Új tulajdonos az Ovation gitármárka mögött Új tulajdonos az Ovation gitármárka mögött Az Ovation Guitars céget annak kizárólagos európai forgalmazója, a GEWA Music vette meg. Azt hiszem az Ovation gitármárkát senkinek nem kell bemutatni, és talán sokan azt is tudják, hogy az eredetileg helikopter tervezéssel foglalkozó repülőgépmérnök és gitárrajongó Charles Kaman nevéhez fűződik az ívelt hátfalú, kompozit anyagból készült elektroakusztikus gitárok kifejlesztése. A jól formálható és jól rezonáló anyagot, aminek fejlesztése meglehetősen hosszú időt vett igénybe Lyrachord-nak nevezték el. A gitárkávát és ívelt hátlapot egy jól rezonáló parabolikus egységbe kombináló, az első időkben sitka fenyőből készült toppal rendelkező elektroakusztikus gitárok óriási karriert futottak be az 1970-es évek óta, napjainkban számos változatban gyártják, a legkülönbözőbb egzotikus fa fedlapokkal, de elektroakusztikus basszusgitárt és ukulelét is találunk az Ovation kínálatában. Éppen ezért lehet érdekes, hogy az eredetileg amerikai tulajdonban lévő legendás cég most a német GEWA Music tulajdonába került. A német GEWA Music bejelentette, hogy megvásárolja régi partnerétől, a Drum Workshop-tól annak egyik leányvállalatát, mely nem más, mint az Ovation gitárok gyártója, az Ovation Guitars. A hírek szerint egyúttal az Ovation-höz kapcsolódó Adamas és Applause márkák ugyancsak gazdát cserélnek. Az Ovation Guitars még 2015-ben került az amerikai Drum Workshop cég tulajdonába, amikor egy több márkát is magába foglaló megállapodás részeként megvásárolta a Fender/KMC vállalattól. A GEWA ez után nyerte el az Ovation gitárok kizárólagos forgalmazási jogát Európában, majd saját, kifejezetten az európai piacra szánt, exkluzív modellek tervezésébe kezdett, 2021. február 1-től pedig a GEWA Music USA égisze alatt átveszi a hangszerek USA-beli forgalmazását is. A GEWA természetesen továbbra is kapcsolatban marad valamennyi nemzetközi kereskedelmi partnerével, akikkel jelenleg szerződése van. Al Di Meola Ovation signature gitárjával A tulajdonosváltást követően az Ovation Connecticut állambeli, New Hartford-i custom shop műhelyéhez kerül az Adamas modellek gyártása. A GEWA közleménye szerint a kézzel készített hangszerek megtekinthetőek lesznek az Ovation weboldalán, megvásárlásukra pedig a márka világszerte jelenlévő Ovation PLUS kereskedői hálózatán keresztül lesz lehetőség. „Izgatottan várjuk, hogy hasznosítjuk a gitárgyártás területén szerzett tapasztalatainkat és szaktudásunkat, és ezzel új ötletekkel és koncepciókkal vigyük tovább a '70-es, '80-as évek egyik leglegendásabb gitármárkáját" – nyilatkozta Hans-Peter Messner, a GEWA Music elnök-vezérigazgatója. Charles Kaman (1919–2011) „Már számos olyan ötlet megvalósításán dolgozunk, melyek hamarosan bemutatásra kerülnek az Ovation gitárok rajongói, valamint üzleti partnereink számára. Nincs még egy olyan gitármárka, mely olyan mértékben hatott volna az 1970-es, 80-as évek hangzására, mint az Ovation. Igazán különleges kihívás egy olyan legendás történetet folytatnunk, melyet Charles Kaman álmodott meg. Hatalmas lelkesedéssel vágunk bele a munkába!"