Címlap » Hírek » Újra gyártják a Minimoog Model D-t! Újra gyártják a Minimoog Model D-t! Július végén a Moog Music bejelentette, hogy több mint 30 év után újra megkezdték a Minimoog Model D gyártását. Az 1970-ben bemutatott Minimoog Model D volt az első hordozható szintetizátor, ami az összes következő elektronikus keyboard alaptípusának tekinthető. A Minimoog Model D rendkívüli gyors sikerét annak köszönhette, hogy a kolosszális hangú, de elképesztően nagyméretű Moog moduláris szintetizátorok hangját sikeresen ötvözte az előre kábelezett modulokkal. Az elmúlt 40 év során jó néhány, a világ zeneiparára óriási hatást gyakorló művész alakította hangzását egyedivé, és hozott létre új zenei műfajt a Minimoog Model D segítségével. Hogy csak néhányat említsünk: Trent Reznor, Gary Numan, Dr. Dre, Keith Emerson és Herbie Hancock. Ez a legendás hangszer most elérhetővé vált veterán szintetizátorosok és az elektronika úttörőinek új generációja számára egyaránt. „Minden egyes újonnan épített Minimmog Model D-t a legnagyobb gondossággal, kézzel készítik a tulajdonos-alkalmazottak a Moog Asheville-i üzemében” – közölte a cég. „Ez a 3 oszcillátoros, monofónikus, analóg szintetizátor biztonságos helyet kapott az Appaleche hegységből származó keményfából és alumíniumból készült házban. Az áramkörök paneljeit ugyanúgy helyeztük el, és ugyanazt a furatszerelési technológiát alkalmaztuk, mint az imádott 1970-es Minimoog modellekben” – szól a tájékoztatás. Habár semmilyen változtatás nem történt az audió jelfeldolgozó útban, a Minimoog Model D mégis egy sor népszerű, a funkcionalitást érintő módosítással dicsekedhet, melyek a következők: • Fatar prémium billentyűzet, mely sebesség- és nyomásérzékelésre képes (velocity, after pressure), ezek a paraméterek a top panelen lévő CV (Control Voltage) jack aljzatokon keresztül is elérhetők.



• Analóg LFO (alacsonyfrekvenciás oszcillátor) háromszög és négyszög alakú hullámformával.



• CV kimenetek a hangmagasság (pitch, ez független a pitch wheel állásától), kapu (gate) billentyű leütési sebesség (velocity), és billentyű lenyomás (after pressure) részére.



• Alap MIDI funkciók.



• A keverő túlvezérlésének módosítása, melyet alkalmazva sokkal vastagabb és „túlvezéreltebb" hangot kapunk, mint a korábban. A gyártási folyamat komplexitása, valamint a más Moog hangszerek iránt megnövekedett kereslet miatt a cég havonta csak kevés számú Minimoog Model D-t tud gyártani. A hangszer javasolt kiskereskedelmi ára £3,599. A Minimoog rövid történetét feldolgozó jópofa és informatív videó 1 része: A második rész ITT tekinthető meg! További információk: Moog Music