Veled más a helyzet – Fatal Error dal- és klippremier A 2021-es év tartalmasnak ígérkezik a Fatal Error zenekar számára, ugyanis duplalemezzel készülnek Művirágok Karneválja címmel.

Fotó: Mirtse Korinna A lemez első fele júniusban lát napvilágot, most ennek egy előfutárát hozták el Veled más a helyzet címmel. A dal különlegessége, hogy a csapat énekfronton kiegészült Mirtse Korival a Kontraszt zenekarból, így megszületett az első duett a zenekar történetében. Rimóczi Zsola, a zenekar frontembere így nyilatkozott a közreműködésről: „Amikor megírtuk a dalt, a témája és a dinamikája miatt eleve női énekkel képzeltük el, Korit évek óta ismerjük, a tavalyi akusztikus koncertünk során már zenéltünk is együtt, egyértelmű volt, hogy vele szeretnénk megcsinálni. Nagyon élveztük a közös munkát.” A Művirágok karneválja című duplalemezét a zenekar június első hetében fogja megjelentetni, várhatóan még csak digitális formában. Fizikai formátumban a duplalemez második felének megjelenésekor, ősszel lesz elérhető. „A Művirágok karneválja lemez első fele dalok tekintetében az eddigi legszínesebb anyagunk lesz, a Veled más a helyzet ezek közül az egyik személyes kedvencünk, amit mindenképpen még a lemezmegjelenés előtt szerettünk volna kihozni. A videoklipet a próbatermünk előtti placcon forgattuk Bikali Sanyi barátunkkal. Természetesen amint lehet koncertezni, tartunk egy lemezbemutató bulit, ahol ez a dal is meg fog szólalni.”





Facebook: https://www.facebook.com/fatalerrorzenekar