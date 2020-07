Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Új, vintage megjelenésű mini kombók a Blackstartól Új, vintage megjelenésű mini kombók a Blackstartól A Blackstar korábbi sikeres LT ECHO gyakorló erősítőit a DEBUT 10E és DEBUT 15E kombók váltják le. Ami első pillantásra feltűnik, az a két kombó klasszikus, már-már vintage megjelenése. Egy biztos, a barna hangszóró-vászon, a világos „csirkefej” kezelőgombok és a krémszínű borítás jól áll a kis kombóknak, és bármilyen környezetbe jobban illenek, mint fekete elődjei. Az új gyakorló erősítők 10 és 15 W-os kivitelben készülnek, és mindkettőben két 3 inches hangszóró dolgozik. A Blackstar szabadalmazott ISF hangszínszabályzóját természetesen nem kell nélkülöznünk egyik változatban sem. Mindkét erősítőt felszerelték szalagos hatású echo effekttel, vonal bemenettel, hangszóró emulált kimenettel, mely egyben fejhallgatókimenetként is szolgál, vagyis megkapunk mindent, ami a kényelmes gyakorláshoz szükséges. A kombókon a Clean csatornát egy kapcsolóval Overdrive csatornára válthatjuk, a Delay-t dedikált gombbal adagolhatjuk, a nagyobb változaton az ISF poti mellett még egy Tone gomb, valamint egy Gain szabályzó van segítségünkre a megfelelő sound kikeverésében. A sztereó vonalbemenet és az egyenes átvitelre hangolt kéthangszórós kivitel lehetővé teszi, hogy zenehallgatásra is használjuk a kombókat. Az egyszerűen kezelhető analóg kialakítás, a gyakorláshoz szükséges jellemzők megléte, az esztétikus megjelenés és nem utolsó sorban a kedvező ár okán mindenképpen kipróbálásra ajánljuk ezeket a kombókat, ha valaki élete első erősítőjét, vagy egy könnyen hurcolható gyakorló erősítőt keres magának. Fontosabb adatok Blackstar Debur 10E

Teljesítmény 10 W

Hangszóró: 2 x 3”

Súly: 3 kg

Méretek: 252 x 216 x 142 mm (szélesség x magasság x mélység)

Ár: 23 900 Ft



Blackstar Debur 15E

Teljesítmény 15 W

Hangszóró: 2 x 3”

Súly: 4,6 kg

Méretek: 327 x 263 x 174 mm (szélesség x magasság x mélység)

Ár: 29 900 Ft A Blackstar európai és hazai forgalmazója a Sound Service.