Gimmie the Light és a Get Busy kapott helyet. Azóta több mint 100 országban lépett már fel, nem egyszer a legnagyobb színpadokon, és számos egyéb díjat zsebelt be. Ráadásul idén is ott van a Grammy-jelöltek között, Sia-val közös Cheap Thrills című számukkal. Sean Paul tehetségét az is mutatja, hogy olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Kelly Rowland, Santana, Joss Stone, Beyoncé, Rihanna és Snoop Dogg. Az idei év elején egy újabb slágere debütált, a Don't Lie, amelyben Dua Lipával működik együtt. Ezt a dalt már az első két hétben 16 milliószor nézték meg a YouTube-on. A világsztárok mellett a legnépszerűbb hazai előadók is a Velencei-tó partján buliznak majd júliusban, vagyis például egy igazi nagykoncerttel tér vissza az EFOTT-ra a Punnany Massif, és a legújabb, Wake up című dalával a rádiókban hódító Irie Maffia. Örülhetnek azok is, akik szeretik Lovasi András hangját, hiszen a Kiscsillag is a fesztiválra érkezik. De ott lesz a többmilliós Youtube letöltésszámmal rendelkező Vad Fruttik, és jó hír a d'n'b rajongóknak, hogy Magyarország egyik kedvenc elektronikus koncertzenekara, a Brains is hangulatot csinál az EFOTT-on – Csak szabadon…