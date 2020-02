Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új színekkel bővült a Yamaha Pacifica 100-as sorozat Új színekkel bővült a Yamaha Pacifica 100-as sorozat A Yamaha népszerű Pacifica gitárjainak belépőszintű 100-as sorozatában új színekkel találkozhatunk a 2020-as NAMM-Show óta a 112V és 112VM modellek esetében. PAC112V United Blue A belépőszínt inkább az árra vonatkozik, mintsem a minőségre, mert a Yamaha főként kezdőknek szánt gitárja bizony nem csak hobbi zenészek kezében állja meg a helyét. A gitár a Superestrat formának egy kicsit szögletesebb és hosszabb szarvakkal készülő változata, azonban a hagyományos 3 single-coil pickup konfiguráció helyett itt HSS pickup kiosztással van dolgunk. A test anyagát égerfa adja, amihez jávorfa nyakat csavaroztak. A fogólap a 112V esetében rózsafából, míg a 112VM-nél jávorfából készült, mindkét hangszernél 22 médium érintővel. A két modell skálahossza is megegyezik: 25-1/2” azaz 648 mm. Tulajdonképpen csak a színkínálatban és a fogólap anyagában tér el a két modell egymástól, így a továbbiakban leírtak mindkét gitárra érvényesek. PAC112V Vintage White

A játszott stílustól függetlenül jól jön, és nagyobb mozgásteret enged a húrlábnál elhelyezett Alnico mágneses humbucker, amit a hangszíngombra szerelt push-pull kapcsolóval felezhetünk. A másik két pozícióban Alnico mágneses single-coil hangszedőket találunk. A pickupokat, az ötállású pickupváltóval az említett hangszín- és egy hangerőgombbal kezelhetjük. A pickup választó 4. állásában a tekercsleválasztó funkció automatikusan aktiválódik, vagyis ilyenkor mindegy, hogy a push-pull kapcsoló milyen állásban van. A drágább Pacifica modellekhez hasonlóan a húrláb pickupot közvetlenül a testre erősítették, ami így jobban „összeszedi” a testrezonanciát, és szélesebb dinamikai tartományt produkál, mintha a koptatólapra lenne rögzítve. PAC112VM – Grey, Sonic Pink és Ice Blue Mindkét változat tremolós Vinatge Style húrlábbal rendelkezik, a felső nyereg műanyagból készült, a nyak szélessége a felső nyeregnél mindössze 41 mm. A test fényes, míg a nyak selyemfényű poliuretán fényezést kapott, és az eddig is bőséges színválaszték az alábbiak szerint bővült: Yamaha® PAC112V – United Blue és Vintage White, Yamaha® PAC112VM – Grey, Sonic Pink és Ice Blue.

További részletek és hazai árak a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.