Van rá remény, hogy a Gibson megmeneküljön Van rá remény, hogy a Gibson megmeneküljön Akik a csökkenő gitáreladások miatt a rock & roll halálát vizionálják, nem lesznek boldogabbak a hírtől, hogy a Gibson cég, akinek a rock történet ikonikus gitármodelljeit köszönhetjük, csődvédelemért folyamodott. 2018-as Gibson modellek A Gibson május elején bejelentette: csődvédelmet kér. A csődvédelemre azért volt szükség, mert mostanra 500 millió dollárnyira duzzadtak a cég adósságai. A csődvédelmi eljárás – melyről először a Bloomberg adott hírt – egy olyan tervet is magában foglal, mely szerint a vállalat tőketulajdonát az elsődleges hitelezőkre ruháznák át. A fenti átszervezés mellett a Gibson 135 millió dollárt kapna ugyanezen hitelezőitől, hogy a vállalat hangszergyártó részlege az átalakulás ideje alatt is tovább működhessen. A Bloomberg birtokába jutott bírósági beadványok szerint a tulajdon átruházásával a cég vezetését a jelenlegi részvényesek – pl. Henry Juszkiewicz vezérigazgató – helyett a hitelező cégek fogják ellátni, melyek között szerepel a Silver Point Capital, a Melody Capital Partners és a KKR Credit Advisors-szal kapcsolatban álló tőkealapok. (Itt kell megjegyeznünk, hogy Juszkiewicz 1986-ban két társával pont egy hasonló csőd közeli helyzetben vásárolta meg a Gibsont.) Ennek a hírnek pozitív üzenete is van, ez az egyik lehetséges út, hogy a Nashville-i cég megmeneküljön a felszámolástól. Ebbe beletartozik, hogy a Gibson Innovation részleget – amit a hangszergyártó óriás 2014-ben vásárolt meg a Koninklijke Philips NV-től – felszámolják. Ez az üzletág fejhallgatókat, hangszórókat, mikrofonokat és más audio berendezéseket gyártott, nagyrészt veszteségesen. Ha a terv sikerül, a Les Paul és a többi legendás modell, valamint az Epiphone gitárok és a Baldwin zongorák is tovább öregbíthetik a Gibson cég hírnevét. Abban, hogy a Gibson ilyen helyzetbe került nemcsak a világszerte csökkenő gitáreladások, hanem számos rossz üzleti döntés is szerepet játszott. Megvásároltak egy csomó kisebb céget, melyeknek a gitárgyártáshoz semmi közük nem volt, és hiába mentek a gitár eladások még egész jól, ezek a cégek többnyire csak veszteséget termeltek. A Min-ETune automata hangoló rendszer sem aratott osztatlan sikert, pedig fejlesztése 40 millió dollárba fájt, és állítólag a gitárok minőség-ellenőrzésével is voltak problémák. Márpedig, ha valamit a Gibson nem engedhet meg magának, akkor az a minőség romlása. „A Gibson név a minőség szinonimája, és a most végrehajtott akciók lehetővé teszik, hogy a jövő generációi is megtapasztalják a Gibson gitárok páratlan hangját és azt a mesterségbeli tudást, amit a dolgozóink minden egyes Gibson termékbe beletesznek" – nyilatkozta optimistán Henry Juszkiewicz. Úgy legyen!