December 12-től nagyobb újságosoknál is kapható a német School of Metal magyar változata, a Metal Iskolája című kiadványunk.

A Zenész Magazin gondozásában nyáron magyarul is megjelent Alex Scholpp, a kiváló német metal gitáros könyve, a School of Metal, vagyis a Metal Iskolája. A kiadvány több mint 150 oldalas, kottákkal, magyarázatokkal, tippekkel és persze hangzó anyaggal – CD melléklettel dúsított. A hagyományos kották alatt gitártabok is segítenek a gyakorlatok, szólók elsajátításában.

Eddig csak kijelölt hangszerboltokban volt elérhető a Metal Iskolája, december 12-től azonban már nagyobb hírlapárusoknál is megvásárolható 1499 forintos áron. Egyelőre elsősorban Budapesten és megyeszékhelyeken, nagyobb bevásárló központokban és forgalmi csomópontoknál található INMEDIO, és REPLAY hírlapboltokban keressétek.





A kiadvány címlapján feltüntetett nyereményjáték, mellyel Blackstar erősítőt lehetett nyerni, már lezajlott, az erősítőt kisorsoltuk.

És akkor a könyvről, ami rock és metal gitárosoknak, rajongóknak akár karácsonyra is ötletes kis ajándék lehet.

Alex egyrészt tényleg remek gyakorlatokat írt rock és metal gitárosok számára, melyek fokozatosan elvezetnek a metal klasszikusainak – Metallica, Megadeth, Guns N’ Roses, Eddie Van Halen – legnagyobb szólóihoz, másrészt a könyv a szólók kottáit, és lassabb tempóban feljátszott hangzó anyagát is tartalmazza. A könyv utolsó negyedében a metal zenéhez kapcsolódó erősítő és gitár márkákról pl. Randall, Blackstar, ESP, LTD is olvashattok. Kell ennél több?

Bemelegítés – Jóga csibészeknek Legato – Kerozin a tankban Legato szólók – Metallica “One” Nyújtás – Istenek nyelve Szóló nyújtásokkal – Sweet Child O’ Mine Tapping – Masszázs a fogólapnak Tapping szólók – Jam session Eddie-vel és Joe-val Sweeping, sweep-picking – A takarítás ördöge Szóló mesterkurzus – Tornado Of Souls

10. Randall erősítők – Keménység a tetőfokon

11. ESP gitárok – Titánok baltája

12. Interjú Gus G.-vel – A gitár, mint ujjlenyomat

13. Blackstar – Az erő sötét oldala

Alex Scholpp

A hangszerboltok listája, ahol szintén kapható a Metal Iskolája:



Mezzoforte Hangszeráruház – 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25.

HangszerPlaza - 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

Gitár & Billentyű Centrum - Budapest, VII. Alsó Erdősor 8.

Hangszerdiszkont – 9023 Győr, Bartók Béla út 1.

Music World Hangszerbolt – 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.

Olasz és Társa Hangszerbolt - Miskolc Pláza

Tajti Music Hangszeráruház - 7621 Pécs, Rákóczi út 49.

RockPort Music - 8000 Székesfehérvár, Budai út 17.