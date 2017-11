Címlap » Hírek » Véget ért a VI. INTERTON Egyetem Véget ért a VI. INTERTON Egyetem 2017. november 8-9-én a Dürer Rendezvényteremben (volt Experidance Ház) került megrendezésre az VI. INTERTON Egyetem. Balogh Géza, az INTERTON Group igazgatója

Hang-, fény-, vizuáltechnikai és informatikai előadások, eszköz tesztek, szakmai beszélgetések és új ismeretségek kötése jellemezték idén is a rendezvényt. Balogh Géza, az INTERTON Group vezetője rendkívüli bejelentést tett. A bejelentés lényege: 2018. január 16-án az INTERTON Group új rendezvénysorozatot bocsát útjára INTERTON Egyetem Labor néven. A rendezvény keretén belül kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokon vehetnek majd részt az érdeklődők. Az első foglalkozáson Yamaha digitális keverőpultok kezelésével és programozásával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az INTERTON Egyetem Laborral kapcsolatban bővebb információt az INTERTON weboldalán, Facebook oldalán és hírlevelében tesznek közzé hamarosan. Bogár István, marketing menedzser A VI. INTERTON Egyetem mindkét napját Bogár István, az INTERTON Group marketing menedzsere vezényelte le. Elsőként Balogh Gézát, az INTERTON Group ügyvezetőjét és tulajdonosát kérte fel, mondja el köszöntő beszédét. Köszöntőjében kitért arra, hogy az INTERTON Egyetem rendezvény annak idején azért indult útjára, hogy egy szakmai tudásmegosztás jöjjön létre, majd ezek után az INTERTON Egyetem Labor elindítását jelentette be.

A köszöntő után az előadások sorát Bak Sebestyén, az INTERTON Group műszaki előkészítője nyitotta, „Hogyan tegyünk tönkre egy hangszórót pár egyszerű lépésben?” címmel. Sebestyén a gyakorlatban égetett le néhány hangszórót és természetesen elmagyarázta azt is, pontosan milyen fizikai folyamatok zajlanak és mire figyeljünk egy rendszer összeállításánál, ha szeretnénk elkerülni a „leégést”. Ezután egy kis programváltozás következett, mert Lant Tibor sajnálatos megbetegedése miatt a „Vizualizmus” című előadás elmaradt, helyette Fekete Gábor „G”, a RockportSound Kft. tulajdonosa a Yamaha RIVAGE PM10-ről tartott egy bemutatót.

Ezt követően Koscsó Ferenc a zLense képviseletében az „NDI: a videós világ Dantéja” című előadáson megmutatta, hogyan működik a valós idejű IP-alapú kommunikáció a videós világban.

Az ebédszünet után a „Multifunkcionalitás - teremakusztikai tervezési kihívás” című előadás következett, melyet Borsiné Arató Éva az Arató Akusztikai Kft-től és Fleischer Zoltán az INTERTON Group rendszerértékesítője tartott: megismerhettük a Pannonhalmi Főapátság iskolája multifunkcionális termének akusztikai tervezését és az átfogó vezérlési rendszer felépítését. Mindezek után egy olyan programelem következett, amely még nem volt az INTERTON Egyetemek történetében. „Eszköz tesztek” címmel előadás időben is lehetőségük nyílt a résztvevőknek, hogy teszteljék a helyszínen kiállított eszközöket, mint például a Yamaha csúcskeverőjét, a RIVAGE PM10-et, a QSC K.2 aktív hangsugárzó családot, a Heil Sound mikrofonokat és a High End Systems fénykeverőit. Végül a „Zöld nélküli lyukasztás” című téma következett Koscsó Ferenc (zLense), Dr. Birloni Ferenc (Zinemath Zrt) és Dr. Feldhoffer Gergely (Zinemath Zrt) előadásában. Bemutatták a forradalmi zKey™ technológiát, melynek segítségével zöld háttér nélkül, a kamera által látott teret mélység alapon felmérve, valós időben vegyíthetjük az élő kameraképet a 3D (info)grafikus elemekkel. A rendezvény másnapja a köszöntő után a „Hogyan jutottunk el az épületvetítésig?” című előadással kezdődött, melyet Bordos László Zsolt, művésznevén Bordos.ArtWorks tartott. Érdekes betekintést nyerhettünk, hogyan alakult az évszázadok során a vizuális hatások és effektek felhasználási módja. Az előadáson Zsolt lenyűgöző munkáiból is megmutatott néhányat, melyekkel Los Angelestől Dubai-ig kápráztatta el a nagyérdeműt.

Ezután a „Hál(l)ó IT(t) vagyunk!” című előadás következett, melyet a Luminex képviseletében Fabrice Gosnet tartott, Bak Sebestyén pedig tolmácsként szerepelt. Az előadásból kiderült, miért nem kell informatikai zseninek lennünk, ha a Luminex eszközeit használjuk audiovizuális eszközök összekapcsolására, vezérlésére. Az ebédszünetet követően a „Kicsi a keverő, de erős!” című előadás keretében Sajó Tamás, a miskolci Music Sajó Hangszerbolt tulajdonosa gyakorlatban mutatta be, milyen forradalmi újdonságokat tartalmaz a QSC TouchMix-8 és 16 digitális keverőpultok 3.0-ás frissítése. A bemutató során Ferenczi György és a Rackajam zenekart láthattuk, hallhattuk a színpadon.



Ezt követően a fénytechnika birodalmába látogathattak a résztvevők. A „COB, vagy neMCOB: az itt a kérdés” című előadás következett Matola István, az INTERTON Group rendszerspecialistájának előadásában. Szó volt a COB, és az MCOB LED-ek felépítéséről működéséről, előnyeiről és hátrányairól. Az előadás végén rengeteg kérdés érkezett Istvánhoz, melyeket maradéktalanul meg is válaszolt. A VI. INTERTON Egyetem záróelőadása az „Interoperabilitás és egyéb "betegségek" névre keresztelt bemutató volt, melyet Fekete Gábor „G”, az idei Öröm a Zene Év Hangtechnikusa Díj tulajdonosa tartott. A résztvevők a digitális audió protokollok kezdetétől az AES67 megszületéséig kalandozhattak el „G” vezetésével. Külön köszönet „G”-nek, amiért az INTERTON Egyetem rendelkezésére bocsátotta saját Yamaha első digitális keverőpultját, a DMP7-et.



Az INTERTON ezúton is köszönetet mond minden előadónak, akik egytől-egyig színvonalas előadással érkeztek a VI. INTERTON Egyetemre! Természetesen köszönet illeti a résztvevőket, akik nyitott füllel és elmével hallgatták az előadásokat! Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a cég a rendezvényen és utána is, mely erőt ad számukra a folytatáshoz. Már most rengeteg ötletük van a következő INTERTON Egyetem témáival kapcsolatban, ám ez egyelőre maradjon meglepetés. Találkozzunk a VII. INTERTON Egyetemen 2018-ban!



