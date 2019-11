Joe Satriani bejelentette, hogy a mára már klasszikusnak számító Surfing With the Alien albumát újra kiadja, azonban van egy kis csavar a dologban.

Az eredetileg 1987-ben megjelent Surfing With The Alien album olyan felejthetetlen dalokkal tette Satrianit kora egyik legmeghatározóbb gitárosává, mint a Satch Boogie és az Always With Me, Always With You. Több mint 30 évvel azután, hogy az album platina lemezzé vált, begyűjtött két Grammy jelölést, és vagy egy évig tanyázott a Billboard 200-as listáján, az újra kevert lemezt most ismét kiadják. A dupla bakeliten megjelenő lemez limitált példányszámban (3500 db) lesz elérhető, és itt jön a csavar! Az egyik LP-n a minden kompozíció „lemeztelenítve” az ikonikus szólók nélkül backing track-ként lesznek hallhatók, mintegy demonstrálva Satriani csodálatos szólójátéka mögötti dalok összetettségét, minőségét, és nem utolsó sorban lehetőséget adva Stariani reménybeli követőinek az alapokra történő gyakorlásra. A különleges dupla bakelit korongok – egyik piros, a másik sárga – november 29-én, a Record Store Day Fekete Péntekén kerülnek a lemezboltokba.

Satriani szerzeményeire – akárcsak Steve Vai kompozícióira – az ének szerepét átvevő gitáron eljátszott érzékeny dallamok és témák jellemzők. Ahogyan Satriani azt egy 2017-es interjújában elmondta, a Surfing With The Alien lemezzel mindent szeretett volna megmutatni, amit a gitárban szeret.

„Számomra ez a lemez Chuck Berry-től Hendrix-ig, Wes Montgomery-től Allan Holdsworth-ig, terjedő világban mozog, mindegyiket ünnepelni akartam. Úgy nőttem fel, hogy a Beatlest, a Stonest, Jimmy Page-et, Eric Claptont és Jeff Becket hallgattam, de ugyanúgy része játékomnak Tony Iommi vagy Billy Gibbons is. Azt hiszem az összegzése vagyok minden akkori, igazán dögös gitárosnak, és olyan albumot akartam készíteni, ami erről szól” – nyilatkozta Satriani.



Joe Satriani, Surfing With the Alien 2019 Black Friday Edition

Side A

1. Surfing With The Alien

2. Ice

3. Crushing Day

4. Always With Me, Always With You

5. Satch Boogie



Side B

6. Hill Of The Skull

7. Circles

8. Lords Of Karma

9. Midnight

10. Echo



A C és D oldalon ugyanezen kompozíciók kísérő sávjai kaptak helyet.