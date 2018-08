Címlap » Hírek » Vangelis filmzenei koncert az Arénában! Vangelis filmzenei koncert az Arénában! „1492 – A Paradicsom meghódítása”, „Tűzszekerek”, „Szárnyas fejvadász”…, hogy csak egy párat említsünk azok közül a világsikerű zenék közül, melyeket november 8-án a Papp László Budapest Sportarénában szimfonikus nagyzenekar közreműködésével, csodálatos látvány kíséretében élvezhetünk újra. November 8-án az Oscar-díjas görög zeneszerző legnagyobb alkotásait hallgathatjuk meg a Papp László Budapest Sportarénában. Vangelis nevét filmzenei alkotásai tették világhírűvé, de emellett az elektronikus zene és a new age stílusának kiemelkedő alakja és a szintén nagysikerű Aphrodite’s Child alapító tagja. Az Arénában a legnagyobb filmzenei művei kerülnek elő. A monumentális darabokat egy közel nyolcvan fős szimfonikus nagyzenekar kíséri. Az élményhez természetesen vizuális kényeztetés is dukál: projektorral kivetített óriási installáció kápráztatja el a nézőket. A színpadkép videó mapping technologiával térben kivetített vizuális elemekből áll össze. Vangelis zenéjének légiességét képileg vitorla formájú textíliák jelenítik meg, melyeken különleges jelenetek kelnek életre… A nagyívű koncertet Európában előszőr Magyarországon láthatjuk. Vangelis filmzenei koncert 2018. november 8. Papp László Budapest Sportaréna https://www.facebook.com/events/1779006855499541/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó