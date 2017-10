Címlap » Hírek » Vikidál 70, Zeffer 60, Mobilmánia 10 Vikidál 70, Zeffer 60, Mobilmánia 10 Életműkoncert kavalkád az Arénában – Vikidál Gyula és Zeffer András kétrészes előadással ajándékozza meg a közönséget 2018. január 6-án a Budapest Arénában. A koncert első részében a Liszt Ferenc-díjas Vikidál Gyula, színművész-énekes és vendégei előadásában hallható válogatás a művész több mint 50 éves pályafutása alatt született, személyisége által ismerté vált rockoperák, musicalek előadásaiból és a nevéhez kötődő, maradandót alkotó, országosan ismert zenekarok repertoárjából. Az est második felében Zeffer András billentyűs, énekes, zeneszerző 40 éves munkásságának legfontosabb zenekarai lépnek színpadra, vendégekkel és eredeti tagokkal. A zenész 2007-ben legyőzte a leukémiát, azóta is hatalmas lendülettel alkot, ezzel pozitív példát mutatva, amit ezen az estén is megtapasztalhatunk. A koncert folytatásában a most 10 éves, Fonogram díjas Mobilmánia ad fergeteges nagykoncertet eddig megjelent lemezeinek zenei anyagából, több vendéggel, szimfonikus nagyzenekarral kiegészülve. A program szerint egykori énekesükről, a 2008-ban elhunyt Tunyogi Péterről is különleges módon emlékeznek meg. A koncerten megszólaló dalok még szebb hangzását egy gyerekkórus és egy kiváló nagyzenekar, az Art Anzix Orchestra segíti tökéletessé tenni. Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

Időpont: 2018. január 6. – 19 óra – egy szünettel

Jegyek: https://www.jegy.hu/program/vikidal70-zeffer60-mobilmania10-jubileumi-koncert-83241