Címlap » Hírek » Új Yamaha CP73 és CP88 színpadi zongorák Új Yamaha CP73 és CP88 színpadi zongorák A Yamaha még a január 24-én kezdődő 2019-es téli NAMM Show előtt hozta nyilvánosságra stage piano családjának két új modelljét, a CP73 és CP88 színpadi zongorákat. A Yamaha január 15-én jelentette be a jelentősen továbbfejlesztett digitális színpadi zongoráit, az új CP73 és CP88 modelleket, melyek elnevezésében a 73 és a 88 a billentyűk számát jelzi. Az alapoktól újratervezett zongorák elsősorban a koncertező zenészek igényeinek kiszolgálására születtek. A két új hangszerben egyrészt megtaláljuk a legjobb Yamaha hangszíneket, másfelől az új zongorák teljesen átdolgozott kezelőfelületet kínálnak, egy olyan irányt követve, ami akár szabvány is lehetne minden színpadra született billentyűs cuccnál. CP73 és CP88 Amiben a két stage piano megegyezik: mindkettőben csodás minőségű akusztikus és elektromos zongora hangszínek találhatók. Konkrétabban, a zongorák 3 prémium kategóriás koncert grand piano hangzással dicsekedhetnek, ezek a Yamaha CFX és S700, valamint a Bosendorfer Imperial 290. Ezek mellet jó pár pianínó – így az U1 Upright Piano – az elektromos zongorák közül pedig a klasszikusnak számító 1978 CP80 Electric Piano is rendelkezésünkre áll. Ezen felül számos nagyszerű orgona, strings, szintetizátor és egyéb hangszínt kapunk az AWM2 hanggenerátorra épülő 128 hang polifóniát nyújtó hangszerekben. Színpadra optimalizálva

Ez az elképzelés azonnal látható a kezelőfelületen, melyen minden funkciót külön vezérlő lát el. Nem kell menükben, almenükben navigálni, minden paraméter közvetlenül állítható – ez különösen akkor jön jól, amikor gyorsan, pontosan kell beállításokat végezni. A jól áttekinthető felső panelen három szekciót alakítottak ki, saját vezérlőkkel: Piano, E.Piano és Sub – ahol a strings, orgona és egyéb nem zongora hangszínek találhatók. Talán itt kell megemlíteni a zökkenőmentes hangszínváltást. Hangszínváltáskor az első hangszínt a második hangszín csak halkítja. A daloknál az első dal utolsó akkordjai is hallhatóak miközben az új dal hangszínei még töltődnek. A három hangszer szekciótól jobbra helyezték el a hangszercsoportokhoz rendelhető effekteket, melyek szintén könnyen kezelhető, dedikált vezérlőket kaptak. A VCM (Virtual Circuitry Modeling) technológiára épülő effektek tökéletesen modellezik a csúcskategóriás stúdió és vintage effektprocesszorok viselkedését. Az effektekből pont annyi áll a zenészek rendelkezésére, amennyire élő játék során szükség van, és színpadon is könnyen gyorsan kezelhető. Tökéletes billentés

Zenéléskor jelentős szerepet játszik a játékos teljesítményében a hangszer játékérzete. A Yamaha CP sorozatú színpadi zongoráknál nagy hangsúlyt fektetettek az akusztikus zongora billentésének minél élethűbb visszaadására. A CP88 egy versenyzongora billentését idézi, a játékos természetes fa, szintetikus elefántcsont és ébenfa borítású billentyűkön játszhat, aligha képzelhetünk el pompásabb játékérzetet. Ezt az érzetet a fa kalapácsmechanikás billentyűzet a Natural Wood Graded Hammer (NW-GH) adja, így ez a hangszer ideális választás lehet tradicionális zongoristák számára. A Yamaha Graded Hammer mechanika utánozza azt az érzést, hogy a mélyebb regiszterben nehezebb a billentés, majd felfelé haladva könnyebbé válik. A CP73 újonnan tervezett, Balanced Hammer Standard – egyenletes súlyozású – billentyűzete olyan zenészeknek készült, akik sokféle hangszínt szeretnének a színpadon megszólaltatni és az autentikus elektromos zongora billentést preferálják. A CP73 kiegyensúlyozott billentyűzete egyenletes billentést biztosít a játékos számára, garantálva a tökéletes kontrollt, hangszíntől függetlenül. Hozzá kell tenni, hogy az eltérő billentyűzet miatt a CP73 a színpadi zongorák világában pehelykönnyűnek számít, bárhová könnyen magunkkal vihetjük, legyen szó színpadi, vagy stúdió munkáról. A zongora mely növekszik

Gyári beállításokkal a Yamaha a CP88 és a CP73 színpadi zongorák már önmagukban is hangszínek és hangszerek széles tárházát kínálják a koncertező billentyűsöknek és zongoristáknak. A CP88 és CP73 a CP sorozat első modelljei, melyek hangszínkönyvtárai további zongora és billentyűs hangszínekkel bővíthetők. Az első frissítésben egy 1967 tine piano szerepel, egy izgalmas reed zongora és a klasszikus Yamaha C7 nagyzongora, melyen a világon a legtöbb felvétel készült. A későbbi frissítésekkel a hangkönyvtár tovább fog bővülni. Csatlakozási lehetőségek

A CP88 és CP73 modelleket minden szükséges csatlakozóval felvértezték. A szabvány 6,3mm jack kimeneten túl, a Yamaha színpadi zongorái szimmetrikus XLR kimenetekkel is rendelkeznek, melyen keresztül közvetlen csatlakozhatunk keverőkhöz vagy stage-boxhoz. A 2 db 6,3mm sztereó jack bemenetre külső hangforrásokat csatlakoztathatunk, akár okostelefont, vagy billentyűs hangszereket. Ezek mellett 6,3 mm-es fejhallgató kimenet, 2 vezérlőpedál-bemenet, 2 lábkapcsoló bemenet, MIDI bemenet/kimenet, USB HOST/DEVICE csatlakozó kapott helyet a hátsó panelen. Fontosabb technikai adatok:

Hanggenerátor: AWM2

Polifónia: 128 hang maximum

Hangszínek: 57 (zongora: 10 / elektromos zongora: 14 / szub: 33)

Méretek CP88: 1298 x 141 x 364 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)

Tömeg: 18,6 kg

Méretek CP73: 1086 x 144 x 355 mm (Szélesség x Magasság x Mélység)

Tömeg: 13,1 kg

